Tesla績差加快推平價車股價飆升，惟新能源車股受困價格戰再下挫，邊隻仍可吼？

美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)公布首季業績，無論收入及盈利等均差過預期，但公司表示將加快推出平價車，刺激隔晚美股股價反彈逾12%，不過港股中的新能源車股近日受價格戰愈演愈烈困擾，沒受刺激之餘，今日(25日)反再度下挫，其中理想汽車(02015)更最多插逾半成低見91.55元，僅比亞迪(01211)仍能造好，難道新能源車股只有比亞迪可吼？

（Tesla官網截圖）

Tesla首季盈利跌55%收入跌9% 或年底推出平價車

受累需求放緩，Tesla今年首季交付量跌近9%，是近4年來首次下跌，令收入按年下跌9%至213億美元，低於預期的221.5億美元，亦是2012年來最大跌幅；毛利率17.4%，下跌1.9個百分點，惟仍好於市場預期。盈利則錄11.29億美元，按年跌55%，為集團近4年來首次出現收入和盈利雙雙下降。每股盈利0.45美元，低於預期的0.51美元。營業利潤率亦跌至5.5%。Tesla解釋，上季盈利下跌，主要因汽車平均單價及付運量減少所致。另外，Tesla指，將於加州及德州裁減逾6000名員工，其中加州裁員3332人，德州裁減2688人，為上周內部信公布整體裁員10%的一部分。

此外，電動車市場競爭日趨激烈，Tesla會否推出平價車型搶佔份額，備受市場關注。Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)明確駁斥取消平價車型的傳聞，並預告推出時間由明年下半年，提早至明年初或今年底，惟未有詳細說明定價。

值得一提，Tesla繼在美國降價後，中國區車系亦全面降價，從4月21日起所有車型的售價下調近2000美元(約1.4萬元人民幣)，減幅與美國一致。據Tesla官網，Model 3煥新版售價降至23.19萬元人民幣，降幅5.7%，Model 3長續航煥新版售價降至27.19萬元人民幣，降幅4.9%。而高價值型號Model S降至68.49萬元人民幣，Model S Plaid降至81.49萬元人民幣，Model X降至72.49萬元人民幣。另特斯拉中國最新宣布推出「零首付」活動，在2024年4月4日至6月30日期間，購買官網在售的指定版本的Model 3及Model Y全新現車和展車車型，即可申請官方零首付貸款方案，其中Model 3還可享低至2.5%年費率，Model Y則可選擇「零首付」或「零息」方案。

理想L系列多款車型及MEGA降價 高盛花旗齊降目標價

（理想汽車官網截圖）

中國本土品牌亦緊隨Tesla之後降價，其中理想汽車周一(22日)宣布調整2024款L7、L8、L9與MEGA的價格，最高降幅3萬元人民幣。理想L7從31.98萬-37.98萬元降至30.18萬-35.98萬元人民幣；理想L8從33.98萬-39.98萬元降至32.18萬-37.98萬元人民幣；理想L9從42.98萬-45.98萬元降至40.98萬-43.98萬元人民幣；MEGA則從55.98萬降至52.98萬元人民幣。即日起新訂購用戶及已訂購未交付的用戶均可享受新價格，並將為2024款理想L7、L8、L9及理想MEGA的已提車車主提供現金回饋。而理想L系列最便宜的車型L6，此前已經降價發布，低價策略取得了一定效果，據公司公布訊息，L6上市72小時的大定數量累計破萬輛。

高盛發表研報指，理想汽車旗下L7至L9及MEGA車款全線減價6-7%，方向正確，可使其車型在市場上更具競爭力，有助推高銷量，維持「買入」評級，但將其美國存託憑證及H股目標價分別下調12%至43.6美元及170港元。花旗則將理想2024財年的銷量預測，由60萬輛下調至57萬輛，同時將公司2024至2026財年各年的毛利率預測，分別下調至20.2%、19.7%及19%，並將同期的淨利潤預測，分別下調至118億元、185億元及196億元人民幣，目標價由186.5港元降至167.6元，維持「買入」評級。

