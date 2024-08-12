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阿里預測 | 券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效

12/08/2024

　　阿里巴巴(09988)將於周四（15日）公布截至2024年6月30日止的2025財年第一季度業績。據《彭博》綜合券商預測，阿里第一財季非公認會計準則淨利潤料介乎292.94億至434.68億元（人民幣．下同），以中位數387.47億元計，較上財年同期跌約13.7%。季度收入預測中位數為2494.93億元，按年增6.5%。

 

阿里預測 | 券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效

（資料圖片）

 

　　阿里作為內地電商龍頭，其主業近年屢受抖音、拼多多等後起之秀挑戰，但集團2023年以來持續進行組織架構變革，人員、戰略均有所調整，並強調將持續增加投資及專注用戶體驗，部分緩解外部市場激烈競爭帶來的壓力。券商普遍看好阿里上季商品成交金額（GMV）有所改善，而近期淘天集團宣布多項商家政策調整亦將帶來正面影響。

 

淘天調整商家政策，摩通高盛料有利盈利

 

　　淘天集團宣布更改商家服務收費，將以基礎軟件服務費的名稱向每張訂單收取0.6%費用，並同時取消天貓商家年費。

 

　　摩根大通認為，新的服務費政策將有利於未來幾季的股價及盈利前景，料政策在2025年將增加217億元收入及130億元利潤，亦不會對淘寶的競爭力造成影響，因平台整體的提成率（take rate）僅2至3%，仍低於其他同行。

 

　　另外，高盛相信，新的軟體服務費收費機制也有可能在阿里的生態系中進一步開放微信支付選項，估計對淘天集團2025下半財年的提成率產生0.1至0.4個百分點的正面影響，並將EBITA預測提升4%至14%。

 

　　高盛預計，阿里首財季GMV將錄中至高單位數增長，CMR（用戶管理收入）增長1%，並預計阿里近期盈利將會下降，淘天和整個阿里巴巴集團期內EBITA料分別跌5%和11%。該行相信，本年至今的GMV增長將重新加快，其增長調整及策略表明集團發展的核心業務已上軌道。

 

瑞銀料GMV帶動集團利潤尚需數季時間

 

　　瑞銀發表研報指，阿里正在經歷業務轉型，GMV增長改善反映改革初見成果，認為GMV要逐漸帶動更佳的CMR、淘天集團利潤趨穩和更好的集團利潤，可能需要幾個季度的時間；又認為阿里短期的催化劑可能是納入港股通，以吸引來自被動指數追蹤基金、股息基金的資金流。該行預估，阿里首財季收入將按年增長6%至2480億元；經調整EBITA料按年跌14%至393億元。

 

滙豐稱阿里618期間穩守市場份額

 

　　滙豐環球研究則提到，阿里在618期間成功穩守市場份額，核心用戶參與度有所提高，88 VIP的數量按年增65%。「全站推廣」的初步回應令人鼓舞，內部測試數據顯示，這幫助商家在618期間提升了105%的流量和43%的GMV，認為這將提高中小型商家的變現程度；預計下半財年整體變現速度將加快，初步營運數據看起來具有支撐性，但認為購物節通常會帶來較高的回報率，短期內CMR的增長可能會遜於GMV。

 

阿里預測 | 券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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