  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神華料中期盈利倒退仍獲大行力撐，煤炭股具中特估概念仍可吼？

10/07/2024

　　中國神華(01088)發盈警，指受煤炭價格下跌等影響，料上半年少賺最多一成三，股價今日(10日)受壓，最多跌逾6%下試34元，見個半月低位。其他煤炭股亦急挫，其中兗礦能源(01171)插逾7%低見10.22元，見1月底以來低位。不過，神華仍獲多間券商力撐，其中中銀國際指其上半年盈利指引大致符預期，予目標價42.12元。值得一提，煤炭股具「中特估」概念，神華今年現金分紅佔淨利潤將不低於60%，可否趁股價調整吸納呢？

 

（網上圖片）

 

神華：受煤炭售價下降等影響　料上半年盈利跌8.4%至13.8%


　　中國神華公布，預料2024年上半年集團歸屬於公司所有者的本期利潤為318億至338億元人民幣，按年下降8.4%至13.8%。集團指，2024年上半年歸屬於公司所有者的利潤按年下降，主要是受煤炭平均銷售價格下降、燃煤機組平均利用小時數下降等因素的影響。

 

大摩：中期盈利跌幅已較首季收窄　大和：管理層可能上調業績指引

 

　　大摩發表研報指，中國神華預計中期純利將按年下跌8.4%至13.8%，達到318億至338億元人民幣，符合該行預計淨利潤335億元人民幣，而其利潤按年跌幅已從第一季的14.1%收窄，予「增持」評級，目標價35.1元。不過，神華第二季表現疲軟，利潤指引區間意味著第二季淨利潤按季下降10%至21%，達到140億至160億元人民幣。自4月份以來，煤炭需求惡化，工業需求低迷，水力發電回升加劇了這種情況，導致火力發電量按年下降。儘管正值夏季旺季，但目前的高庫存將繼續對第三季秦皇島(QHD)煤價構成壓力。


　　大和指，神華發布上半年業績預告，次季股東應佔淨利潤料介乎140億至160億元人民幣，大致符合該行預測的155億元人民幣。在即將於8月31日發布的業績中，該行預計管理層可能上調業績指引，以及在今年水電強勁的情況下煤炭價格前景將成為投資者關注的焦點。早前將神華評級從「持有」上調至「跑贏大市」，原因是國企主題、產量持續勝預期、煤炭平均售價趨勢穩定。

 

中銀國際：上半年盈利指引大致符預期　予目標價42.12元


　　中銀國際表示，神華第二季盈利為140億至160億元人民幣，按季下降10%至21%。除了煤炭價格下降和發電量下降之外，銷售結構可能會發生變化，根據長協銷售的自產煤炭比例可能會提高。而公司上半年的指引盈利達到全年盈利預測的51.3%至54.6%，大致符合預期，重申「買入」評級，目標價為42.12元。


　　華泰證券指，展望下半年，全社會用電量在出口及新質生產力拉動下或將維持高增長，而迎峰度夏及迎峰度冬兩個傳統用煤旺季也將對煤炭需求形成支撐，預計煤炭價格有望環比上行，全年動力煤均價或將在900元/噸。在煤炭價格維持震盪區間的預期下，預計神華長協佔比高的特點將幫助公司保持穩健盈利及高分紅預期。


發布「提質增效重回報」行動公告　現金分紅佔淨利潤不低於60%

 

　　值得一提，神華此前發布「提質增效重回報」行動公告，表示公司在控股股東國家能源投資集團的支持下，專注提升發展質量和經營效能，秉持積極回報股東的一貫理念，推動「提質增效重回報」行動取得實效。上市以來，累計現金分紅金額超過4021億元人民幣。

 

　　神華高度重視對投資者的合理投資回報，優先採用現金分紅的利潤分配方式，並保持利潤分配政策的連續性和穩定性。公司積極回應股東訴求，連續兩次制訂投資者回報規劃並穩步提高現金分紅比例，2019至2021年度現金分紅比例不低於公司當年實現歸屬於股東淨利潤的50%，2022至2024年度現金分紅比例提升至不低於60%。

 

郭家耀：煤價受累內地經濟走勢弱   神華只可短線博反彈

 

神華料中期盈利倒退仍獲大行力撐，煤炭股具中特估概念仍可吼？

（郭家耀facebook截圖）

 

　　宏匯資產管理投資總監郭家耀指，煤炭股股價年初至今已升了不少，而第二季業績表現看來會比預期差。事實上，煤價在各種能源價格當中走勢較弱，亦不似油價及其他金屬價格與國際掛勾，較受內地經濟影響。若貪神華息率達7厘，不如轉吼中移動(00941)，業務更穩陣。不過，若見煤炭股此輪跌勢較急，也可短線博反彈，其中以神華較值博，因公司除煤礦外，亦擁有電廠，近期電力股股價較強，神華或可受惠，今日其股價跌至近34元，惟料最多只可彈至36元。

