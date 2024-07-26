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中央加碼撐家電以舊換新，家電股急升過後點部署？

26/07/2024

　　家電股昨日(25日)尾市急升，事緣國家發改委、財政部印發通知，安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加大支持設備更新和消費品以舊換新。每個消費者可在冰箱、洗衣機、電視、空調等八個領域各獲得一項補貼，最高可達零售價的20%。有券商指此次家電換新補貼遠超預期，建議關注海爾智家(06690)等內地白電龍頭。家電股今早(26日)延續昨日升勢，其中海爾智家最多升6%，海信家電(00921)一度再飆近8%。家電股受國策支持，是否仍有上升空間呢？

 

（海爾智家官網截圖）

 

發改委、財政部：統籌安排3000億人幣超長期特別國債　支持以舊換新

　　國家發改委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施，資金將在8月底前全部下達。其中提到，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品，給予以舊換新補貼。補貼標準為產品銷售價格的15%；對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過2000元人民幣。


　　此外，2024年中央財政安排75億元人民幣，採取「以獎代補」方式繼續支持廢棄電器電子產品回收處理工作，促進行業健康發展。截至2023年底，按照廢棄電器電子產品處理基金補貼等規定回收處理廢棄電器電子產品但尚未補貼的，經生態環境部核實核定後分期據實予以支持。

 

中信證券：本次補貼遠超百億預期　交銀國際：可吼海爾智家等龍頭


　　中信證券發表研報指，家電行業將顯著受益於本次措施。一是補貼門檻較低，並不需要報廢原有家電設備。二是單位補貼力度大。措施提出補貼標準為產品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。三是補貼總額力度大。測算本次家電行業補貼有望遠超市場百億預期。

 

　　交銀國際則認為，本輪家電支持性政策的支持力度，相比於2009年出台的首輪政策，力度有所加強。首輪政策所設計家電品類僅含5類，而今次增至8類。家電更新周期來臨，故市場上存有大量仍未釋放但需更新換代的家電產品。建議關注內地三大白電龍頭海爾智家、美的集團、格力電器，以及老闆電器。

 

　　另中金早前指，由於消費者購買力不足，以及地產行業下行，家電內銷市場自2019年以來僅小幅增長，市場基本成熟。但市場存在掃地機、高速吹風機等品類結構性增長。而目前家電以更新需求佔比為主，市場擔憂的家電受地產後周期強影響已被證僞。由於家電整體競爭格局良好，成本、價格競爭等影響處於可控範圍，市場毋須過度擔憂。

 

大摩：海爾智家15日內逾八成機會跑贏大市　予目標價26元

 

　　大摩表示，直接消費補貼的具體政策，將支持該行對包括海爾智家在內的主要家電企業的增長預測及投資意欲。相信海爾智家股價15日內有逾八成機會將跑贏大市，予目標價26元，評級「與大市同步」。


　　另大和早前指，海爾智家受惠於市佔率上升及海外利潤率擴闊，長期前景向好，加上近期股價調整後，其風險回報更顯吸引。預測集團第二季毛利率按年大致持平於32%，預期第二季純利按年升8.6%，利潤率擴闊0.3個百分點。管理層維持全年純利增長15%的指引。不過，大和下調其2024至26年每股盈利預測2至3%，以反映內地冷氣機需求較預期低及成本通脹的影響，重申「買入」評級，目標價由36元降至33元。

 

溫鋼城：受制內地樓市低迷兼港股勢弱　短期料難再大升

 

中央加碼撐家電以舊換新，家電股急升過後點署？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港股現時炒作利好消息通常只可炒一兩日，除非中央支持換家電政策方面還有其他跟進措施，否則家電股短期應不會再大升。事實上，家電股較複雜，始終面對內地樓房銷售較差的問題，通常換家電換得最積極是搬屋的時候，因反正已使了一筆錢換新屋，也會想到更換已用舊的家電，甚至發展商亦會安排裝修兼幫你購置家電，這樣家電商就已有一大筆生意，但眼下房市疲弱。因此，家電股若此前買入宜減倉食胡，因市底弱，即使仍對政策有憧憬，也至少沽出一半。


　　家電股今早普遍上升，海爾智家半日升4.68%收報25.75元，為表現最佳藍籌，連升3日，累計升幅10.28%，成交8.12億元。海信家電升3.89%報25.35元，連升3日，累計升幅12.42%，成交2.94億元。TCL電子(01070)升5.09%報5.16元，創維集團(00751)升2.88%報2.86元，JS環球生活(01691)升0.65%報1.56元，惟國美零售(00493)跌4.17%報0.023元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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