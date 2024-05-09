港股 | 午市前瞻 | 資金續撐港股試萬九 美國大選年醫藥股只宜短炒

恒生指數半日報18538，升224點或1.2%，主板成交逾694億元。恒生中國企業指數報6561，升105點或1.6%。恒生科技指數報3946，升74點或1.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報368.6元，升7.2元或2%，成交32.11億元；美團報118.4元，升4.9元或4.3%，成交24.15億元；阿里報76.55元，升0.4元或0.5%，成交22.1億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(百濟神州網網頁截圖)

張智威：恒指調整無穿裂口底 走勢繼續向好

港股回吐兩日後今早強力反彈，恒指輕微低開後轉升，半日升幅持續擴大至超過200點，多個板塊集體回升，內房股、醫藥股全面報升。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指調整兩日後有回升力度，主要因為調整期間並未破壞技術走勢—未跌穿本月2日至3日的上升裂口底部18217。資金面方面，日均大市總成交維持在1000億元以上，北水亦持續淨流入，短線維持樂觀看法，本月維持上望19000預測。





百濟神州短線上望108元

百濟神州(06160)公布，按美國公認會計原則，截至3月31日止第一季虧損2.5億美元，比去年同期虧損3.5億美元收窄；期內總收入達7.52億美元，升68%，主要得益於百悅澤在美國和歐洲的銷售額分別按年增長1.5和2.4倍，毛利約6.3億美元，佔全球產品收入的83%。



業績帶動股價半日最多升7%，重返紅底股之列。張智威指，百濟神州今早已突破本周初所造的高位，技術走勢繼續向好，有望挑戰108元高位。但他指出，百濟神州收入主力為百悅澤，而百悅澤偏重於歐美市場，美國大選年內，中國生科企業料繼續成為打壓以爭取選票的籌碼，故中線未能對醫藥股過分樂觀，故整體都只能以短炒為主。

百濟神州股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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