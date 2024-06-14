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周大福全年盈利遜預期兼沒派特息，大行紛降目標股價急插未宜撈底

14/06/2024

　　金飾零售股周大福(01929)上日收市後公布全年業績，盈利按年升21%至65億元，遜市場預期，營業額升15%至1087億元，派末期息0.3元，但未有趁95周年派特別股息，集團同時公布今年4至5月零售值跌兩成。績後大行紛紛下調其目標價，其中麥格理看得最淡，將目標價降至7.2元，股價今早(14日)最多急插逾一成低見8.47元，為表現最差藍籌，看來暫未宜撈底。

 

（周大福官網截圖）

 

全年純利按年升21%派末期息0.3元　4至5月零售值跌兩成


　　周大福公布，截至2024年3月31日止全年純利64.99億元，按年升20.7%；派發末期息0.3元，按年增7.1%，全年派0.55元，按年少54.9%，原因是2023財年曾派每股0.72元特別息。期內營業額1087.13億元，升14.8%；毛利222.85億元，升5.3%。內地同店銷售上升1.8%，另受惠於年輕門店的店舖效益穩健提升，按同店計算，加盟零售點銷售上升7.4%。由於入境旅遊的持續改善，香港及澳門同店銷售增長42.4%，其中香港同店銷售增長40%，澳門同店銷售則升50.9%。


　　另集團公布，由今年4月1日至5月31日，集團零售值按年下跌20.2%；其中內地零售值按年跌18.8%，香港、澳門及其他市場零售值跌29%。期內內地同店銷售跌27.6%，同店銷量跌39.7%；香港及澳門同店銷售跌32%，同店銷量跌37.3%。按產品劃分，中國的內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌32.9%，香港及澳門跌31.1%；中國內地黃金首飾及產品同店銷售跌29.8%，香港及澳門跌34.6%。

 

周大福：沒派特息因市況波動利率高企　需更穩健管理財務

 

　　執行董事兼首席財務官鄭炳熙表示，預計2025財年資本開支為10億至12億元，包括用作品牌轉型、店舖翻新等，又指去年集團有派特別息，由於派特別息是基於多方面因素，包括市場情況、未來資金需求及自身資本結構等，所以公司需採取穩健的策略。在現時市況較波動、利率較為高企的情況下，需要更穩健管理財務表現，冀在各種利淡消息消除後，今年下半年的業務能穩步回復至正增長。

 

　　董事總經理黃紹基表示，於2024年3月31日，中國內地共有7403個周大福珠寶零售點，於年內淨開設143個門店。集團會繼續密切觀察市場消費趨勢，包括內地入境遊客消費減少、本地消費者北上消費風氣，但認為相關因素對珠寶消費的影響相對溫和。香港有價格優勢，並且黃金首飾在中國文化中具有地位，所以珠寶首飾需求穩固，另外政府推出一系列振興旅遊的措施，加上現時租金屬可控水平，所以集團對香港及澳門分部表現審慎樂觀。而集團在全國開店布置方面，主要為一二線城市，未來開店會聚焦三四線城市，但今年不會為淨開店數量設下KPI(關鍵績效指標)。至於集團近日關閉深圳廠房屬於策略性調整，並非裁員，是為提高效益，將部分產能轉移至順德廠房，並與深圳廠房員工協商安排，大部分問題已經解決。

 

美銀：派息保守及盈利有下行風險　降目標價至10.9元

 

　　美銀發表研報指，周大福2024財年核心經營利潤按年升29%至122億元，較該行預期高8%；收入升15%至1090億元，較該行預期高2%；但毛利率按年跌0.9個百分點至22.8%，遜於預期的23.3%。集團未有派發特別息亦令人失望。管理層料2025財年收入按年持平，料上季銷售增長具挑戰性，但下半年會正常化，毛利率將按年增長100-200個基點，又預期核心經營利潤率增長50-100個基點，並料過去2-4年新開的店會快速增長，但要實現對2025財年的指引並不容易，因要取決下半年潛在的同店銷售復甦，維持「中性」評級，將目標價下調一成至10.9元，以反映集團派息保守及盈利有下行風險。

 

　　富瑞指，周大福2024財年下半年的銷售額符合預期，而核心經營溢利比預期高15%。雖然預計2025財年下半年業績將有所改善，但估計公司全年核心經營溢利下降3%及銷售跌7%，低於其銷售增長持平、及核心經營溢利升4-13%的指引。基於4及5月的趨勢，預計2025財年上半年整體銷售額將下降14%，其中中國內地自營及加盟店的同店銷售分別下跌15%及10%，而香港同店銷售則下降24%，預計核心經營溢利將下降7%，將其2025及2026財年盈利預測分別下調6%及10%，目標價由15.88元下調20%至12.67元，維持「買入」評級。

 

