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港股 | 午市前瞻 | 港股跑贏惟未擺脫跌浪 樓市難升地產股可短炒不宜揸

05/08/2024

　　恒生指數半日報16908，跌36點或0.2%，主板成交逾608億元。恒生中國企業指數報5950，跌24點或0.4%。恒生科技指數報3389，升3點或0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及滙控(00005)；騰訊報359.2元，升1元或0.3%，成交33.49億元；中海油報19.36元，跌1.04元或5.1%，成交21.77億元；滙控報63.35元，跌2.4元或3.7%，成交17.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團(03690)；美團報106.7元，升2.7元或2.6%，成交17.22億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報75.35元，無升跌，升0元或0%，成交13.47億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(長實集團網頁截圖)

 

 

溫鋼城：港股相對硬淨  惟未逃離跌浪



　　美國經濟衰退憂慮加劇，市場同時預期日本央行有可能於10月再加息，亞洲區股市延續上周跌勢，今早進一步急瀉，日經平均指數半日最多跌2540點或約7%，南韓首爾KOSPI最多暫跌157點或逾5.8%，台灣加權平均指數最多曾跌1712點或7.9%穿20000關。反觀港股相對硬淨，低開268點後有支持，半日跌幅收窄至不足100點。


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，減息憧憬削弱美元，港元相對轉強，理論上已對港股較為有利，而對比亞洲區其他股市，港股可謂「無升過」，如今面臨全球股市受挫時便出現相對硬淨情況，實際是本已「沽無可沽」。他亦認為，雖然港股今日強勢跑贏，但基本面相同之下，港股仍會受制於內地經濟向淡等因素，難以出現大升，預計本周恒指區間介乎16600至17400，始終未能擺脫「一浪低於一浪」走勢。



地產股炒減息後難升



　　憧憬美國減息，中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得11成交，按周回升83.3%或5宗，創近14周新高。本地地產股今早全線逆市造好，九置(01997)及新世界(00017)半日最多升超過7%，雙雙成為半日最佳表現藍籌。但溫鋼城坦言，地產股回升主因炒作減息，成交宗數短線的確有回升力度，但不太看好能夠長期維持，因本地買樓意欲依然低迷。他指，現時地產股並非全無值博空間，但只能小注炒反彈，預計新世界有望藉此再挑戰100天線約8.2元，不宜過分重倉。

 

港股 | 午市前瞻 |

長實股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

新世界發展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

新鴻基地產股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

恒基地產股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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