 

　　神華今日跌4.95%收報34.55元，連跌4日，累跌8.36%，成交16.09億元。其他煤炭股也普遍下挫，中煤能源(01898)跌5.68%報8.31元，兗礦能源跌7.39%報10.28元，兗煤澳大利亞(03668)跌4.24%報37.25元，南戈壁(01878)跌4.62%報3.3元，蒙古焦煤(00975)跌1.44%報10.94元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他煤炭股相關新聞：
《Ａ股焦點》資源股急瀉，兗礦Ａ挫７％中石油Ａ跌３５
《中資異動》神華（０１０８８）跌２％，料中期利潤最少減逾８％

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01246

保集健康

0.018

異動股

01420

川控股

0.098

異動股

09922

九毛九

3.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,721.36
    +429.39 (+1.093%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,633.91
    +56.93 (+1.021%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,647.45
    +218.16 (+1.184%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.741
變動率︰+1.687%
較港股︰-6.50%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升52.238
變動率︰+1.441%
較港股︰+0.46%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升243.713
變動率︰+1.233%
較港股︰+0.96%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.429
變動率︰+1.091%
較港股︰-0.02%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升97.940
變動率︰+2.662%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.920
變動率︰+2.350%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.460
變動率︰-2.152%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌90.130
變動率︰-3.645%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.370
變動率︰+4.201%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升183.960
變動率︰+3.874%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升1,098.950
變動率︰+3.677%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌5.210
變動率︰-4.579%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/07/2024 17:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/07/2024 17:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01246 保集健康
  • 0.018
  • 01420 川控股
  • 0.098
  • 09922 九毛九
  • 3.620
  • 01299 友邦保險
  • 52.000
  • 02669 中海物業
  • 4.670
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.100
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.242
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.210
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 391.600
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.120
  • 目標︰$3.87
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 00941 中國移動
  • 75.850
  • 00005 滙豐控股
  • 66.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.330
報章貼士
  • 03933 聯邦制藥
  • 7.950
  • 目標︰$8.77
  • 00285 比亞迪電子
  • 36.400
  • 目標︰$41.05
  • 02018 瑞聲科技
  • 32.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 95.050
  • 電力 More
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.370
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.390
即時重點新聞

10/07/2024 16:35  《盤後部署》內地數據差累港股升轉跌，舜宇具無人駕駛概念可部署

10/07/2024 17:44  滙控據報將重塑投行業務提高效率，以便與競爭對手看齊

10/07/2024 18:15  阿里巴巴減持雲音樂(9899)390萬股，持股降至5.19%

10/07/2024 18:22  會財局完成對羅兵咸永道審查，證據不足以支持對質量管理系統指控

10/07/2024 17:27  【企業盈喜】長城汽車料中期純利按年升3.77倍至4.36倍

10/07/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒６５億元，買中移沽中海油

10/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】摩通看好比亞迪見４７５元，麥格理削新秀麗兩成價

10/07/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１２，一周拆息與上日維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI漲幅三個月低，內需弱股匯跌，普華永道傳裁員新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

神華料中期盈利倒退仍獲大行力撐，煤炭股具中特估概念仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】蘿蔔快跑百度發飆，「無人駕駛」熱藏兩誘因新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

吳若希不滿老公為一事接送女員工！IG發文公審：趷起條尾就知你做咩！網友力撐Jinny做得好 1
人氣文章

娛樂情報

王浩信返家鄉新疆旅遊！暫撇妻女跟弟弟齊騎馬！激罕曬長腿成「流量密碼」
人氣文章

著數速遞

香港支付寶優惠 | Alipay HK 7月送¥100儲值額電話卡！免費20G通用量+30G定向流量！增值回贈￥100增￥220！即睇領取步驟
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？
人氣文章

Beauty

夏季防蚊對策！天然防蚊劑挑選指南：檸檬香茅精油最見效！入手BONDI WASH、Burt’s Bees 天然驅蚊好物
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

男生必備的夏天衣櫥單品！Chambray Work Shirt如何橫跨工裝、軍服到男裝時尚？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美白方法 | 4類人易長色斑！想皮膚曬而不黒保持白晳？中醫：要強化肺脾肝！針灸+按摩穴位有助防曬、美白、擊退色斑！
人氣文章
肺腺癌 │ 不煙不酒34歲女網紅確診末期肺腺癌！常坐辦公室、女性是肺腺癌高危族！如何預防？
人氣文章
超市41款烏冬大檢閱！24款不含酸度調節劑烏冬名單、7款低納烏冬推介！營養師教睇標籤：邊2種嬰幼小孩不宜攝取？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事10/07/2024
神州經脈 | CPI漲幅三個月低，內需弱股匯跌，普華永道傳裁員
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金