麥格理：下財年難實現營收平穩增長　目標價降至7.2元

 

　　麥格理表示，周大福目標於2025財年實現營業收入平穩增長。在市場情緒疲弱的情況下，要實現上述目標可能具有挑戰性。考慮到其2024財年的實際業績數據，以及2025財年至今疲弱的銷售業績表現，將其2025及2026財年的淨利潤預測分別下調15.5%及2.2%，同時將目標價由8.5元降至7.2元，予以「跑輸大市」評級。

 

　　瑞銀指，周大福2024財年收入符合預期，而核心利潤勝該行預期7%，基於銷售費用較低，得益於營運槓桿及嚴格成本控制；但淨利潤較預期低，是因為黃金借貸出現的未變現虧損25億元，而未有派特別息亦遜預期。集團4至5月的零售銷售按年跌20.2%，受到金價飆升至歷史高位所拖累，當中內地及其他地區分別跌18.8%及29%，而同店銷售則分別跌27.6%及32%。管理層對2025財年持謹慎正面態度，預期收入按年持平或稍為上升，上半財年同店銷售仍然受壓，維持「買入」評級，但將目標價由15元降至13.6元，並將2025至27財年的每股盈利預測下調4至5%，預期毛利率改善可紓緩近期的銷售壓力。

 

里昂：門店數量前景可見度低　目標價降至9.2元

 

　　里昂稱，周大福在2025財年首季至今的同店銷售增長面臨沉重壓力，並對2025財年同店銷售增長與開店前景不明確。儘管公司2024財年銷售符合預期，且核心經營溢利因成本控制而有所上升，惟公司的的產品組合不利，令經調整毛利率收縮，加上因對沖虧損導致利潤遜預期。預期2025財年周大福的中國內地/香港與澳門同店銷售增長降至中至高單位數，銷售預測跌5%，核心經營溢利按年持平。此外，對公司的銷售預測分別下調8%至10%，盈利預測下調6%至7%。由於門店數量前景可見度較低，維持「跑輸大市」評級，目標價由10.6元下調至9.2元。


　　高盛指，周大福2024年下半財年核心營運成本按年增21%，比該行預期高出16%，主要由於營運支出節省，而銷售額基本上符合預期。由於金價在該財年未飆升，集團錄得約30億元的黃金貸款未實現的對沖損失，導致淨利潤下跌5%，將其2025至27年預測淨利潤下調6至10%，以反映2024財年業績、同店銷售增長疲軟和門市關閉，但毛利率和營運支出節省有所改善，目標價從12元下調12.5%至10.5元，維持「中性」評級。


　　中金表示，周大福2024財年核心經營利潤表現符合該行預期。公司管理層計劃加強門店營運質量提升，聚焦單店店效及盈利，惟考慮到金價目前的波動性，管理層預計2025財年收入將錄得按年持平或略有增長。考慮到金價位處高位對銷售表現產生負面影響，將其2025及2026財年的每股盈利預測分別下調20%，同時下調目標價29%至10.76元，維持「跑贏行業」評級。

 

溫鋼城：對前景展望保守沒派息憧憬　或跌多兩成半

 
　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指周大福對前景展望較保守，據報近幾個月內地人對黃金有興趣，但主要是買金粒用作投資。周大福股價近幾個月明顯較落後，可見市場對其前景也較悲觀，而其他內需股表現同樣不濟。事實上，奢侈品銷情可能會因內地人消費模式改變受影響，他們寧願去茶餐廳排隊，也不願去逛名店，更聽說有人結婚會租首飾，或會影響首飾業。另外，市場一直預期周大福會派特別息，之前極其量令它可於10至11元上落，但現時沒了此憧憬，且營業收入雖沒問題，但每股盈利只有20仙，低過市場預期的37仙。沒有貨就不用煩，而現時10.5倍市盈率也未到它最平的時候，最平見於2020年疫情時，當時市盈率不足8倍。其股價雖已跌至2021年以來低位，但當時民眾對黃金興趣冷淡，與現時沒法比，現價跌至那麼低可見情況極差，有貨要考慮能否容忍其再跌多兩成半，否則宜減持一部分，但沒了派息憧憬，不如轉買中移動(00941)或仍有7厘息的建行(00939)。

 

　　不過，溫鋼城指，未來舖租可能較便宜對周大福有利。而集團關閉深圳廠房，將部分產能轉移至順德廠房，也有其好處，順德地價及人工等成本一定低很多，且集團打算裁員並擬不按受聘年期長短賠償，又可慳番一筆。而集團可能預期內地經濟放慢，持盈保泰著力控制成本也無可厚非。

 

　　周大福半日跌7.72%收報8.73元，最多跌10.47%低見8.47元，成交2.13億元。其他金飾股亦下跌，六福(00590)跌4.67%報17.14元，周生生(00116)跌0.39%報7.68元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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