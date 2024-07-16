平保發可轉債抽水股價急插，仍獲大行力撐可博反彈？

平保(02318)正式宣布發行35億美元(折合約273億港元)可轉換債券(CB)，換股價為每股H股43.71港元，較上日收市價溢價21%，所得款項用於發展核心業務、支持醫療養老新戰略等。雖然上周市場已有消息指平保正考慮發行可轉債，規模介乎20億至50億美元，但平保股價今早(16日)仍插逾半成，見4月中以來低位。高盛指平保發CB可提供低成本融資，潛在攤薄影響有限，平保近日亦獲多間大行唱好，料其中期業績穩健，而集團最近公布上半年保費收入按年升近5%，可否趁機買入博反彈呢？





（Shutterstock）

換股價較上日收市溢價21% 用於發展核心業務等

平保宣布發行35億美元可轉換債券，年利率為0.875%，2029年到期，每半年派息一次。可轉債初始轉換價為每股H股43.71港元，較上日收市價溢價約21%。假設債券按每股H股43.71港元的初始轉換價悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約6.25億股轉換股份，約佔公司公告日期(16日)已發行H股的8.39%及已發行股本的3.43%，以及約佔公司於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的7.74%及已發行股本的3.32%。



平保指，待債券發行完成後，公司擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

高盛：可提供低成本融資 潛在攤薄影響有限

高盛發表研報指，平保有意透過發行可轉換股票的債劵方式集資35億美元，與平保的年度派息相比，今次發行規模可能不大，估計潛在攤薄影響有限。根據昨日(15日)收市價，並假設轉換溢價為25至30%的範圍內，預計潛在攤薄影響約2%。另外，今次CB票面利率介乎0.375%至0.875%，與阿里巴巴(09988)、京東(09618)及攜程(09961)發行的CB票面利率相若，對平保而言是低成本融資。而平保今次發CB規模適中，擬將此次募集資金淨額用於進一步發展核心業務、增強資本實力以及支持集團在醫療和養老領域的新戰略舉措，維持「買入」評級和55元目標價。

瑞銀示，平保擬發行35億美元可轉換債券，料全面轉股後攤薄影響為3.3%，所得款項淨額34.52億美元擬用於進一步發展核心業務、增強資本、支持醫療保健和老年護理生態系統的戰略舉措，本次可轉債的發行可以優化資本結構及多元化資金來源。鑑於美國利率高企和股市波動，中國企業今年發行可轉換債券熱潮並不完全令人意外，予平保目標價56元，評級「買入」。

上半年保費收入4813億人幣 按年升4.66%

另方面，平保近日公布，今年上半年原保險合同保費收入約4812.7億元人民幣，比去年同期原保險合同保費收入約4598.5億元人民幣增長約4.66%。

期內子公司中國平安人壽保險保費收入約3008億元人民幣，升5.1%，中國平安財產保險保費收入約1604億元人民幣，升4.1%，平安健康保險保費收入約94億元人民幣，升13%，但平安養老保險保費收入約106.5億元人民幣，跌4.2%。

大摩料平保中期業績穩健 惟微降目標價至65元

摩根士丹利近日發表研報指，預測平保今年上半年業績有穩健的表現，預計今年上半年營業利潤將按年持平，稅後經營溢利(OPAT)表現穩定，純利亦有進一步改善的空間，預期中期股息將按年持平為0.93元人民幣。以業務劃分，預期公司的人壽業務在今年上半年將錄得按年增3%的營運增長，純利年增12%，預計產險業務上半年盈利增長6%，因為相信其信貸業務正在改善。銀行業務則可能會維持按年1%的盈利增長，亦預期上半年平保人壽業務的新業務價值將增長11%至223億元人民幣。大摩將平保H股目標價由66港元微降至65港元，A股目標價亦由60元人民幣降至59元人民幣，予「增持」評級，屬首選股之一。

另瑞銀預期平保OPAT在今年第二季按年溫和增長，估計今年上半年，集團OPAT按年大致持平。同時，預計中期股息按年平穩，因為保險公司傾向於將股息與OPAT增長掛勾。預期今年上半年集團稅後淨利將按年增7%，意味第二季按年增逾20%，而下半年預計在資產管理板塊復甦的帶動下，集團OPAT將按年錄得強勁反彈，預計2024年集團OPAT將增長約10%，並預計今年上半年集團新業務價值將按年增11%，予目標價56元及「買入」評級。

中金則預計平保今年上半年新業務價值按年增長10.2%，產險和意外險業務的綜合成本率(CoR)將按年上升0.8個百分點至98.8%。預計第二季營業利潤和凈利潤將分別按年增長3.2%和13.1%，上半年營業利潤和凈利潤將分別按年持平和增長3.6%，維持其AH股「跑贏行業」評級。考慮到香港股市投資者情緒等因素，維持A股目標價63.5元人民幣，但將H股目標價下調13%至55.65港元。

溫傑：基本面不算特別好 發CB短線增沽壓暫宜觀望

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，大市連跌兩日走勢弱，股份若有負面消息自然捱沽，而平保發CB帶來潛在攤薄風險，因投資者有機會換股，令股數增加。再者，買CB的通常是一些機構投資者，他們會沽出正股，股價升可換股，股價跌也照樣賺到錢，除非吸引到巴菲特等知名投資者入股，否則平保短線沽壓大，今日即使跌逾半成也難言已跌過龍，暫只宜觀望。當然，若論到3個月甚至半年股價走勢，仍要看股份基本面及資金流向，而平保上半年保費收入僅升近5%，表現只算平穩，不算特別好，若想博三中全會有利好政策出台，不如轉吼內銀等「中特估」股份。總之，看好港股可買科技股，看淡港股可買其他高息股，未必要買內險股。

平保半日跌5.41%收報34.1元，連跌兩日，累計跌幅7.46%，成交22.28億元。其他內險股表現各異，國壽(02628)跌1.27%報10.88元，太保(02601)升1.96%報19.8元，人保(01339)跌0.38%報2.6元，新華保險(01336)跌2.75%報14.86元，財險(02328)升1.73%報9.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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