蔚來據報加入搶小米SU7準車主 同樣補貼5000人幣

另外，小米(01810)旗下首款電動車小米SU7大賣，鎖單量已超過7萬輛，全年交付目標超過10萬輛，但由於小米SU7交付時間長達6個月，令公司先後面對華為及蔚來(09866)等車企的「搶客戰」。繼華為智界S7推出5000元人民幣減免優惠後，據內媒報道，蔚來也針對已付定金的小米SU7準車主推出5000元人民幣補貼。報道引述蔚來汽車門店銷售人員表示，「只要您下單，我們同樣補貼5000元」，而且蔚來的「大定」也是5000元人民幣，即使已鎖單、工廠已經排產，也隨時可以退定金。

（小米官網截圖）



另內媒報道指，小鵬汽車(09868)宣布，4月22日起至5月5日，推出限時5億元人民幣購車補貼，覆蓋小鵬G9、G6、P7i、2024款小鵬P5共計四款車型。



本月逾40家車企降價 乘聯會：對企業利潤有較大影響



據《每日經濟新聞》報道，不完全統計，4月以來已有超40家車企、共128個車系，進行降價或優惠調整。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹介紹，今年一季度，國內車市降價車型數量已超過2023年全年的六成，降價車型主要是純電動和插混等新能源車，燃油車降價很少。



崔東樹認為，價格戰對車市短期銷量的促進作用並不明顯，且降價頻繁，對相關企業利潤有較大影響。公開數據顯示，今年1至2月，汽車行業利潤率降至4.3%，處於歷史低位水平，價格戰對行業利潤損害較為明顯。行業應該保持良性、合理的競爭，將高品質的產品和技術創新突破作為競爭點。

林家亨：比亞迪主力出口不怕價格戰 理想MEGA應改款

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，現時車企價格戰為中國企業間的「內捲」，不涉及世界其他地方，而比亞迪現時以出口為主力，2022年於泰國由零起步，今年首季於當地市佔率卻已達42%，公司現時集中開發巴西、匈牙利及墨西哥，並擁有自己的運車船，一艘船可運7000架車，加上運車成本大降，令出口汽車量大幅飆升。而比亞迪新能源車銷量已達全球第一目標，今年打價格戰只是針對燃油車，故打著「電比油平」口號。另方面，Tesla首季盈利跌55%，其實整個行業首季都偏淡尤其中國，因農曆新年就在首季，加上年初就打價格戰，但比亞迪首季業績按年計應仍能保持不失，不會如Tesla那麼差，展望未來仍可保持全球第一，盈利抗跌及增長能力亦屬第一，故近期儘管有多間車企宣布減價，比亞迪仍可按兵不動。而Tesla減價風口主要於23、24萬元人民幣，比亞迪10幾款車平均價格約為17萬元人民幣，受影響不大。

至於理想，連續兩款新車市場反應麻麻，他建議公司立即以其他車型替代MEGA，MEGA最失敗是外形設計，但內裏電池及內飾等仍值錢，可用於其他車款料會賣出好價錢。至於小米，公司將小米SU7全年交付目標定為10萬架，比之前提到目標年產20萬架少，因年產20萬架根本無法達標，因其一廠最高產能約為13萬架，第二個廠房要到2025年下半年才落成，現時將目標定為10萬架較合理，而即使取得再多訂單，做不到也沒用。

比亞迪今日升1.29%收報203.8元，成交9.74億元。其他新能源車股普遍下跌，理想跌3.16%報93.5元，小鵬跌2.28%報27.85元，蔚來跌0.31%報32.45元，惟零跑(09863)升0.44%報23元，小米則跌0.36%報16.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他新能源車股相關新聞：

《汽車新勢力》小鵬飛行汽車預計今年第四季預售，明年第四季交付

《汽車新勢力》理想汽車：五一假期全國理想超充站充電免費

《外資精點》高盛對小米電動車銷售目標感到驚喜，重申買入評級

《汽車新勢力》比亞迪仰望Ｕ８越野玩家版上市，售１０９﹒８萬起

《汽車新勢力》華為成立超充聯盟，比亞迪、廣汽等１１車企參與

《汽車新勢力》雷軍：小米ＳＵ７鎖單７﹒５萬輛，交付５７８１輛

《行業數據》乘聯會：內地４月以來新能源車市場零售４２萬輛

《汽車新勢力》王傳福：比亞迪將加大投入芯片算法等領域

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情