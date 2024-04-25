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比特幣 | 證監會批准6隻比特幣及以太幣現貨ETF，下周二掛牌

25/04/2024

．本港首批比特幣及以太幣現貨ETF將於下周二(30日)登場，共涉及6隻，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行

．據香港證監會網頁顯示，已認可上述三間ETF發行商在港發行的比特幣和以太幣現貨ETF

 

比特幣 | 證監會批准6隻比特幣及以太幣現貨ETF，下周二掛牌

　　本港首批比特幣及以太幣現貨ETF將於下周二(30日)登場，共涉及6隻，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行。

 

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　　據香港證監會網頁顯示，已認可上述三間ETF發行商在港發行的比特幣和以太幣現貨ETF。該批ETF擬定於4月29日發行，4月30日於港交所上市。


　　華夏基金就比特幣及以太幣ETF分別提供3個櫃檯，包括港元、人民幣及美元，每手均為100股；博時國際就比特幣及以太幣分別提供港元及美元2個櫃檯，每手10股；嘉實國際亦就比特幣及以太幣分別提港元及美元2個櫃檯，每手100股。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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