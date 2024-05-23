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PWC | 羅兵咸傳或因恒大事件面臨重罰，恐遭部分國企客棄用

23/05/2024

．中國恒大(03333)今年3月被中證監裁定造假數，指控恒大誇大內地收入，時任核數師羅兵咸永道(普華永道)的責任引起關注

．英國《金融時報》引述消息人士指，羅兵咸永道合夥人可能因恒大的審計而受到處罰，部分客戶亦重新考慮與羅兵咸永道的關係

 

PWC | 羅兵咸傳或因恒大事件面臨重罰，恐遭部分國企客棄用

　　中國恒大(03333)今年3月被中證監裁定造假數，指控恒大誇大內地收入，時任核數師羅兵咸永道(普華永道)的責任引起關注，香港會計及財務匯報局亦表明有責任展開調查。英國《金融時報》引述消息人士指，羅兵咸永道合夥人可能因恒大的審計而受到處罰，部分客戶亦重新考慮與羅兵咸永道的關係。

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　　報道引述了一位上市國企董事表示，該公司董事會近周已討論一旦羅兵咸被重罰時，將棄用該會計師行。


　　報道又引述不具名消息指，羅兵咸永道合夥人擔心他們可能面臨四大會計師事務所(Big 4)歷來最大規模的罰款之一，並會有其他跟進制裁，甚至引發高層之間內訌，令業務前景籠罩不確定性。


　　有合夥人認為，中證監可能採取的監管行動，或較同業德勤之前因在中國華融資產管理公司核數中被指「審計缺陷」而遭受的懲罰更重。德勤在相關事件被罰款3100萬美元，禁止在北京從事業務3個月。


　　報道又指，內地財政部官員曾就羅兵咸未能及時發現恒大審計缺失的潛在處分作討論，包括大額罰款，暫停或關閉羅兵咸部分內地分所營運，以及被限制對國有企業的審計。事實上，國企中國人保集團(01339)上周五(17日)亦宣布羅兵咸永道將不再擔任其核數師，並改聘安永。羅兵咸回應報道時稱，正就恒大審計相關事宜與內地監管機構合作。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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