國金頭條 | 鮑威爾即將赴國會發言，標普納指續創歷史新高

聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周二（9日）和周三（10日）赴國會進行半年一次的作證

美元從3周低位回升，美匯指數上漲0.04%，至104.99

聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周二（9日）和周三（10日）赴國會進行半年一次的作證。投資者審慎等待他發言，美股周一（8日）小幅上漲，但納指和標普500仍再次刷新歷史高位。

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納指漲50.98點，或0.3%，報18403.74點。標普500漲5.66點，或0.1%，報5572.85點，創下今年第35個紀錄高位。道指約持平於39344.79點。



分析指，鮑威爾將面臨來自國會議員的壓力，因為他們對於聯儲局遲遲不降息，日漸缺乏耐性。此外，部分議員對聯儲局上調銀行資本金要求的最新計劃感到不滿。



此外，美國最新CPI數據和美國一些大型銀行第二季度財報亦將於本周稍後拉開序幕，且市場預期相當高。有市場人士把標普500指數年底目標上調至5900點。



美元從3周低位回升



美元從3周低位回升，美匯指數上漲0.04%，至104.99。美元兌日圓基本持平於160.77，盤中稍早觸及一周低點160.26。歐元兌美元跌0.1%，至1.0825。英鎊兌美元小幅下滑至1.281，打破八連漲。



由於投資者獲利了結，金價下跌。紐約期金跌1.5%，至每盎司2362.7美元。油價走低，颶風「貝麗爾」(Beryl)對德州石油設施運營的威脅減弱，紐約期油下跌1%，報每桶82.33美元。布蘭特期油下跌0.9%，報每桶85.75美元。

撰文：經濟通市場國金組

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