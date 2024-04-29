港股 | 午市前曕 | 恒指短期升勢急速料有調整，短炒內房可吼旭輝

恒生指數半日報17878，升226點或1.3%，主板成交近968億元。恒生中國企業指數報6326，升56點或0.9%。恒生科技指數報3748，升30點或0.8%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報349.6元，升1.2元或0.3%，成交54.83億元；友邦收報58.25元，升4.25元或7.9%，成交50.54億元；美團收報112.2元，跌3.4元或2.9%，成交35.04億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及商湯(00020)；商湯收報1.22元，升0.03元或2.5%，成交27.12億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及商湯。

(旭輝集團網頁截圖)

黃偉豪：市場風險胃納提升 恒指料17600有支持

港股期結日連升第六日，今早在250天線以上開市後升勢未止，盤中升破18000心理大關，為去年11月以來首次。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指今趟升浪由16200開始至今已升超過1800點，短線有調整壓力實屬合理。但他認為目前港股市底強勁，不少高啤打值股份都照獲資金追捧，反映市場風險胃納已提升，預計恒指回落至17600已有初步支持，認為可進一步上望18300，如能企穩18300，才有望向上挑戰19000。

港股氣氛改善帶動內房炒興 惟基本面未真正改善

內房再有利好消息，成都宣布今日起全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數。早市民企內房大爆發，融創(01918)一度急飆超過三成，其餘萬科(02202)、旭輝(00884)、綠城(03900)及新城(01030)等都有逾一成升幅。黃偉豪指內房政策持續放寬，認為今次只是延續早前的政策方向，故目前仍偏向消息炒作為主。

他指出，內房股今日爆升主要原因為港股氣氛改善，如果港股並非氣氛回暖，個別城市取消限購消息未必會帶來板塊如此大升幅。他又提到，雖然政策面持續回暖，但內地人民買樓意欲會否提升仍要看經濟前景，資金不一定會積極流入樓市。

旭輝暫上望0.48元 中海外企穩牛熊線可追

目前民企內房升勢強勁，黃偉豪指炒作上可以留意旭輝(00884)，因為其早前獲納入白名單項目較多，預計其未來資金流表現較佳，初步以上一高位0.48元為目標，跌穿0.315止蝕。穩陣可揀國企中海外(00688)，建議企穩250天線再追入亦可。

旭輝股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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