同程季績遜攜程惟同獲大行唱好，可趁股價調整吸納？

同程旅行(00780)昨日(21日)收市後公布業績，今年首季經調整淨溢利按年僅升11%，經調整淨利潤率亦降至14.4%，股價今日(22日)最多跌近14%低見18.28元。另一線上旅行平台攜程(09961)亦於昨日放榜，首季盈利按年升近28%，收入增逾29%，看來表現較同程理想，績後股價只由高位略為回落。其實兩股績後均獲大行唱好，可否趁調整吸納呢？

（同程旅行網頁截圖）

同程首季經調整淨溢利按年升11% 經調整淨利潤率降至14.4%

同程旅行公布，截至2024年3月31日止首季純利3.97億元人民幣，按年升5%；經調整淨溢利5.58億元人民幣，升10.9%，惟經調整淨利潤率降5.1個百分點至14.4%，主要由於度假業務的併表，其業務模式與公司在線旅遊平台業務不同。期內受市場上升趨勢及戰略擴張計劃推動，收入升49.5%至38.66億元人民幣；經調整EBITDA升12%至8.2億元人民幣，經營溢利減少2.2%至4.6億元人民幣。



按業務劃分，集團首季核心在線旅遊平台收入增加23.9%至32億元人民幣，其中住宿預訂收入增15.6%至9.6億元人民幣，交通票務收入增25.6%至17.4億元人民幣，涵蓋廣告服務、會員服務、景點門票服務等其他收入亦增36%至3.7億元人民幣。由於業務量顯著增長，季內交易額增長15.2%至659億元人民幣。平均月付費用戶增加2.9%至4260萬人。截至3月底止12個月，年付費用戶增加14.3%至2.3億人，累計服務人次增加57.4%至18.3億人。集團稱，對今年中國旅遊行業的增長保持樂觀態度，看好出境旅遊市場的增長，而國際航班的穩步恢復和各國簽證政策的簡化將進一步促進市場復甦。



瑞銀：同程季績符預期具長期潛力 升目標價至25元



瑞銀發表研報指，同程旅行首季業績符合預期，反映在宏觀經濟憂慮下，公司國內旅遊的穩健增長。該行對公司長期潛力維持正面看法，應可受惠於低線城市網上滲透增長，不斷提升的國際業務，以及長期利潤率上升，並具有來自利潤成長的國際和酒店管理的變現潛力。



瑞銀又指，儘管公司在出境遊投資持續，包括改善用戶認可度及強化供應鏈實力，基於經營槓桿，預期公司核心在線旅遊平台利潤率在今年維持相對穩定的18.3%水平，對比去年的18.5%，並預期未來數年情況逐步改善，因受經營效益改善及高盈利出境遊業務擴大規模帶來的支持，上調其今明兩年每股盈利預測1.8%及1.6%，目標價由24元升至25元，維持「買入」評級。

招銀國際：同程季績強勁 富瑞：收入及經調整利潤勝預期



招銀國際稱，同程旅行首季業績強勁，其中收入同比增長50%，較一致預期高3%；經調整後淨利潤同比增長11%，較一致預期高4%。預計第二季收入將實現49%同比增長，受益於多個節假日出行高景氣及海外業務加速復甦，核心OTA業務預計同比增長23.5%，其中住宿/交通/其他收入分別同比增長12%/17%/92%，另預計海外業務收入佔比達3%至4%。不過，五一假期過後因部分利好兑現，同程股價出現短期波動，而其良性回調提供潛在買點，看好中長期出行韌性需求、海外業務擴張、併購協同及利潤釋放，維持「買入」評級，目標價26.1元。

富瑞指，同程旅行首季收入及經調整利潤勝預期，管理層對旅遊需求樂觀，並指消貴者偏好更多元旅遊產品。管理層披露多個吸納用戶策略，市佔上升趨勢可持續，維持對公司今年收入及經調整利潤預測不變，受去年基數效應影響，料下半年增長較上半年加快。預測同程第二季核心線上旅遊平台收入按年升24%至約36億元人民幣，旅遊收益約7.29億元人民幣，酒店及交通收入料分別按年升10%及20%，予目標價28.2元，維持「買入」評級。





攜程首季盈利按年升27.8% 收入增29.4%

攜程亦已公布截至2024年3月底止第一季度業績，期內歸屬集團淨盈利約43.1億元人民幣，按年升27.8%；經調整EBITDA為40億元人民幣，升42.9%；經調整EBITDA利潤率為33%，升2個百分點。季度收入約119.2億元人民幣，升29.4%；毛利約96.7億元人幣，升27.9%。其中住宿預訂收入為45億元人民幣，升29%；交通票務收入為50億元人民幣，升20%；旅遊度假業務收入為8.8億元人民幣，升129%；商旅管理業務收入為5.1億元人民幣，升15%。



