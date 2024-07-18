百度廣告業務恐受壓大行紛降目標，具無人駕駛概念可趁低吸？

百度(09888)近日遭多間大行下調目標價，主要擔心內地宏觀經濟仍然受壓，將對其廣告業務構成壓力。百度股價近日反覆下挫，今早(18日)最多再跌逾3%低見88.25元。記得百度旗下自動駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」早前正式在武漢上路，據指跑10公里只需約4元人民幣，遠低於傳統網約車，訂單量迎來爆發式增長，料年底可達收支平衡，明年錄得盈利，刺激百度股價上周連升多日高見99.8元，或可趁近日大幅回吐吸納。

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蘿蔔快跑在武漢投放400多輛無人駕駛汽車 料年底達收支平衡



上周初《中國新聞周刊》報道，武漢市交通運輸局相關負責人指，蘿蔔快跑已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車。由於沒有司機等人工成本，用戶可享受較大車費優惠。以10公里的路程為例，武漢普通網約車車費為18至30元人民幣，蘿蔔快跑的車費為4至16元人民幣。而在武漢投入使用後，其訂單量迎來了爆發式增長，單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機的日均訂單量相近。國泰君安研報指，蘿蔔快跑可望在實現無人駕駛叫車商業模式獲利，目前已於11個城市開放載人測試營運服務。該行引述蘿蔔快跑計劃，2024年將實現武漢全程覆蓋，並投入1000輛第六代量產無人車營運。預計未來隨著投放量的增加，單車營運成本將顯著降低，規模經濟或將反映，預計2024年底在武漢達到損益平衡，2025年獲利。



現時，北京、上海、深圳、武漢4個城市的蘿蔔快跑採取沒有安全員的模式，車輛前排不允許坐人，後排最多可以乘坐3位乘客，車輛全程自動行駛。用戶在手機上約車，車輛抵達後在後車窗玻璃屏幕上輸入手機後四位數字驗證，車門即可打開。上車後，乘客需點擊前排座椅後背屏幕上的啟動行程按鈕，車輛就會自動行駛。另外，車輛屏幕也提供簡單的娛樂功能，包括聽歌、看視頻等，還能調節車內溫度。



值得一提，內地《證券日報》於上周報道指，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例(徵求意見稿)》對外徵求意見，擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。北京市經信局相關負責人表示，北京將通過立法重點解決特定區域自動駕駛汽車創新活動面臨的主要問題，在堅守安全底線的基礎上，為L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預期的制度規範。

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瑞銀：對百度無人駕駛技術領先樂觀 惟對近期核心增長謹慎

瑞銀發表研報指，百度早前升勢強勁，主要因近期圍繞無人駕駛的士的討論，而特斯拉將於8月8日推出無人駕駛的士，考慮到特斯拉的強勁表現，反映投資者重新恢復對百度無人駕駛業務的興趣，予美股目標價165美元和「買入」評級。從長遠來看，對百度在無人駕駛技術方面的領先地位保持樂觀。然而，由於百度核心廣告和人工智能(AI)貨幣化的不確定性仍然存在，其股價短期內可能仍將波動。雖然看好百度的長期AI潛力和不高的估值，但這些舉措需要時間才能逐漸轉化為盈利。

另瑞銀指，對於百度近期的核心增長持謹慎態度，料次季核心廣告收入將按年跌3%，基於宏觀經濟復甦緩慢、前一年的高基數以及持續推出由AI驅動的搜索內容。料次季內地宏觀經濟仍然受壓，將對百度的廣告業務構成壓力，因其對線下活動及中小企廣告商有較大敞口。另外，百度積極推出仍未有變現能力的AI驅動搜索體驗，將暫時影響核心廣告增長。料宏觀經濟及產品升級的不利因素將持續至第三季，並於第四季改善，因此將全年核心廣告業務增長預測由2.8%下調至負增長0.6%，維持「買入」評級，惟將目標價由161元降至146元。

麥格理：對核心廣告表現持保守看法 降目標價至103元

麥格理指，考慮到宏觀經濟不穩、主要行業廣告預算減少收縮，以及廣告客戶改為將預算投放到抖音及小紅書等新渠道，目前對百度的核心廣告表現持保守看法，次季核心收入預期按年持平，達到約264億元人民幣。百度近期開始加速發展AI業務，推出面向消費者的廣告產品，雖然預期可提升長期競爭力，但由於轉型仍處於早期階段，短期內可能會進一步拖累廣告業務表現，相應將第二季經調整淨利潤預測下調至61億元人民幣。雖然百度旗下蘿蔔快跑Robotaxi發展穩健，但由於其規模較小，財務影響甚微，因此不納入估值。將百度今明兩年每股盈利預測下調4%及6%，目標價由111元降至103元，維持「中性」評級，仍憧憬生成式AI將帶來長期增長動力。



