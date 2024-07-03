《午市前瞻》消息利好恒指下方有支持 老鋪黃金工藝獨特性未必高

恒生指數半日報17978，升209點或1.2%，主板成交超過654億元。恒生中國企業指數報6452，升77點或1.2%。恒生科技指數報3627，升88點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及美團(03690)；騰訊報374.6元，升5.4元或1.5%，成交34.21億元；建行報5.83元，跌0.03元或0.5%，成交18.69億元；美團報115.5元，升3.3元或2.9%，成交18.06億元。國指三大成交股份依次為騰訊、商湯(00020)及建行；商湯報1.57元，升0.19元或13.8%，成交21.78億元。科指三大成交股份依次為騰訊、商湯及美團。





溫鋼城：恒指18000有阻力





港股早盤午間休市前有資金湧入，半日升幅擴大約200點，一度重上18000關口。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短線上升動力未足夠，預計本周內將維持17400至18000窄幅上落。他認為短線港股下方有支持，譬如明日假上海行的AI大會，以至月中的三中全會都令市場有所憧憬，故認為短線下方支持較強，但消息落實前上升力度亦不會太大。

老鋪黃金網頁截圖。 (網上圖片)



老鋪黃金本地門市反應淡靜，未敢過份看好





港股近期有多隻新股上市，普遍招股反應不錯，上周五(6月28日)上市的老鋪黃金(06181)獲超購581倍，最終集資達9億元；上市首日以高招股價73%收市，昨日更高見80元，每手最多賺4030元。老鋪黃金半日跌3.7%，報74.15元。

老鋪黃金小時圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

溫鋼城直指老鋪黃金業績表現與港股中的同行大為不同，盈利表現強勁程度令人驚訝，但始終新股走勢波動，短線未敢過份看好。針對老鋪黃金強調古法手工金飾，溫鋼城據其香港門市所售飾品，指其產品工藝的確不錯，但認為其技術並非本地金行不能複製，而且本地門市反應並非過份熱烈，故整體認為市場對其受落程度有所保留。



他續指，或有可能公司於北京會較受歡迎，但如同上述提到新股表現飄忽，不建議未持貨者盲目跟炒，持貨者則可續持貨試試能否挑戰100元水平。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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