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Tesla連升7日電動車股造好，蔚小理各有消息曾飆逾半成如何部署？

04/07/2024

　　美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)第二季交付量勝預期，並預告新款人形機器人Optimus本周於上海亮相，股價於隔晚美股再升6.5%至246.39美元，連升7日。而內地電動車企此前公布6月銷售表現普遍良好，其中理想汽車(02015)交付4萬幾輛車，成為新勢力銷量冠軍；蔚來(09866)交付逾2萬輛車，創單月銷量新高。另乘聯會統計顯示，內地6月新能源乘用車零售同比增30%。多個利好消息刺激下，電動車股今早(4日)齊造好，其中小鵬汽車(09868)發布全新系列MONA首款車型M03，理想則獲大摩唱好，「蔚小理」一度齊飆逾半成，可否追入呢？

 

（小鵬汽車網頁截圖）

 

Tesla次季交付量勝預期　人形機械人Optimus將於上海亮相


　　Tesla第二季交付約44.4萬架電動車，按年跌近5%，按季則增長近15%，高於市場預期的43.8萬架。此外，Tesla於官方微博宣布，第二代人形機械人Optimus將在7月4日至7日於上海舉行的2024年世界人工智能大會首次亮相。行政總裁馬斯克於4月時曾表示，Optimus仍處於實驗階段，但在今年底前將擁有完成簡單工廠任務的能力，最快可能在明年底上市。馬斯克更預料，Optimus需求量或高達100億至200億部，並預期機械人銷售在特斯拉業務中的佔比將超過汽車製造等領域。

 

　　另外，Tesla Robotaxi Day將於8月8日舉行，屆時將向公眾展示全自動駕駛(FSD)和自動駕駛未來願景。馬斯克早前曾表示，Tesla的長期價值將由人工智能和機械人驅動，而且有關價值尚未完全體現。大行近日紛紛轉口風認為Tesla或是美股最被低估的AI公司。

 

小鵬發布MONA首款車型M03　中金予目標價47元

 

　　小鵬汽車昨日(3日)舉行MONA M03全球首秀直播，正式發布小鵬全新系列MONA首款車型M03。小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬MONA M03將於8月正式上市，不會推出「的士版」，售價在20萬元人民幣以內，現已開啟線上預訂。他並解釋，MONA的意思是Made Of New AI，而M03的命名可以理解為是對6年前的一代標桿特斯拉Model 3的致敬。

 

　　中金發表最新研報，維持小鵬「跑贏行業」評級，目標價47元。中金指，公司自動駕駛研發及功能量產節奏長期處於國內車企第一梯隊，憑借出色的軟體研發能力，公司與大眾汽車達成戰略合作，並輸出在EEA架構及全套智能化解決方案，前期相關收入已於公司今年第一季業績中得到體現。此外，公司於7月3日正式亮相MONA系列首款車型，從而在大眾市場價格帶補齊產品矩陣。東吳證券則稱，考慮小鵬智能駕駛水平行業領先，且未來競爭力持續，維持「買入」評級。

 

理想限時推0首付購車方案　大摩：估值吸引予目標價205元

 

　　另邊廂，理想汽車微信公眾號公布，推出理想汽車9周年購車禮，7月1至15日訂購理想L6/L7/L8/L9/MEGA，可享受限時購車權益1萬元人民幣與0首付購車方案。

 

　　摩根士丹利發表最新研報指，相信理想汽車股價於未來15日有七至八成機會上漲。報告解釋，理想汽車股價近日有所回調，令短期估值更具吸引力；而值得留意的是，賽力斯(滬:601127)宣布向合作夥伴華為收購「問界」的商標和專利，相信成為改變競爭格局的第一步，因為「問界」品牌產品長期以來一直被視為理想汽車L系列的主要競爭對手，是次收購或對理想有利。而根據最近的調查，理想上周訂單超過1萬張，意味著L6和L7/9的銷售復甦，並有望支撐本月的銷售表現，予「增持」評級，目標價205元。

 

　　另麥格理指，理想汽車第二季銷量為10.9萬輛，按季增長35%，按年增長25%，銷量趨勢接近每月5萬輛。由於2024財年銷售指引目標下限仍然很高，即按年增長50%至70%，這意味著在沒有推出SUV BEV來幫助提高銷量的情況下，月銷量將要達到6.25萬輛。考慮到電動車市場更加艱難，將理想汽車2024和2025財年銷量預期分別下調5%和9%，目標價降至94元，評級「跑贏大市」。

 

內地6月乘用車零售同比跌8%　惟新能源車增30%


　　另方面，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會(乘聯分會)公布初步統計數據顯示，6月1至30日，乘用車市場零售175.5萬輛，同比下降8%，環比增長2%；今年以來累計零售982.8萬輛，同比增長3%。期內，乘用車新能源市場零售86.4萬輛，同比增長30%，環比增長6%；今年以來累計零售411.9萬輛，同比增長33%。


　　乘聯分會表示，今年6月共有19個工作日，較去年的21個工作日少兩天，不利於6月的半年銷量衝刺。春季新車降價潮結束、北京電動車號牌5月底發放、以舊換新的更新拉動，共同推動6月購車熱度的延續。

 

林家亨：電動車股受Tesla帶動造好　理想6月銷售佳惟短線宜減持

 

Tesla連升7日電動車股造好，蔚小理各有消息曾飆逾半成如何部署？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，理想此前公布6月銷售重上4萬幾輛，於「造車新勢力」中位列第一，並已連續11星期超越問界，對公司股價有鼓舞作用，但現時股價已升穿保歷加通道頂線，短線宜先行減持。他說，Tesla那麼大隻的股份，在過去一星期已升了不止兩成，很多大行都已調高其目標價。其實Tesla在中國銷量下跌，卻仍可在美股爆升，在中國6月銷量創新高的電動車企更有理由上升。另外，每隻股份都有自己的利好消息，譬如理想月度銷售表現好，小鵬剛發布新款MONA車型M03，比亞迪泰國車廠落成，加上恒指今日曾重上萬八點也多少有幫助，當中理想及比亞迪都屬藍籌股，而上星期車股股價落後，今個星期自然做得較好。

 

　　小鵬半日升4.15%收報31.35元，最多升8.64%至32.7元；理想升3.92%收報80.8元，最多升6.69%至82.95元；蔚來升5.73%收報37.85元，最多升8.24%至38.75元；三隻股份都已連升3日，其中理想3日更累升近15%。另比亞迪半日升2.26%收報235.4元，零跑(09863)升2.3%報24.45元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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