集團表示，在供給更加穩定、簽證要求進一步放寬的推動下，中國國內和出境旅遊需求大幅增長。首季國內外業務繼續呈現強勁增長態勢，國內酒店和機票預訂按年均增長超過20%，出境酒店和機票預訂增長超100%，公司國際OTA平台Trip.com的總收入增長約80%。

（攜程旅行網截圖）

大和看好攜程盈利增長前景 升目標價至653元

大和指，攜程的盈利能力是首季業績的亮點，雖然近期總收入增長，將受到國內酒店平均房價和機票價格按年下降所拖累，但考慮到集團嚴控成本措施，仍看好其盈利增長前景。攜程首季出境遊收入達79億元人民幣，為2019年逾90%水平，料按年增長超過1.4倍，別國開放免簽加上航班運力帶動出境旅遊需求強勁回升，TCOM的酒店預訂量已全面恢復到2019年時水平，領先行業約70%至75%的復甦。而高端國內旅遊轉向出境遊的影響相對可控，因為出境機票和酒店的平台佣金較高，上調其今、明年每股盈利預測分別14%和25%，重申「買入」評級，目標價由487元上調34%至653元。

滙證指，攜程首季業績表現強勁，非GAAP營業利潤較該行及市場預期為高，收入按年增長29%，表現強勁，行銷費用僅佔總收入的19%，低於預期，其利潤具韌性，且在跨境旅遊中佔據有利地位。儘管國內酒店平均每日房價(ADR)面臨壓力，但穩定的出境旅行足以抵銷壓力，而入境旅遊可以提供更大的增長空間，上調2024至2026年收入預測1至3%，純利預測亦調高10%，將美股目標價由60美元上調至70美元，重申「買入」評級。

摩通對攜程股價前景維持正面 升目標價至550元

摩通指，攜程股價自年初至今累升約58%，顯著跑贏同業，相信是因為其盈利預測獲正面重估，行業整體估值提升，以及受惠出行需求復甦而推動中長期盈利前景改善。該行對其6至12個月股價前景維持正面，主要因為本地市場利潤率有結構性提升；出境遊市場佔有率提升，推動未來幾個季度盈利增長；以及國際線上旅遊平台業務強勁增長，支持長期盈利增長得以持續，將其今明兩年經調整每股盈利預測分別上調16%及8%，目標價由424元升至550元，維持「增持」評級。



中金表示，攜程首季毛收入按年增29%至119億元人民幣，高於市場預期2.6%；非通用準則淨利潤為41億元人民幣，大幅超出市場預期45%，主要是營銷費用投入低於預期以及於聯營企業的利潤中的損益超預期。考慮到公司營銷費用率超預期優化，上調其2024和2025年非通用準則淨利潤預測12%和10%，上調美股和港股的目標價9%至63.5美元和492.4港元，維持「跑贏行業」評級。

熊麗萍：同程似乎跌過龍 料暫可守住18元惟短期升幅不大

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，同程及攜程此類旅行平台股凡遇長假期受惠程度較高，相比航空及餐飲等，無論國內及境外旅遊，同程及攜程都可受惠，雖然攜程股價走勢及業績都較佳，但同程今日股價跌了那麼多也值博，今日看來也有些「跌過龍」，故即市跌至近18元即見急彈，暫時應可守住18元，但料短期升幅未必很大，若現價買入需有耐性持有。

黃瑋傑：攜程可受惠暑假及十一假期旅遊 回至20天線可吸

輝立證券董事黃瑋傑則指出，攜程股價升幅有業績支持，績後亦不見有人急於沽貨。而內地最近召開全國旅遊發展大會，是黨中央第一次以旅遊發展為主題召開的重要會議，且由去年起國內旅遊市場需求持續火爆，例如剛過去的五一假期，國內出遊人次在前年開放旅遊的高基數基礎上同比仍可增長7.6%，且比2019年高出28%，故大家都覺得在各項消費都較弱下，旅遊此類體驗式消費仍會繼續。不過，旅客人均單價相比2019年仍有距離，現時大眾旅遊主基調講求性價比，料往後單價仍會增長得較慢。而攜程股價已升了很多，早已反映業績好，不建議現價追入，但往後仍有暑假及十一假期，對其仍有利，以往每每升至高位就回試20天線(現處於412元)支持，無貨可待回至該處才買。

同程旅行今日跌12.83%收報18.48元，成交6.97億元；攜程跌2.09%報430.8元，成交10.18億元。其他旅遊相關股表現各異，中國中免(01880)升0.96%報74元，復星旅遊文化(01992)跌1.28%報4.64元，法拉帝(09638)升0.96%報26.25元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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