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港股 | 午市前瞻 | 恒指下試牛熊線趨勢未變 吼未賺錢商湯寧等聯想回落

21/06/2024

　　恒生指數半日報18021，跌313點或1.7%，主板成交近551億元。恒生中國企業指數報6429，跌126點或1.9%。恒生科技指數報3686，跌80點或2.1%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中海油(00883)；騰訊報380.2元，跌7.4元或1.9%，成交41.61億元；美團報115元，跌4.9元或4.1%，成交22.44億元；中海油報22.55元，跌0.95元或4%，成交15.23億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報72元，跌1.4元或1.9%，成交14.37億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(商湯網頁截圖)

 

　　

曾永堅：鼓勵科創來港上市亦難吸引外資回流



　　港股大升500點後連日回吐，今早跌幅逐步擴大至逾300點，更一度跌穿18000關口。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然日前港股借助「科創板八條」消息反彈，但他認為，整體仍未改變反覆向下調整格局。恒指近日反彈受制於20天線，他預計短線反覆下試250天線機會仍然較大。


　　曾永堅指出，雖然內地有意以「科創板八條」鼓勵更多創新科企來港上市，但相信未能成為吸引外資留港的巨大誘因，外資回流與否，除了觀望中美關係之外，內地宏觀經濟前景及個別公司盈利表現亦是左右外資流入港股的要素，而且內地經濟恢復的最大障礙是樓市，其回暖進度未及市場預期，種種因素都會拖累港股估值修復。



商湯未錄盈利限制升幅  聯想前景更樂觀



　　商湯(00020)宣布擬向不少於六名獨立承配人共配發約16.73億股，佔擴大B類股份數目約6.06%及已發行股份數目約4.76%，每股作價1.2元，比該股昨日收市價折讓約9.1%，淨籌約19.95億元。資金主要用作提升商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及產品開發）的進一步發展，並作為公司一般營運資金。


　　消息拖累商湯股價今早低開逾4%，但股價觸及50天線即見反彈，半日成功逆市倒升。曾永堅指，恒指近期在18000水平爭持，上市公司普遍亦選擇在此時進行集資，市場對於商湯配股消息早有預期。雖然商湯股價盤中支持力強，但以基本面而言，他認為商湯至今仍未錄得盈利，市場亦不乏同樣具有技術且低股值的股份，甚至有更強的盈利基礎，相比之下，資金未必需要押注商湯。他認為，假如商湯中期業績盈利表現仍然向淡，預計5月高位1.77元已是年內高位，短線難以擺脫反覆下行走勢。


　　曾永堅認為，同樣具備AI元素又有盈利前景者，聯想(00992)更能吸引資金留意。但技術走勢上，聯想面臨12元的雙頂阻力，有回吐壓力，他建議謹慎投資者可待股價回落至20天線約11.3元再作中長線部署，半年至一年目標上望14元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

商湯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指下試牛熊線趨勢未變 吼未賺錢商湯寧等聯想回落

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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