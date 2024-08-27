攜程次季盈利大增5倍，股價飆一成仍可追入？

內地線上旅行平台攜程(09961)公布業績，第二季盈利按年大增5倍至約38億人民幣，收入升14%至約128億人民幣，出境酒店和機票預訂已恢復至2019年疫情前的100%。攜程今早(27日)高開近3%後愈升愈有，最多飆逾一成高見374.8元，記得攜程5月時曾高見452元，是否仍有上升水位呢？另一線上旅行平台同程旅行(00780)今早亦受帶動升半成，是否更值博？

（攜程旅行網截圖）

第二季盈利按年增5倍至38億人幣 收入升14%至128億人幣

攜程今年第二季歸屬於股東的淨利潤為38.3億人民幣，按年增5.07倍；收入為127.9億人民幣，按年升13.5%，主要歸因於節假日期間愈來愈強勁的旅遊需求。經調整EBITDA為44.36億人民幣，升20.6%；經調整EBITDA利潤率為35%，而2023年同期及上季度均為33%。季內住宿預訂營業收入51億人民幣，升20%；交通票務營業收入49億人民幣，升1%；旅遊度假業務營業收入10億人民幣，升42%；商旅管理業務營業收入6.3億人民幣，升8%。



集團第二季中文站點的酒店預定增長約20%，主要得益於出境遊和本地遊的快速增長。出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平，顯著超越行業平均70%以上的國際航班恢復率。國際OTA平台的總收入按年增長約70%。

另攜程上半年歸屬於公司淨利潤達81.5億人民幣，較去年同期升103.3%；收入則達246.77億人幣，較去年同期升20.7%；每股盈利1.93人民幣。

攜程：次季強勁表現彰顯適應和發展能力 未來將運用AI進行創新

攜程董事會執行主席梁建章表示，在旅遊需求，尤其是跨境旅遊需求的恢復性增長下，2024年第二季度，集團在所有的細分市場都實現了增長。這一強勁的表現彰顯了集團在動態市場中的適應和發展能力。展望未來，人工智能將為旅遊業帶來前所未有的變革，集團將全力以赴，運用人工智能進行創新，為客戶創造卓越的價值體驗。



攜程首席執行官孫潔表示，集團很高興看到旅遊市場在2024年強勁開局後，繼續表現出強勁的增長勢頭，中國的旅遊消費依然保持韌性。伴隨着中國經濟的蓬勃發展，樂觀的市場前景激發了集團在各個細分市場實施新計劃的熱情。通過與合作黟伴緊密合作，集團有信心在未來取得更加輝煌的成績。

瑞銀：料投資者對業績反應正面 予目標價70美元

瑞銀發表研報指，攜程第二季收入128億人民幣符合市場預期，較該行預期高1.2%，按年增長13.6%，較2019年高出約47%。第二季經調整營運溢利42億人民幣，季內經調整營運溢利率為33.1%，較該行及市場預期高1.4及1.7個百分點，主要受益於營業費用減省。第二季非美國通用會計準則(Non-GAAP)歸屬股東淨利潤為50億人民幣，明顯較該行及市場預期高出36.9%及37.7%，進一步得益來自於附屬公司的股權收入(約11億人民幣)。



瑞銀相信投資者將對攜程業績做出正面反應，料投資者會議的主要焦點包括下半年國內和出境旅遊前景，以及利潤率趨勢，維持「買入」評級及目標價70美元。

陳樂怡：量多補價跌續跑贏同業 若下季指引樂觀可上望400元

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，攜程第二季收入符合預期，而經營利潤率勝預期，為業績其中一個亮點。市場本預期經通關復常後一輪報復式旅遊消費，加上近期酒店房價下滑，攜程業績會受影響，但集團終能以「量多」彌補「價跌」。業績另一亮點為出境酒店和機票預訂已恢復至疫情前100%，遠勝同業平均70%恢復率。另集團在成本管理表現也不錯，研發及營業開支都有下降。雖然國內旅遊業放緩，人均消費下降，僅短線遊表現較佳，但攜程作為OTA龍頭，出境遊業務表現強勁，滲透率仍有增長空間，相信可繼續跑贏行業。

股價方面，陳樂怡指，儘管內地暑假旅遊業表現應沒太大驚喜，加上下一旺季要去到「十一黃金周」，惟若攜程管理層對下季指引樂觀，其股價可先挑戰100天線約378元，如成功突破可上望400元。至於同程旅行，其業務以本地遊為主，中線仍要加大對出境遊投資，始終以攜程較可取。

攜程半日升11.19%收報373.6元，成交7.43億元。其他旅遊相關股表現各異，同程旅行升5.45%報14.32元，中國中免(01880)跌1.11%報49.15元，復星旅遊文化(01992)跌0.29%報3.39元，法拉帝(09638)無升跌報24元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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