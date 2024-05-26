港股 | 蕭猷華：恒指健康調整，後市繼續看好

《套期保值》恒生指數由4月19日的低位16044點，升到5月20日的高位19706點，上周終於出現調整，上周五（24日）恒指收報18608點。畢竟，恒指連升4星期，累計升幅達3662點，技術上嚴重超買，故此，筆者認為調整實屬正常，亦是健康的回調，只要恒指不跌穿18300點，即整個升幅的38.2%黃金比率，後市有信心繼續看好。



回顧一下，上星期市場有啥回調藉口？主要有幾個：美國數據理想，減息預期降溫；美國對中國電動車、半導體加徵關稅；阿里巴巴(09988)發行45億美元可轉債。以上所謂的下跌因素，都是好壞參半、只是事後的解釋，而且都不是甚麼壞消息，實情是市場嚴重超買，從一些簡單的指標已經可以看到，包括RSI、MACD、保歷加通道，所以調整是必然的。



誠然，筆者早前在本欄指出，港股已進入牛市。但牛市，都不代表每日都上升，除非恒指跌回升浪起步點16200，惟相信這是不可能。故此，投資者應把握機會，趁低吸納，下次短線目標看20300點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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