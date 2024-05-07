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美股 | 市場重燃降息期望，美股連漲3日

07/05/2024

．受益於美企業績強勁，且對聯儲局今年可能降息的預期日益增強，美國股市周一（6日）收高，延續了過去兩周的漲勢

．華爾街分析指，投資者繼續看好近期數據，希望這將有助於重啟通脹回落進程，並在不嚴重損害收益的情況下，刺激聯儲局放鬆貨幣政策

 

美股 | 市場重燃降息期望，美股連漲3日

　　受益於美企業績強勁，且對聯儲局今年可能降息的預期日益增強，美國股市周一（6日）收高，延續了過去兩周的漲勢。

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　　道指上漲176.59點，或0.5%，報38852.27點。標普500上漲52.95點，或1%，報5180.74點。納指上漲192.92點，或1.2%，報16349.25點。


　　華爾街分析指，投資者繼續看好近期數據，希望這將有助於重啟通脹回落進程，並在不嚴重損害收益的情況下，刺激聯儲局放鬆貨幣政策。



*中東局勢緊張推動金價上漲*


　　美元微升0.06%，至105.09。隨著市場對日本政府的干預預期減弱，美元兌日圓一度上漲0.6%，至154左右，收復了上周的部分失地。英鎊兌美元漲0.2%，至1.2566。澳元兌美元漲0.3%，至0.6627。


　　美國降息預期上升，及中東局勢再度緊張推動金價上漲，紐約期金漲1.13%，報每盎司2334.7美元。原油小幅上漲。紐約期油上漲37美仙，報每桶78.48美元。布蘭特期油上漲37美仙，報每桶83.33美元。

 

撰文：經濟通國金組

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