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港股 | 午市前瞻 | 恒指7月首周需收高於萬八 中電信下月挑戰5.5元

28/06/2024

　　恒生指數半日報17815，升98點或0.6%，主板成交近478億元。恒生中國企業指數報6363，升39點或0.6%。恒生科技指數報3580，跌7點或0.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中移動(00941)；騰訊報374元，跌0.4元或0.1%，成交25.66億元；美團報112.1元，跌1.6元或1.4%，成交13.18億元；中移動報77.05元，升2.05元或2.7%，成交12.98億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中移動。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報71元，跌0.55元或0.8%，成交10.98億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(中移動網上截圖)

 



聶振邦：恒指萬八未能收復勢試萬七



　　港股走勢反覆偏弱，恒指今早低開逾100點後略為回升，半日升近100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，縱觀整個6月份，恒指大致以橫行整固為主，但昨日收市跌穿17800並創下4月底以來最低收市價，走勢並不理想。他提到，如在7月首周，恒指最終收高於18000，走勢未至於太悲觀，否則支持位將下移至17000至17200。


　　內地三中全會確認在7月中舉行，聶振邦指，市場仍等待會議前後或有利好措施出台，但同樣要看措施力度和規模是否符合市場預期，否則陰跌走勢難以改善。



電訊股抗跌力強且揀中電信



　　港股今早見反彈，中特估更是集體回升。原油、煤炭、電力甚至化工股全線造好，電訊股更出現突破走勢。中移動(00941)半日升近3%創逾九年新高。聶振邦坦言，在炒股不炒市行情下，中特估有較大吸引力，油價金價亦支撐相關股份表現。


　　至於今次領頭的電訊股，聶振邦指，正在舉行的上海MWC大會亦為股價走強的催化劑之一，國家對行業支持度高，亦較具對抗外國制裁能力。三大中資電訊股中，他推薦較為細價的中電信(00728)，看好7月內有機會挑戰5.2元，甚至5.5元。

 

港股 | 午市前瞻 |

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指7月首周需收高於萬八 中電信下月挑戰5.5元

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中遠海控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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