中金稱，考慮到百度廣告收入承壓，下調其2024和2025年收入預測2%至1370億和1441億元人民幣。預計百度第二季收入按年略降至337億元人民幣，其中核心收入按年略降至262億元人民幣。非通用準則淨利潤為63億元人民幣，其中百度核心非通用準則淨利潤為60億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，考慮到下調核心廣告2024年盈利預測，下調其美股和港股目標價8.4%，分別至138.8美元和134.5港元。

摩通預期百度在今年第三季前廣告收入將持續落後，但考慮到宏觀及市場競爭環境、AI變現等有望迎來逆轉，相信廣告收入將於下半年重新加快至高單位數增長。另對百度近期網路廣告業務前景謹慎，主要由於中國消費環境低迷，第二季零售額增長僅2%。與其他線上廣告平台相比，百度的廣告客戶在線下(例如醫療、旅遊、汽車等)曝光度相對高於線上。鑑於廣告的高線上滲透率，中國的零售增長率可以反映百度主要廣告客戶產業的廣告預算增長，維持「增持」評級，目標價170元。

滙證：廣告業務前景短期仍充滿挑戰 降目標價至113.1元

滙證表示，百度廣告業務前景短期仍充滿挑戰，原因包括宏觀市場情緒疲弱；百度持續將AI功能整合至搜索功能，導致搜索廣告存量減少。將2024至2026年百度核心廣告收入預測下調3至4%，整體收入預測下調1至2%。假設百度第二季和第三季的廣告收入均按年下跌3%，預期全年核心廣告收入將出現輕微負增長。雖然對近期有關自動駕駛的監管發展持建設性看法，但自動駕駛出租車業務貢獻在短期內並不顯著，將其美股目標價由145美元下調至116美元，港股目標價由141.4元下調至113.1元，維持「買入」評級。而近期催化因素在於股東回報收益率的潛在提升以及廣告前景的改善。



野村預計百度第二季廣告業務仍然疲弱，其核心廣告收入將按年減少3%至190億元人民幣。雲端業務收入或按年增14%至51億元人民幣，高於首季12%的按年增長。百度正試圖向企業客戶推銷其支援AI的解決方案，但中國整個AI產業缺乏具吸引力的商業應用程式來激勵企業使用，因此部分中國AI公司需透過價格戰來進行銷售。集團需要更主動的資本回報，而在現金儲備不斷上升和估值持續下降情況下，維持其「買入」評級，惟將其美股目標價由144美元下調至130美元。



摩根士丹利預計百度第二財季的核心收入將按年大致平穩，但廣告增長持續疲弱，由於宏觀經濟疲軟和AI轉型，料廣告收入將下降2%。另預計集團的雲端業務增長或保持在15%，而核心非通用會計準則營運利潤率增長2%，利潤率基本平穩。由於對百度核心廣告復甦維持謹慎態度，並相信短期內不會出現轉折點，因此下調集團2024至25年的核心收入及非通用會計準則營運利潤率1至2%，目標價由125美元降至115美元，續予「與大市同步」評級。

林家亨：無人駕駛網約車前景看俏 89元以下可逐步收集

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，早前有指百度旗下蘿蔔快跑在武漢一次過投放了400多輛無人駕駛網約車，可說是做了一個不錯的實驗，公司指此種營運模式到了今年年尾可以做到收支平衡，明年更有能力轉虧為盈，此模式若成功也不會只限於一兩個城市採用，若武漢成功，中國還有很多大城市，同樣可以推行，料未來無人駕駛網約車的生意將會愈做愈大，前景應可看好。百度而上周五(12日)曾飆至逾99元，當時就比保歷加通道頂線高出4元，現時再回至保歷加通道中軸線約89元以下，不妨小注儲貨，相信再下跌的空間不大。

值得留意，英國《金融時報》報道，中國政府將對內地科技公司的AI大模型實施強制審查，以確保系統「體現社會主義核心價值觀」。百度半日跌2.62%收報89.25元，成交4.22億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.54%報369.8元，阿里(09988)跌0.66%報75.8元，美團(03690)升0.34%報119.5元，網易(09999)升0.34%報146.5元，京東(09618)跌0.66%報106元，小米(01810)升0.72%報16.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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