內銀齊降存息股價借勢回吐，人行減息後仍獲大行力撐，邊隻最值博？

人民銀行本周一(22日)連環減息，將7天期逆回購利率、貸款市場報價利率(LPR)等政策利率全部下調0.1厘，其後傳出存息也將會調降，令市場相信銀行淨息差可保持穩定，引發內銀股連日逆市造好。六大國有銀行今日(25日)正式下調人民幣存款利率，股價卻借勢回吐。內銀股息介乎7至9厘，近期在大市持續尋底下具一定抗跌力，縱使內地連環減息，部分內銀仍獲大行力撐，可否趁其調整吸納呢？可揀買哪一隻？

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六大國有銀行下調人民幣存款利率 降幅5至20個基點

多間內銀正式宣布下調人民幣存款利率，降幅由5基點至20個基點不等。其中中行(03988)活期下調0.05厘，整存整取1年期及以下調低0.1厘，2年期及以上下調0.2厘。工行(01398)下調一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率0.2厘。另農行(01288)、建行(00939)及交行(03328)同樣將定期整存整取三個月、半年期、一年期利率下調0.1厘，二年期、三年期、五年期利率分別下調0.2厘。

郵儲銀行(01658)亦跟隨其他國有大行下調了人民幣存款利率，其中定期整存整取三個月、半年期、一年期利率均下調10個基點，分別為1.05%、1.26%、1.38%；二年期、三年期、五年期利率分別下調20個基點，至1.45%、1.75%、1.80%。至此，六大國有商業銀行已全面下調人民幣存款利率，這是今年六大行首輪存款降息，上一波集中存款降息是在去年12月。



值得留意，今日亞洲市早段人民幣略見轉強；中國外匯交易中心人民幣兌1美元中間價今報7.1321，較上個交易日升37點子，創7月29日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至近1400點，上個交易日報7.1358。

專家：存款降息利於推動投資消費 助穩銀行負債成本

《中國證券報》引述權威專家分析，本次工農中建等主要銀行主動下調存款利率，是基於前期1年期LPR下降，以及國債收益率等市場利率走勢而自主決定，是存款利率更加市場化的體現，有利於進一步降低企業、居民儲蓄傾向，推動企業投資和居民消費，促進優化資產配置，增強資金流向資本市場的動力，增加金融市場活力，鞏固經濟回升向好態勢。



業內人士則認為，按照以往經驗，預計股份制銀行近期會跟進調整，中小銀行可能逐步分批跟進下調。該人士並指出，此次調整，中長期存款利率降幅較大，有利於進一步減少利息支出，緩解存款長期化問題，穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性，也有利於改善銀行盈利能力，提高銀行股東權益，利好對應股票估值。



高盛指減息或使內銀今年淨息差平均降1.6基點 仍籲買建行



另方面，自從人民銀行周一宣布減息後，有多家大行就內銀股發表研報，其中高盛指，該行分析顯示，在其他條件相同情況下，減息可能會使所覆蓋的內銀今年、明年、後年的淨息差平均減少1.6、5.4、5.4個基點，分別至1.44%、1.32%、1.32%。高盛重申偏好建行 ，因盈利穩定，有較強的資本狀況可支持可持續的股息派發，維持「買入」評級。



高盛表示，對於存款成本節省作為今年首季以後銀行淨息差下降的潛在抵銷略微謹慎，因為銀行存款和類似存款產品的利率已大幅下降，表明進一步下降可能有限，加上今年第二季新增社會融資(TSF)的組合，資產存續期較短的地區銀行可能面臨更大的淨息差逆風。預期大型國有銀行的淨息差在今年第二季按季平均跌3個基點，其他覆蓋銀行的淨息差則跌8個基點。預期大型國有內銀至少在短期內受減息影響較小，因為其資產存續期較長，完全計入較低利率的時間進一步滯後。此外，由於大型國有銀行有較多債券以攤銷成本入帳，因此其大部分收入均列於淨利息收入項目。





滙證料內銀淨息差繼續受壓 惟低息環境令股息變得更吸引



滙證指，人行在新框架下首降LPR利率，低利率環境可能意味著銀行股息率變得更具吸引力，內銀H股股息率介乎約7%至9%。2025和2026年貸款增長預測可能面臨下調風險。人行最近亦都不再強調參考貸款增長規模作為計算金融業對經濟增值的指標，並抑制對經濟沒有真正價值的同業融資活動。這一改變可能會減少銀行的資本消耗，從而使股息分派更具持續性。在大中華區金融股中，該行偏好建行、中行及招行(03968)等，均予「買入」評級。

不過，滙證預計內銀淨息差繼續受壓，假設是次降息100%傳導至貸款及銀行同業敞口、25%傳導至存款定價，以及不傳導至其他業務，則淨息差可能會因LPR下調10個基點而受到2.5至3.9個基點負面影響，稅前利潤則可能受到2.1%至5.2%的負面影響。計及時間滯後，減息對淨息差壓力將主要在第四季浮現。

里昂：人行減息優化利率體系 看好農行建行股息回報及盈利穩定

里昂表示，人行宣布減息，當中1年期和5年期以上LPR下降10個基點，反映人行優化利率體系。預期人行會有更多行動，例如在LPR和存款定價方面，以優化利率傳導。在美國採取減息行動後，人行有更大的減息空間，可能導致銀行淨息差下滑。



里昂認為較低的LPR將對下半年及明年淨息差構成挑戰。但長遠而言，更好的傳導意味著銀行資產收益率與負債成本更匹配，令銀行更有效地管理淨息差。人行表示，減息目的是加強對實體經濟的支持。但減息10個基點並不足夠，關注於政策升級。考慮到股息回報和全年盈利穩定性，看好農行及建行。

郭家耀：內銀估值低殘兼派高息 工中建農四大行現價可分注吸

（郭家耀 facebook截圖）

宏匯資產管理投資總監郭家耀指，以現時市況，可供選擇的股份已不多，科技股及消費股盈利前景及派息能力令人擔憂，內銀股雖也面對息差受壓及資產質素轉差風險，但估值仍算低殘，加上派高息，在市況欠佳下，防守力會較強。選股方面可揀選工中建農四大行，因它們既為大眾熟悉，股份流動性較強，股價表現亦較一致，以區間上落為主，以收息角度來看，買哪一隻分別不大，現價已可分注吸納。至於招行，其消費金融業務已不再是賣點，不建議吸納。

內銀股今日普遍隨大市下跌，建行跌1.45%收報5.42元，工行跌1.14%報4.34元，中行跌1.16%報3.41元，農行跌1.13%報3.49元，交行跌2.93%報5.64元，郵儲行跌1.4%報4.23元，招行跌3.6%報32.15元，中信銀行(00998)跌2.79%報4.53元，民生銀行(01988)跌3.94%報2.68元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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