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友邦首季新業務價值創新高兼加碼回購，獲大行唱好飆逾半成仍可追入？

29/04/2024

　　友邦保險(01299)公布，今年第一季新業務價值按年增31%至13.27億美元，創季度新高，集團同時公布優化資本管理政策，以年度產生的自由盈餘淨額的75%作為目標派付率，並擬增添20億美元股份回購，使回購總額增至120億美元。有大行隨即唱好籲買入，指友邦首季新業務價值增長遠勝預期，加大回購規模令人驚喜，刺激股價今日(29日)最多飆近一成，收市仍升逾半成，連升6日，累升逾兩成，現價是否仍可追入呢？

 
（Shutterstock）

 

首季新業務價值按年增31%　新業務價值利潤率升至54.2%


　　友邦公布，截至2024年3月31日止第一季的新業務價值創季度新高達13.27億美元，按固定匯率及實質匯率計算分別按年增長31%及27%；新業務價值利潤率54.2%，分別增長2.1個百分點及1.9個百分點；年化新保費24.49億美元，分別增長26%及23%。


　　友邦首季所有分部的新業務價值均取得雙位數字增長，其中中國業務的新業務價值增長38%，主要受益於「最優秀代理」新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，以及銀行保險業務的持續增長，新業務價值利潤率從2023年下半年的52.7%進一步增至54.6%。香港業務則實現43%的新業務價值增長，新業務價值利潤率從2023年下半年的58.1%上升至64.3%。本地和中國內地訪客客戶群帶來的新業務價值貢獻大致相若，且均取得雙位數字的增長。內地訪客客戶的新業務價值繼續保持動力，並超越2023年第四季水平。內地訪客客戶群的新業務價值逾60%來自代理渠道。

 

公布優化資本管理政策　擬增20億美元股份回購


　　友邦同時公布優化的資本管理政策，通過以下安排為股東就資本回報提供更高清晰度：(1)以年度產生的自由盈餘淨額之75%作為目標派付率，自2024年全年業績起，每年通過股息和股份回購向股東返還資本；(2)定期檢視資本狀況，並返還超出需要的資本。

 

　　按上述政策，公司董事會批准在現有股份回購計劃中增添20億美元，使總額增至120億美元。新增添的20億美元股份回購目標在可行的情況下盡快展開，並預期在大約12個月內完成。


富瑞：首季新業務價值增長遠勝預期　加大回購令人驚喜

 

　　富瑞發表研報指，友邦2024年第一季新業務價值以實際匯率計算增長27%，增長率遠超過該行及市場預期，而在按固定匯率基準的情況下，公司的增長則更高達31%。另公司首季年化新保費(ANP)以實際匯率計算增長23%，以固定匯率計算則增長26%，利潤率則從2023年第一季的52.3%擴大到2024年第一季的54.2%，而在現有股份回購計劃中增添20億美元，使總額增至120億美元，令人感到驚喜，予目標價96元及「買入」評級。


　　高盛亦予友邦「買入」評級，目標價98元。高盛稱，公司首季新業務價值按實質匯率計按年升27%，遠高於該行預期升19%。當中中國內地和主要東盟市場(泰國、新加坡、馬來西亞合計)的新業務價值增長更為強勁，而香港仍然是增長最快的市場，符合該行預期。友邦亦提出資本管理政策，包括承諾每年派發75%的盈餘凈額，並在未來12個月額外撥出20億美元回購股份。料此舉受到投資者的歡迎，因為在2023財年業績公布後，長期股東回報的不確定性是一個市場主要關注問題。

友邦：保監局打擊向內地客無牌銷售保單　對業務影響輕微及短暫

 

　　另方面，就保監局與廉政公署早前採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為，友邦區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，監管行動有助經紀銷售行業長期可持續發展，又指已暫停相關涉案經紀的內地訪客銷售，相信對業務影響輕微和短暫。雖然經紀分銷渠道佔內地客戶新業務價值逾六成，但香港的內地客業務已發展逾20年，旗下分銷渠道多元化，亦有其他合作夥伴分銷產品，目前保持相當強勁增長。


　　另陳榮聲指，首季港澳的新業務價值創下恢復通關以來的季度新高，內地客的新業務價值表現，亦在去年第四季的強勁基礎上錄得雙位數增長，主要受惠活躍經紀數量強勁增長。

 

溫傑：新業務價值利潤率仍未合格　惟估值便宜可跟大市上升

 

友邦首季新業務價值創新高兼加碼回購，獲大行唱好飆逾半成仍可追入？

（溫傑）

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，友邦新增業務價值增長強勁屬市場預料之內，因大家都知去年通關後有很多內地人來港買保險，至於股價之前由60多元跌跌不休（曾低見45.25元），主要是因新增業務價值利潤率由2019年約62%跌至去年逾50%，相差10個百分點，令人很失望，其次有保險經紀據報因銷售內地保單出問題被捕，市場擔心友邦業務受影響，加上集團上次公布業績時又沒提到再做回購，均令股價之前急跌。而最新公布的好消息是新增業務價值增長仍然強勁，經紀法規問題亦已消化，集團又提到會增加20億美元股份回購，惟新增業務價值利潤率仍只有54.2%不算高。

 

　　溫傑又指，友邦負面消息已全部反映，股價大落後，反彈亦屬正常，而今次業績對辦加上回購，如果大市繼續升，友邦應可繼續跟升，因其估值便宜，以往其P/EV(Embedded Value)為1.8倍，當股價跌至40幾至50元只有1.1倍；若計PB(市帳率)歷史平均為2.2倍，跌至40幾至50元則只有1.7倍，不過公司最大問題是新增業務價值利潤率，今次仍未可「收貨」。

 

　　友邦今日升6.11%收報57.3元，最多飆9.44%至59.1元，連升6日，累升21.4%，成交75.62億元。其他保險股表現各異，保誠(02378)升2.03%報72.95元，宏利(00945)跌0.11%報182.6元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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