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港股 | 午市前瞻 | 放售資產有難度 新世界降債之路仍崎嶇（有表）

02/09/2024

 

　　美股隔晚造好，惟港股半日愈跌愈急，恒生指數午收報17670，跌318點或1.8%，穿百天線（17787點）及10天線（17696點），主板成交超過644億元。恒生中國企業指數報6212，跌118點或1.9%。恒生科技指數報3495，跌64點或1.8%。

 

黃偉康：港股上日成交急增全因MSCI換馬

 

　　港股上周五成交急增，曾逾400點，惟觸及18200後升勢乏力，最終更未能收高於18000為8月結。今早大市出現較大回吐壓力，半日跌超過300點，資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》解釋，上周五港股成交急增最大原因為MSCI季度調整於上周五收市後生效，刺激大市炒高，但整體並不能代表港股真正轉勢。他強調，今季MSCI調整被剔出的港股數目多於納入數目，實際上反映港股市基本面仍淡，並未能吸引外資重新回流，故認為上周市場反應過份樂觀。

 

　　市場現時熱衷於炒作減息，但黃偉康指實際上聯儲局9月減息利好並不能即時在本地反映，因為香港不會即時跟隨減息，故本地息口將有好一段時間才會跟隨下調，資金亦未會即時回流本地市場。

 

　　黃偉康認為，大市短線將維持平穩偏軟，如早前大市逢17000以下都會資金撈底，預計目前狀況不變；但相反於18000以上又會出沽壓，預計本月有較大機會以17000至18000區間上落。他提出，目前投資者宜根據業績來個別部署股份，例如上半年普遍內險股及煤炭股都表現不俗，而且加派中期息，故寧願「炒股不炒市」。

 

港股 | 午市前瞻 | 放售資產有難度 新世界降債之路仍崎嶇（有表）

（Shutterstock圖片）

 

樓價未跌完，新世界放售資產有難度

 

　　新世界(00017)發布重磅盈警，預期截至6月30日止年度股東應佔虧損介乎190億至200億元，而去年度純利9億元；消息拖累新世界(00017)股價半日重創超過一成三，（計及除淨）見逾12年半新低。黃偉康強調，雖然新世界帳面錄得純損近200億元，但撇除一次性虧損及非現金重估後，新世界於上半年仍錄得預期核心經營溢利65億至69億元，整體並非一如帳面數一樣誇張。

 

　　但他又提到，該預期核心經營溢利按年亦要跌約兩成，亦反映目前新世界等地產股面對的經營困境。他指出，目前二手市場樓價持續下跌，而且一手新樓亦降價促銷，如此一來新世界近期打算放售資產償債亦未必太容易。如未來資產價格再跌，將會影響公司發債，更有機會令銀行對其收緊信貸；以上種種都加劇了新世界股價沽壓，預計後市將會跑輸同業兼跑輸大市。

 

中資或有意加大扶持本地地產市道

 

　　新世界此前盈警前已有暗湧，連番計劃出售旗下資產，包括旗下重點旗艦商場K11 Art Mall。黃偉康認為新世界若能成功出售，的確有利降低資負債，短線有效減低整體業務壓力。而且新世界背靠周大福企業，周大福的雄厚實力亦是新世界抵抗虧損的重要支持，但即使周大福可以協助新世界套現資產，但不能每一次都靠周大福出手，亦是市場需要關注一點。

 

　　市傳K11 Art Mall或有可能有中資華潤隆地以90億元收購，黃偉康分析指若交易成真故然有利新世界，但關注交易是否真能一如市場預落實。鑑於今次買方為國企背景中資企業，預計當中少不免要獲得外管局首肯，但以目前內地資金狀況，預計並不會輕易批出資金進行交易，故對於交易能否成真會有保留，整體仍要觀望。

 

　　近期市場頻頻出現華潤隆地收購本港資產消息，除上述尖沙咀K11商場、亦包括太古城商舖及旺角砵蘭街MPM商場一半業權等等。黃偉康認為中資有意增持本港資產亦不足為奇，始終估值便宜，而更重要是相信內地亦有意扶持本地地產行業，始終香港為面對國際的窗口，預料當中有一定「國家任務」成份。但他認為，過去亦經常有傳國資會接手部分內房項目攤分風險，但最終落實項目並不多，故現時亦不宜過份憧憬中資救本地樓市，宜等最少一、兩單交易落實才再作部署。

 

鄭家純對接班問題未有定案，或傾向分散風險

 

　　新世界發布盈警同時，周大福企業同時宣布成立行政總裁辦公室，由三名高級行政人員組成，包括聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮、聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管曾安業，以及聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒。市場揣測新世界或有機會「易儲」，黃偉康坦言市場對新世界接班人的傳聞早已甚囂塵上，由近年主席鄭家純重新回首公司業務可見，其本人對於繼承人問題上仍未有定數，亦未有信心可以完全交托第三代執掌大旗。以目前最新安排可見，鄭家純或有意將業務分配於各人管理，期望可產生分散風險之效，將不會如早前預期一樣由一人全部管理。

 

港股 | 午市前瞻 |

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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