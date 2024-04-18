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業績難有憧憬大行一致看淡，港交所死貓彈博唔過？

18/04/2024

　　港交所(00388)將於下周三(24日)公布業績，大行一致看淡，料其今年首季純利按年跌逾17%，皆因本港首季IPO於全球排名跌至第十，港股日均成交減少。港交所股價連跌多日，今早(18日)曾再跌逾1%低見212.8元，創今年新低，其後才借著市況好轉倒升，但在業績難有憧憬下，升勢恐難持續。

 

（資料圖片）

 

料受累港股成交及投資收益下滑　首季純利跌逾17%

 

　　港交所今年首季平均每日成交金額994億元，按年跌逾21%。受港股日均成交及投資收益淨額下滑、成本收入比率較高所拖累，綜合大行預測，港交所今年首季純利料介乎27億至28.31億元，按年減少17%至20.8%，中位數28.1億元，按年跌17.5%。


　　另大行料港交所首季收入及其他收益介乎49億至50億元，按年減少10%至12%，中位數49.62億元，按年跌10.7%。此外，首季投資收益淨額料介乎10億至12.03億元，按年跌22%至35%，中位數11.5億元，按年跌25.1%。

 

大摩：料首季業績疲弱環境充滿挑戰　予目標價221元

 

　　摩根士丹利發表研報，預期港交所今年首季業績表現疲弱，料公司首季收入和利潤分別按年減11%和17%，這是受到日均交易量按年下跌22%以及較高的成本收入比的拖累。儘管今年第一季的利率高於去年首季，但由於利潤規模較低，預計淨投資收益仍將按年減22%至約12億元。現時仍然處於充滿挑戰的環境，予目標價221元，維持「遜於大市」評級。

 

　　美銀證券預計港交所今年第一季純利按年減22%至27億元，而2023年第一季為34億元，為史上第二高的季度純利，亦看到3月成交量有所改善，這可能會帶動港交所2024年第二季的交易費用。惟由於預期投資收益降低，將其2024至2026年盈利預測下調4至7%，預計今年不會因港交所管理層變動而進行重大改革，但仍會有措施支持市場，將目標價由302元下調至290元，重申「買入」評級。

 

花旗：憂增長率較低現金流承壓　目標價降至215元

 

　　花旗亦將港交所目標價下調7.7%，由233元降至215元，以反映增長率較低及公司現金或承壓的假設。花旗預計，在日均成交量和投資收入放緩下，港交所首季收入將按年跌10%至50億元，將2024/2025年的每股盈利預測下調1%，主要由於經營開支或將上升。而主要上行風險包括市場情緒改善導致交易量回升、監管環境明確刺激大型IPO回歸、美國存託憑證交易活動進一步轉向香港上市以及地緣政治緊張局勢緩和。

　　瑞銀預期港交所今年首季稅後純利按年跌21%至27億元，按季則升4%，略低於市場預期；料首季收入按年跌13%至49億元，與市場預期一致。預測港交所2024財年全年純利及收入將錄得116億元及207億元，按年分別跌3%及升1%，主要受免稅的投資收益淨額下跌及較高稅率影響。而因為港股市值縮減(按年跌19%)，今年首季日均交投量按年跌22%至990億元，按季則升9%。3月日均交投量按月升24%至1110億元，是因投資者對估值不高及強勁盈利增長的個股信心改善。預期短期內日均交投量仍會受到高息環境、內地及香港疲弱的大環境及地緣政治風險所影響，將港交所目標價由270元降至260元，評級「中性」。

 

德勤：本港首季IPO集資額全球第十　全年或重回五大

 

　　值得一提，德勤中國資本市場服務部華南區(香港)上市業務主管合夥人呂志宏早前表示，首季本港有12隻新股上市，集資額按年跌30%至47億元，為2009年同期以來的低位，排名全球第十。季內只有小型新股上市，沒有中概股回港上市，亦沒有新股於GEM上市。而截至今年3月28日，共收到36宗上市申請，較去年同期的29宗上升24%。


　　呂志宏指，香港市場在3月份開始有更多正面的跡象，有更多新股上市，市場成交狀況更理想，在2024年第一季度末期時的準備上市公司名單亦有擴大，而監管機構也繼續以不同的方式積極改革股市。然而，由於市場的流動性，即資金所帶動的股市整體成交和市場估值處於低水平，令香港新股市場在2024年第一季表現放緩。該行維持全年有80隻新股上市預測，集資額1000億元。德勤中國華南區主管合夥人歐振興指，根據過往經驗，第二和第四季都是新股上市高峰，如果今年本港集資額如預期可達到1000億元，則全球排名有望重回五大。


林家亨：即使推很多措施業績難好轉　料有波幅無升幅

 

業績難有憧憬大行一致看淡，港交所死貓彈博唔過？

（林家亨）


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，今年首季恒指曾跌穿15000點，港股成交量也縮減，故港交所首季業績難有憧憬，未來即使推出很多措施如降低南向通投資門檻、降低各種徵費等，港交所業績也未必會好轉。即使降低徵費，初期對業務也不會有太大幫助，需頗長時間才可帶動市場流量增加，就如本港樓市撤辣後，樓價仍需很長時間才會回升。現時港交所最大的收入來源為交易徵費，香港股民尤其年輕人之所以愛炒美股不愛炒港股，因港股交易徵費貴，而美股幾乎不徵費，故一日不降低交易徵費，港股成交量也難望增加。股價方面，港交所暫只得個「守」字，有波幅冇升幅，20天線向下移已表明弱勢持續。

 

　　港交所半日升2.13%收報220.2元，成交6.78億元。恒指半日升217點或1.34%，收報16469點，成交521.16億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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