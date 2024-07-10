神華料中期盈利倒退仍獲大行力撐，煤炭股具中特估概念仍可吼？

中國神華(01088)發盈警，指受煤炭價格下跌等影響，料上半年少賺最多一成三，股價今日(10日)受壓，最多跌逾6%下試34元，見個半月低位。其他煤炭股亦急挫，其中兗礦能源(01171)插逾7%低見10.22元，見1月底以來低位。不過，神華仍獲多間券商力撐，其中中銀國際指其上半年盈利指引大致符預期，予目標價42.12元。值得一提，煤炭股具「中特估」概念，神華今年現金分紅佔淨利潤將不低於60%，可否趁股價調整吸納呢？

（網上圖片）

神華：受煤炭售價下降等影響 料上半年盈利跌8.4%至13.8%



中國神華公布，預料2024年上半年集團歸屬於公司所有者的本期利潤為318億至338億元人民幣，按年下降8.4%至13.8%。集團指，2024年上半年歸屬於公司所有者的利潤按年下降，主要是受煤炭平均銷售價格下降、燃煤機組平均利用小時數下降等因素的影響。

大摩：中期盈利跌幅已較首季收窄 大和：管理層可能上調業績指引

大摩發表研報指，中國神華預計中期純利將按年下跌8.4%至13.8%，達到318億至338億元人民幣，符合該行預計淨利潤335億元人民幣，而其利潤按年跌幅已從第一季的14.1%收窄，予「增持」評級，目標價35.1元。不過，神華第二季表現疲軟，利潤指引區間意味著第二季淨利潤按季下降10%至21%，達到140億至160億元人民幣。自4月份以來，煤炭需求惡化，工業需求低迷，水力發電回升加劇了這種情況，導致火力發電量按年下降。儘管正值夏季旺季，但目前的高庫存將繼續對第三季秦皇島(QHD)煤價構成壓力。



大和指，神華發布上半年業績預告，次季股東應佔淨利潤料介乎140億至160億元人民幣，大致符合該行預測的155億元人民幣。在即將於8月31日發布的業績中，該行預計管理層可能上調業績指引，以及在今年水電強勁的情況下煤炭價格前景將成為投資者關注的焦點。早前將神華評級從「持有」上調至「跑贏大市」，原因是國企主題、產量持續勝預期、煤炭平均售價趨勢穩定。

中銀國際：上半年盈利指引大致符預期 予目標價42.12元



中銀國際表示，神華第二季盈利為140億至160億元人民幣，按季下降10%至21%。除了煤炭價格下降和發電量下降之外，銷售結構可能會發生變化，根據長協銷售的自產煤炭比例可能會提高。而公司上半年的指引盈利達到全年盈利預測的51.3%至54.6%，大致符合預期，重申「買入」評級，目標價為42.12元。



華泰證券指，展望下半年，全社會用電量在出口及新質生產力拉動下或將維持高增長，而迎峰度夏及迎峰度冬兩個傳統用煤旺季也將對煤炭需求形成支撐，預計煤炭價格有望環比上行，全年動力煤均價或將在900元/噸。在煤炭價格維持震盪區間的預期下，預計神華長協佔比高的特點將幫助公司保持穩健盈利及高分紅預期。



發布「提質增效重回報」行動公告 現金分紅佔淨利潤不低於60%

值得一提，神華此前發布「提質增效重回報」行動公告，表示公司在控股股東國家能源投資集團的支持下，專注提升發展質量和經營效能，秉持積極回報股東的一貫理念，推動「提質增效重回報」行動取得實效。上市以來，累計現金分紅金額超過4021億元人民幣。

神華高度重視對投資者的合理投資回報，優先採用現金分紅的利潤分配方式，並保持利潤分配政策的連續性和穩定性。公司積極回應股東訴求，連續兩次制訂投資者回報規劃並穩步提高現金分紅比例，2019至2021年度現金分紅比例不低於公司當年實現歸屬於股東淨利潤的50%，2022至2024年度現金分紅比例提升至不低於60%。

郭家耀：煤價受累內地經濟走勢弱 神華只可短線博反彈

（郭家耀facebook截圖）

宏匯資產管理投資總監郭家耀指，煤炭股股價年初至今已升了不少，而第二季業績表現看來會比預期差。事實上，煤價在各種能源價格當中走勢較弱，亦不似油價及其他金屬價格與國際掛勾，較受內地經濟影響。若貪神華息率達7厘，不如轉吼中移動(00941)，業務更穩陣。不過，若見煤炭股此輪跌勢較急，也可短線博反彈，其中以神華較值博，因公司除煤礦外，亦擁有電廠，近期電力股股價較強，神華或可受惠，今日其股價跌至近34元，惟料最多只可彈至36元。

神華今日跌4.95%收報34.55元，連跌4日，累跌8.36%，成交16.09億元。其他煤炭股也普遍下挫，中煤能源(01898)跌5.68%報8.31元，兗礦能源跌7.39%報10.28元，兗煤澳大利亞(03668)跌4.24%報37.25元，南戈壁(01878)跌4.62%報3.3元，蒙古焦煤(00975)跌1.44%報10.94元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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