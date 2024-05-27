大基金三期成立規模歷來最大，中芯成全球第三晶圓代工廠可看高一線？

據報主力投資內地集成電路產業的「大基金」三期成立，註冊資本達3440億元人民幣，規模超上兩期總和，刺激晶片股今日(27日)飆升，其中中芯國際(00981)在全球半導體代工廠中攀升至第三位，股價最多飆約8%至16.58元。不過，中芯早前公布今年首季盈利按年跌69%，毛利率跌至13.7%，在基本面未有太大改善下，仍可看高一線嗎？

（Shutterstock）

國家大基金三期成立註冊資本3440億人幣 料續投資半導體產業

另方面，天眼查App顯示，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司近日成立，法定代表人為張新，註冊資本3440億元人民幣，經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢。股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等19位股東共同持股。

大基金一期和二期分別在2014及2019年推出，規模分別為1387億元及2000億元人民幣。此前外電報道指，大基金一期和二期資金主要投資於集成電路產業，包括但不限於半導體設備板塊，以支持國內半導體產業快速發展和自主創新，已投資了數十家公司，包括本土芯片製造龍頭企業中芯國際和長江存儲科技有限公司等。大基金三期在美國對中國芯片和人工智能產業技術限制大幅升級的背景下開始籌集資金，規模遠超過第二期基金，預計繼續第一、二期的投資方向，重點投資於半導體產業鏈的關鍵環節和技術進步，促進集成電路產業的整體發展。

首季晉身全球晶圓代工廠第三位 市佔率6%僅次台積電三星電子



另外，根據Counterpoint Research的最新報告，中國最大晶片製造商中芯國際在2024年第一季度的全球晶圓代工市場中排名第三，市場佔有率為6%，較去年同期的5%略增，成功超越了美國GlobalFoundries和台灣聯電，首次在全球半導體代工業務中攀升至前三名，只位於台積電(TSMC)和韓國三星電子之後。台積電和三星電子在同一季度分別擁有62%和13%的市場佔有率。



中芯國際此次的崛起得益於中國市場對CIS（圖像感測器）、PMIC（電源管理IC）、物聯網和顯示器驅動IC等產品需求的恢復。公司第一季收入達17.5億美元，同比增長19.7%。據報告，該公司80%以上的收入來自中國市場。進入第二季，中芯預計由於持續的強勁需求，收入將再增加5%至7%。

作為全球最大消費電子組裝市場，中國消費全球將近50%的半導體。而中芯在降低對外國技術依賴方面，被視為中國政府實現半導體產業自給自足的重要棋子。然而，由於美國的出口限制，中芯被禁止購買極紫外光刻機，這直接影響了其生產高科技晶片的能力。

首季純利按年跌69%毛利率跌至13.7% 瑞銀籲沽售大摩叫減持

值得一提，中芯早前公布今年首季業績，純利約7179.2萬美元，同比跌68.9%，環比跌59%。營業收入17.5億美元，同比升19.7%，環比增4.3%，毛利2.4億美元，同比跌21.3%，毛利率13.7%，跌7.1個百分點。首季全球客戶備貨意願有所上升，出貨179萬片8吋當量晶圓，環比增長7%，產能利用率80.8%，環比提升4個百分點。公司高管預計今年二季度總體持續「量增價跌」趨勢，即出貨量繼續上升，而晶圓平均銷售單價因產品組合變動而下滑，今年全年營收增速目標為超過8%。

瑞銀發表研報指，中芯首季收入按季增長4%至18億美元，高於季度增長0-2%的指引，公司預計第二季收入將按季增長5%-7%，勢頭並將延續至第三季，惟將其今明兩年每股盈利預測分別下調14%和6%，以反映較佳的需求前景，更多被定價侵蝕和折舊飆升所抵銷，維持目標價13元，評級「沽售」。另富瑞指，中芯首季毛利率按年跌7.1個百分點，但分別較該行、市場和指引預期高出3.1、2.1和3.7個百分點，主要由於利用率(UTR)較高。管理層注意到緊急訂單激增，促使上半年增長指引達20%，但富瑞憂慮客戶只是將今年下半年的訂單推前到上半年，維持「持有」評級，但將目標價由16元升至16.64元。摩根士丹利則將中芯目標價由16元降至13.8元，維持「減持」評級，大摩指雖然中芯產能使用率復甦，但龐大資本開支、成熟製程的晶圓價格戰加劇，將會繼續壓抑公司的毛利率表現。

陳政深：基本面差純炒概念升幅有限 料續於15至18元上落

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深表示，中芯基本面不見有太大改善，股價料續於15至18元上落，除非大基金三期講明會大額投資中芯，否則若純炒概念股價升幅有限。另外，中芯雖然成為全球第三大晶圓代工製造商，但其市場佔有率只有6%，距離排名第二、市佔率達13%的三星電子固然很遠，與排名第一、市佔率逾60%的台積電更沒法比。而三星電子除了晶片生產技術本已領先中芯很多外，在供應鏈方面更不似中芯受到外國限制。至於台積電，其在先進晶片製造技術上又遠勝三星電子。總之，整個半導體代工市場排名第二以下的製造商，其股票都不太值得吸納。

中芯今日升7.43%收報16.48元，成交11.79億元。其餘晶片股亦普遍急升，華虹半導體(01347)升11.47%報19.82元，ASMPT(00522)升4.18%報97.1元，上海復旦(01385)升5.83%報11.62元，晶門半導體(02878)升3.7%報0.28元，宏光半導體(06908)升1.19%報0.425元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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