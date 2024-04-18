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憂需求減弱油價重挫，三桶油仍獲大行升目標，可趁股價調整吸納？

18/04/2024

　　上周美國原油庫存增加270萬桶，幾乎是市場預期的兩倍，加上市場憂慮全球石油最大進口國中國的需求，蓋過對中東局勢緊張可能影響原油供應的憂慮。倫敦布蘭特期油昨(17日)收報每桶87.29美元，跌2.73美元或3%，為3周低點。紐約期油收報每桶82.69美元，跌2.67美元或3.1%，為3月27日以來最大跌幅。「三桶油」借勢回吐，其中中海油(00883)連同今日(18日)已連跌3日，中石化(00386)則略為反彈。有分析指，若中東局勢升級，油價或升至100美元以上，近日亦有大行唱好中資石油股，上調目標價，或可趁股價調整吸納。

 

（Shutterstock）

 

美國上周原油庫存增270萬桶遠超預期　中國經濟仍疲軟

　　美國能源資訊署(EIA)昨日公布最新庫存報告顯示，在截至4月12日的一周，原油庫存增加270萬桶，達到4.6億桶，明顯高於分析師預期增加140萬桶，且為連續第4周增加。同一期間，汽油庫存減少115.4萬桶，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少276萬桶。


　　另外，全球最大石油進口國中國公布今年首季GDP按年增5.3%，高於預期增4.6%，比去年第四季環比增1.6%。不過，在房地產投資、零售銷售和工業產出方面，國內需求仍疲軟。3月工業增加值按年增4.5%，遠低於預期增6%，環比下降0.08%。3月社會消費品零售額39020億元人民幣，按年增3.1%，低於預期增4.6%。首季全國房地產開發投資22082億元人民幣，按年下降9.5%，跌幅較1至2月擴大0.5個百分點。

 

　　另國際能源總署(IEA)近日將今年石油需求增長預測下調13萬桶至每日120萬桶，因經合組織國家的需求較預期低以及工廠活動低迷。IEA稱，中國在解除防疫限制後已釋放被壓抑的需求，預計今年中國對全球石油需求增長的貢獻會由去年的79%下降至45%，明年會進一步跌至27%。預計在全球經濟增長保持穩定以及電動車擴張加快下，明年全球石油需求增長將降至每日110萬桶。

 

以色列強調自行決定回應伊朗空襲　若局勢升級油價或見100美元


　　另值得一提，伊朗上周六(13日)就早前駐敘利亞使館遭空襲，對以色列發動報復性攻擊。以色列軍方表示，伊朗大約發射170架無人機、30 枚巡弋飛彈、120枚彈道飛彈，但無人機和巡弋飛彈在抵達以色列前都被攔截，一座空軍基地輕微受損。以色列總理內塔尼亞胡昨日強調，以色列會自行決定回應伊朗空襲的行動。伊朗總統萊希表明，以方任何形式回應將面臨伊朗更強力的報復。

 

　　分析指，如果局勢進一步升級，油價有可能達到100美元，尤其是在石油供應受到直接威脅的情況下。花旗在一份報告中稱，目前市場沒有考慮到伊朗和以色列之間繼續發生直接衝突的可能性，根據事件的性質，油價可能會上漲到100美元/桶。Lipow oil Associates稱，石油供應最糟糕的情況是伊朗試圖擾亂霍爾木茲海峽的油輪交通，這可能導致油價飆升至每桶130美元。Lipow oil Associates的總裁Andy Lipow表示，對伊朗石油生產或出口設施的任何攻擊都會推高布油價格至100美元，而霍爾木茲海峽的關閉將導致油價處於120至130美元之間。法國興業銀行認為，儘管直接對抗的風險已經得到控制，但事件風險分布的尾部變得更加沉重，美國和伊朗之間的直接軍事行動風險已經上升，這可能導致油價迅速上漲至每桶140美元以上。

 

大摩：地緣政局緊張油價走強　上調中石油中海油盈測及目標價

 

　　摩根士丹利近日發表研報指，基於在近期地緣政治緊張局勢下對原油價格的最新預測，上調中石油(00857)和中海油的盈利預測及目標價，對2024年和2025年原油價格的最新預測分別為每桶89美元和每桶81.3美元，上調中石油2024至2026年度的淨利潤預測2%至10%，在基準情景下，A股目標價由6.5元人民幣升至7.3元人民幣，H股目標價由7港元升至7.9港元，予「增持」評級，並預期隨著以市場為導向的天然氣定價機制形成，天然氣業務估值將可提升，同時進口天然氣的損失受控。


　　大摩同時上調中海油2024至2026年度的淨利潤預測1%至4%，並上調中期產量預測；在基準情景下，上調港股目標價8.9%，由18.18港元升至19.8港元，予「增持」評級。

 

瑞銀：三桶油業績強勁股息高企　估值仍吸引上調目標價


　　瑞銀表示，三大中資石油股自2022年以來大幅上升後，投資者對其看法出現分歧，但該行重申其「買入」評級，並提高了目標價。相對於海外同業，尤其是美國石油公司，中資三大石油股H股估值仍然吸引。而該行對今年油價預測保持樂觀，認為石油市場將進一步收緊，對今年布油平均價格每桶預測上調至83美元，並將2025年/長期布油平均價格每桶預測維持80美元/75美元不變。


　　瑞銀又指，三大石油股的業績強勁，預期中石油、中海油及中石化今年淨利潤分別按年增長7%、11%及17%，今年首季業績可能超過市場預期。三大石油股的股息高企，中石化、中石油及中海油去年派息率達75%(包括回購)、50%及44%。從歷史上看，在宏觀環境嚴峻下，中國石油公司表現跑贏大市，繼續看好三大中資石油股，但相對於A股，更為偏好其港股，優先順序為中石化、中海油及中石油。中海油目標價由15.8元升至26元，中石化由6.3元升至6.6元，中石油由7.9元升至9.8元。

 

黃德几：油價回落空間不大　首選中海油次選中石油

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，油價走勢主要看供求關係，在地緣政治風險下市場憂慮供應不穩定，加上OPEC+中的主要成員國都嚴格執行減產，料油價回落空間不大。不過，除美國經濟好、通脹較頑固外，英國及歐洲通脹都持續回落，油價大升空間也不會很大。而「三桶油」與油價關係其實已不太大，當然若油價上升，中海油及中石油的上游業務會一定程度受惠，內地成品油機制亦已發展成熟，趨向市場化，已多次隨國際油價上升調升價格。

 

　　黃德几又指，「三桶油」具「中特估」概念，且派息比率高，業務較穩定，不受中美博弈等地緣政治因素影響，其中從事上游業務的油企盈利基礎更穩固，首選中海油，其股價雖已升了很多，但估值仍不算貴，而在大市調整下，早前卻再創新高，近幾日才借油價下跌回吐，今日才跌穿20天線，再跌多些就可吸納，料不會跌至保歷加通道底部約17.4元。中石油早前股價同樣創新高，可視為次選，但暫未見反彈訊號，宜回至近7元才考慮。中石化則不建議吸納。

 

　　「三桶油」今日表現各異，中海油跌2.23%收報18.4元，中石油跌1.48%報7.32元，中石化升1.33%報4.58元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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