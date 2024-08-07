國泰中期盈利倒退惟復派息，獲瑞銀祝福股價照跌可以點部署？

國泰航空(00293)今日(7日)中午公布業績，上半年收入按年增14%至496億元，惟盈利跌15%至36億元，復派中期息0.2元。旗下廉航香港快運轉盈為虧，虧損7300萬元，燃油成本亦按年增33%。集團同時表示未來7年將投資逾千億元，用於擴充機隊、推出新機艙產品及貴賓室等。雖然瑞銀指其盈利及派息均勝預期，予目標價10.7元，但股價午後卻由升轉跌逾2%，已跌穿多條移動平均線，是否仍值得吸納？應如何部署？





（資料圖片）

中期純利按年跌15%派息0.2元 客運收益增兩成

國泰航空公布，截至2024年6月30日止中期純利36.13億元，按年跌15.35%；每股基本盈利52.4仙，派發中期息0.2元，上一次宣派首次中期息為2019年度。期內收益496.04億元，按年升13.8%。集團上半年客運收益增至300.17億元，較去年同期增加20%。以可用座位千米計算的可載客量增加42.7%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加34.9%。期內運載乘客共1070萬人次，平均每日載客約5.9萬人次，較去年上半年增加36.4%。運載率為82.4%，而去年上半年則為87.2%。收益率下跌11%至68.9仙。

上半年貨運收益則為109.02億元，較去年同期增加1.5%。以可用貨運噸千米計算的可載貨量上升11.4%。以貨運收入噸千米計算的貨運量上升4.6%，整體載貨噸數增加10.4%至71.9萬噸。運載率為59.9%，去年上半年則為63.8%。收益率下跌2.9%至2.68元。

燃油成本淨額按年增33% 香港快運虧損7300萬元



期內燃油成本總額為142.21億元，按年增27.91%，燃油對沖收益則下降87.37%至6100萬元，燃油成本淨額為141.6億元，按年增33.15%，續為開支最大項目。集團指，燃油成本增加，原因是耗油量增加29.3%，其影響因平均飛機燃油價格下降0.9%而略為抵銷。另員工開支按年增17.5%至77.7億元，著陸、停泊及航線開支增30%至65.7億元，分別為第二和第三大開支。



香港快運於期內錄得虧損7300萬元，而去年同期錄得溢利3.33億元，市場上區域航線的可運載量增加令收益率轉趨正常，加上普惠發動機問題導致該航空公司大部分空中巴士A320neo型飛機停飛，均對其業績構成不利影響。香港快運正在擴大其服務網絡以滿足更多元化的客戶群，增加更具燃油效益的飛機，提高飛機使用率及改善營運效益。另外，華民航空上半年錄得溢利4.11億元，去年同期溢利為4.02億元。

國泰主席賀以禮表示，集團旗下航空公司及附屬公司在撇除特殊項目後，上半年錄得應佔溢利38.46億元，按年跌19%，溢利按年減少主要由於票價轉趨正常。香港快運期內轉盈為虧，而國泰列帳業績同時受國航(00753)等聯屬公司表現影響，今年上半年國航等聯屬公司的應佔虧損大幅收窄87%至3.42億元，令集團基本溢利增64%至35.04億元。不過，公司去年同期因入帳較大額的「視作出售聯屬公司股份盈利」和「減值撥回淨額」，令列帳溢利跌15%。



未來7年投資逾千億元 包括擴充機隊、新機艙產品及貴賓室

國泰同時公布，集團旗下的CPAS與空中巴士公司於今日訂立2024年認購協議，分別同意購買及售出30架空中巴士A330-900型飛機，及CPAS取得購買額外30架空中巴士A330-900型飛機的權利。飛機基本價格約為110億美元(約858億港元)，空中巴士公司給予大幅價格優惠，實際代價較上述基本價格低。

國泰指，未來7年將投資超過1000億元，這項重大投資包括機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域，以進一步提升顧客體驗，並配合機場三跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。而連同今日訂購的A330-900客機，未來將接收逾100架新一代飛機，並有權再額外增購逾80架飛機，涉及不同機型，包括窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機，此舉將進一步現代化及擴展國泰機隊，並能減少碳排放，有助集團達成2050年前實現淨零碳排放的目標。集團又計劃在未來3年推出多款全新機艙產品，未來數月陸續推出為商務客艙顧客及鑽石卡會員提供的免費機上無線網絡服務。另將在未來3年於香港和北京推出全新設計的旗艦貴賓室，並於紐約甘迺迪國際機場開設首個國泰航空專屬貴賓室。

另國泰表示，於6月底可動用的無限制用途流動資金餘額為254億元，高過去年底的餘額。集團已悉數償還特區政府對國泰的195億元優先股投資，並已支付合共24.4億元優先股股息，作為該項投資的回報，反映集團18個月的重建之路進展順利。

國泰：年底前增加5000名員工 料明年客運航點增至100個

賀以禮表示，航班將在2025年第一季達到疫情前100%的水平，將於今年年底前增加5000名集團員工，員工總數達2.9萬人，以支持集團的發展步伐。預期集團的客運航點於2025年增至100個。今年到目前為止，集團已宣布新增10個航點，其中8個已開始提供服務，而往返利雅得及開恩茲的航班亦會在今年稍後推出。



他又指，集團所有停泊海外的飛機回港以及優先股的贖回，標誌著集團歷史的兩個重要篇章結束，未來在規模及質素上採取進取的新策略，將繼續對機隊、機艙產品、貴賓室，以及在領導數碼及可持續發展方面作出重大投資。持續投資配合三跑道系統，將鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

瑞銀：中期純利及派息均勝預期 予目標價10.7元

瑞銀發表研報指，國泰中期純利高預期15%，主要因為聯營公司虧損份額低過預期。經營溢利略勝預期，經營溢利率為11.9%，瑞銀預測為11.5%，予目標價10.7元，評級「買入」，料業績影響輕微正面。



瑞銀又指，國泰宣派每股20港仙的中期股息，派息率為38%，高於瑞銀預測的每股18港仙，繼續認為國泰在強勁的自由現金流下，已開始股息上行周期。

郭家耀：擴充機隊兼恢復派息見信心 候7.5元吸納上望9元



（郭家耀facebook截圖）

宏匯資產管理投資總監郭家耀指，國泰業績其實不算差，主要因去年運力未恢復，令票價不正常地高，而今年隨著運力逐漸回復正常，票價自然回落，影響公司盈利表現。而公司擬於未來7年投資逾千億元用於擴充機隊等，並料航班可於明年達到疫情前100%水平，可見對未來業務發展充滿信心。另國泰恢復派中期息，亦可見對公司現金流及前景具信心，未來應不用擔心其派息能力。而今日股價下跌主要受盈利倒退影響，可待回至7.5元時吸納，中線上望之前頂部8.5至9元。不過，由於市況波動，仍只宜分段吸納。

國泰今日跌2.37%收報7.83元，成交2.25億元。三大中資航空股也齊向下，國航跌0.84%收報3.53元，東航(00670)跌0.49%報2.05元，南航(01055)跌1.36%報2.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他國泰相關新聞：

國泰航空：未來７年投資逾１０００億元，配合機場三跑系統落成

國泰（００２９３）：購買３０架空中巴士Ａ３３０－９００型飛機

國泰：年底前增加５０００名員工，明年客運航點增至１００個

國泰中期客運收益增兩成，香港快運盈轉虧蝕７３００萬元

國泰航空（００２９３）中期純利跌１５％，派息０﹒２元

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票