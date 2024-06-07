PwC | 兩月前才提議續聘普華永道，海通證券臨時開會取消提案

．海通證券(06837)(滬:600837)周四（6日）在上交所公告稱，董事會當天召開臨時會議，審議通過了《公司關於取消續聘會計師事務所的議案》

．公司表示，鑑於擬聘會計師事務所近期相關事項還需進一步核實，基於謹慎性原則，決定取消原定續聘提案。

海通證券(06837)(滬:600837)周四（6日）在上交所公告稱，董事會當天召開臨時會議，審議通過了《公司關於取消續聘會計師事務所的議案》，公司表示，鑑於擬聘會計師事務所近期相關事項還需進一步核實，基於謹慎性原則，決定取消原定續聘提案。

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就在兩個月之前，海通證券才公告，董事會擬續聘普華永道中天及羅兵咸永道為2024年度外部審計機構，聘期一年，含內部控制的審計費用為980萬元人民幣，較2023年度增加100萬元。根據董事局在5月中旬提出的提案，公司指普華永道在業務規模、執業質量和社會形象等方面處於國內外領先地位，具有較強的專業勝任能力、勤勉儘職的履職能力。

撰文:經濟通中國組

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