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恒指 | 恒指時隔兩日再破18000關，聯儲局放鴿，美團升6%領漲

02/05/2024

．港股本周一(4月29日)企穩250天線後有支持，盤中升幅擴大，並繼周一以來，時隔兩個交易日再次升破18000心理關口。

．隔晚美國聯儲局第六次宣布維持聯邦基金利率不變，但主席鮑威爾否定了下一步會加息的可能性，並表示將從6月開始放慢縮表步伐。

 

恒指 | 恒指時隔兩日再破18000關，聯儲局放鴿，美團升6%領漲

　　港股本周一(4月29日)企穩250天線後有支持，盤中升幅擴大，並繼周一以來，時隔兩個交易日再次升破18000心理關口。

 

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　　隔晚美國聯儲局第六次宣布維持聯邦基金利率不變，但主席鮑威爾否定了下一步會加息的可能性，並表示將從6月開始放慢縮表步伐。隔晚道指一度升超過500點，惜收市前升幅收窄至不足100點。消息帶動銀行股延續升勢，滙控(00005)今早最多升超過3%，高見69.2元，創2008年7月以來新高，逼近70元心理大關；恒生(00011)升0.5%，報104.4元，以現價計，該股暫連升11日，累計升幅9.7%。



*美團飆逾6%，商湯再大升15%*


　　盤中個別科技股升勢強勁；重磅美團(03690)升6.5%，報116.6元；商湯(00020)升15.6%，報1.41元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅1.4倍。其餘科技股普遍造好；騰訊(00700)升2.6%，報356.4元；京東集團(09618)升3%，報118.3元；阿里(09988)升0.9%，報75.05元。


　　
*聯儲局放鴿，比特幣跌穿六萬美元，ETF急跌*


　　比特幣過去兩日急跌，先後失守60000美元心理關口及100天移動平均線，現價報約57200美元水平。有指聯儲局放鴿後資金轉吼股市，拖累虛擬資產價格下跌。在港上市的比特幣現貨及期貨ETF普遍跌約9%；華夏比特幣(03042)跌9.2%，報7.215元；嘉實比特幣(03439)跌8.9%，報7.24元；FA南方比特幣(03066)跌9.2%，報22.18元；FA三星比特幣(03135)跌9.2%，報21.76元。


　　現時，恒生指數報17984，升220點或升1.2%，主板成交逾330億元。國企指數報6357，升83點或升1.3%。恒生科技指數報3792，升92點或升2.5%。


　　即月期指新報17920，升201點，低水64點。即月國指期貨報6366，升76點，高水8點。即月科指期貨新報3800，升88點，高水25點。

 

撰文：經濟通市場組

 

2024-05-02｜聯儲局減息遙遙無期？| 新能源車4月交付量出爐 僅理想按月倒退 | 5月博彩收入有憧憬？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

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