  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

國金頭條 | 鮑威爾即將赴國會發言，標普納指續創歷史新高

09/07/2024

  • 聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周二（9日）和周三（10日）赴國會進行半年一次的作證

  • 美元從3周低位回升，美匯指數上漲0.04%，至104.99

 

國金頭條 | 鮑威爾即將赴國會發言，標普納指續創歷史新高

　　聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周二（9日）和周三（10日）赴國會進行半年一次的作證。投資者審慎等待他發言，美股周一（8日）小幅上漲，但納指和標普500仍再次刷新歷史高位。

推薦閱讀：

國泰7旬女乘客機艙內被行李擊中受傷送院，航班延遲約1小時起飛

昨(8日)晚11時許，在國泰航空(00293)CX255航班內，一名70多歲女子被行李壓中受傷，需送院救治........

 

港鐵港島線有西行列車據報冒花火，乘客北角站疏散無人受傷

警方早上近7時接報，港鐵(00066)一輛港島線列車由北角開往堅尼地城期間，發現有冷氣機件冒出火花.....


　　納指漲50.98點，或0.3%，報18403.74點。標普500漲5.66點，或0.1%，報5572.85點，創下今年第35個紀錄高位。道指約持平於39344.79點。


　　分析指，鮑威爾將面臨來自國會議員的壓力，因為他們對於聯儲局遲遲不降息，日漸缺乏耐性。此外，部分議員對聯儲局上調銀行資本金要求的最新計劃感到不滿。


　　此外，美國最新CPI數據和美國一些大型銀行第二季度財報亦將於本周稍後拉開序幕，且市場預期相當高。有市場人士把標普500指數年底目標上調至5900點。

美元從3周低位回升

　　美元從3周低位回升，美匯指數上漲0.04%，至104.99。美元兌日圓基本持平於160.77，盤中稍早觸及一周低點160.26。歐元兌美元跌0.1%，至1.0825。英鎊兌美元小幅下滑至1.281，打破八連漲。


　　由於投資者獲利了結，金價下跌。紐約期金跌1.5%，至每盎司2362.7美元。油價走低，颶風「貝麗爾」(Beryl)對德州石油設施運營的威脅減弱，紐約期油下跌1%，報每桶82.33美元。布蘭特期油下跌0.9%，報每桶85.75美元。

撰文：經濟通市場國金組

 

直播 2024-07-09｜中央多招阻金融歪風 股市續跌黑洞？｜三中全會不宜憧憬？｜中資電訊股分析｜

嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02192

醫脈通

7.410

異動股

01378

中國宏橋

12.280

異動股

00328

愛高集團

4.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.750
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 8.300
  • 01880 中國中免
  • 51.000
  • 01797 東方甄選
  • 11.360
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.320
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.244
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.200
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 389.000
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.090
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 02800 盈富基金
  • 18.050
  • 00005 滙豐控股
  • 66.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.330
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
報章貼士
  • 01883 中信國際電訊
  • 2.710
  • 目標︰$3.10
  • 02600 中國鋁業
  • 5.730
  • 目標︰$6.25
  • 01347 華虹半導體
  • 22.800
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.400
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.350
即時重點新聞

09/07/2024 16:33  《盤後部署》恒指反覆靠穩料續整固，創維頻回購買定博反彈

09/07/2024 16:42  【聚焦人幣】人幣即期收跌22點子報7.2720，刷近一周新低

09/07/2024 16:27  《本港樓市》經絡：6月新取用按保宗數增36%，創11個月新高

09/07/2024 16:11  恒指收跌不足1點報17523，康師傅挫逾4%，李寧跌3%

09/07/2024 11:39  港交所：擬接受在岸國債等作為互換通履約抵押品，冀年底前落實

09/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒７５億元，買中移沽滙空

09/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】大摩、花旗降滙控目標價，中信升商湯目標逾七成

09/07/2024 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８１１６，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

安踏各品牌次季銷售表現不一，大行紛降目標，奧運臨近體品股也博唔過？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

歐盟加稅 | 歐盟稱中方最近才就電動車關稅案磋商，商務部斥不實新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳彥行老公被揭係黃子華司機？行姐FB留言怒斥遭20年朋友出賣：人生又上了一堂課
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)
人氣文章

快樂退休．曾智華

食不同，不相為謀
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日減重外食提案！5個低卡路里餐單：譚仔、快餐店、茶餐廳也有超方便的低卡午餐？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

淮揚菜泰斗炮製「乾隆南巡宴」！36道菜皇帝御膳餐單：時令花雕紫蟹、升級版文思豆腐、特色三套鴨湯，嘗盡山珍海錯
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從MBTI看愛情！I人E人該怎樣磨合？利用16型人格，建立和而不同的親密關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小暑節氣 | 小暑養生以避暑為主！涼冷氣易感受風寒濕邪！推介「節瓜淮山粟米雞腳湯」養護脾胃兼祛濕
人氣文章
糖尿病同睡眠有關？台灣醫生揭4種睡眠型態易患糖尿病！每日睡眠不足X小時糖尿風險高41%！切忌開燈睡覺？
人氣文章
眼鏡鏡框 │ 網民呻眼鏡框氧化耳邊被𠝹開流膿！醫生：劣質金屬鏡框+汗水產生腐蝕反應！3類鏡框材質適合大汗人
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 17:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 17:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態09/07/2024
國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金