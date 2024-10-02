新能源車 | 9月銷量佳新能源車股全線上升，理想交付量增近五成可看高一線？

中國新能源車企陸續公布9月汽車交付數據，交付量均錄得按年及按月增長，其中理想汽車(02015)按年增幅達49%，於「蔚小理」中表現最好，比亞迪(01211)9月銷量亦按年升46%，惟出口比上月稍有下降。新能源車股今日(2日)齊齊隨大市上升，其中以理想飆逾一成表現最好，或可看高一線。

（理想汽車網頁截圖）

理想9月交付量同比增49% 料10月交付第100萬輛新車

理想汽車9月新車交付量約5.37萬輛，同比增長48.9%，創歷史新高，而累計第三季度交付約15.3萬輛，同比增長45.4%。截至9月30日，今年9個月共交付約34.2萬輛，歷史累計交付量為97.5萬輛。



理想汽車董事長兼CEO李想指，10月公司將迎來第100萬輛新車的下線和交付，是中國新勢力車企的首個百萬輛里程碑。三季度以來，公司在20萬元人民幣以上新能源汽車市場TOP3品牌集中度已達到50%，其中集團市佔率超過17%，位居中國汽車品牌銷量首位。理想L系列和理想MEGA的訂單穩定增長，集團產品以平均每月一個版本的速度進行OTA升級，理想全新自動駕駛技術架構端到端加視覺語言模型系統已開啟萬人團測試。

比亞迪9月銷量同比升46% 小鵬9月交付增39%

比亞迪9月銷量約41.9萬輛，同比升45.9%，環比亦增12.4%，首9個月銷量約274.8萬輛，升32.1%；而9月海外銷售新能源乘用車合計3.3萬輛，其中出口約3萬輛，比上月稍有下降。另9月產量約44.1萬輛，升57.6%，首9個月產量約276萬輛，升30.68%。

小鵬汽車(09868)9月交付量共交付新車21352架，創單月交付歷史新高，按年增39%，而被視為公司新增長引擎的MONA M03交付量已突破10000架。小鵬今年1至9月累計交付新車98561架，較去年同期增長21%。目前針對MONA M03已完成兩次擴產，與供應鏈夥伴全力以赴保障交付。另小鵬將於本月14至21日參加巴黎車展，屆時將展示包括AI天璣XOS 5.4.0、下一代智慧座艙在內的技術實力，以及發布全新的產品陣容。

蔚來9月交付同比升35% 零跑9月交付增114%

蔚來(09866)9月交付21181輛汽車，同比增長35.4%，環比回升5%，結束連續兩月下跌勢頭，稍稍低於今年6月的最高交付量21209輛。期內交付蔚來品牌電動汽車2.03萬輛，子品牌樂道9月下旬起交付L60新車，交付量達832輛。蔚來於第三季度交付約6.19萬輛汽車，創下季度新高紀錄，同比增長11.6%。截至本周一(30日)集團累計汽車交付量約59.9萬輛。

零跑汽車(09863)9月交付達33767台，單月年增113.7%；前三季累計172861台，年增94.6%。其中零跑C16上市48小時大定突破5200輛，7月第一周全系定單超7000輛。此外，零跑全新車型B10將於巴黎車展首發亮相，新車將是基於LEAP3.5架構B平台打造的首款全球化車型。另小米汽車公布，9月小米SU7交付量超10000台，10月目標生產、交付量超20000台。目前已連續4個月達成破萬交付目標，10月小米汽車工廠將持續提產，單月生產目標衝刺2萬台，預計11月提前完成全年10萬台交付目標。

歐盟周五表決對華電動車徵稅 寶馬敦促德國投反對票

值得一提，歐盟將於本周五(4日)就向中國電動汽車徵收額外關稅的提案進行表決投票，據《彭博社》報道，寶馬(BMW)加入其他德國汽車製造商行列，正敦促德國政府投反對票。而《路透》引述消息人士稱，歐盟執委會已通知27個成員國，並附上詳細文本，提到投票表決後，歐盟仍將繼續與中國進行談判。歐盟委員會負責貿易保護的總幹事盧卡斯向歐洲議會表示，與中方的技術性會談仍在進行，可能會持續到10月底後，而調查結束並非意味與中方的磋商結束，在實施關稅後，仍可接受價格承諾或任何其他解決方案。

據9月初消息，歐盟擬對中國生產的電動車徵收最多35.3%額外關稅，連同現有最終稅率可達45%。歐盟成員國將就是否支持未來5年對中國製電動汽車徵收最終或「確定」關稅進行投票，除非代表歐盟65%人口的15個歐盟成員國以多數票反對徵稅，否則將予以實施。這一決定必須在10月30日歐盟反補貼調查規定的最後期限之前做出，可能需要進行第二輪投票。

花旗上調「蔚小理」目標價 惟僅蔚來予買入評級

花旗發表最新研報指，特斯拉(Tesla)無人的士Robotaxi將於下周舉行發布會，加上第四季為汽車傳統銷售旺季，預期將提振投資者情緒及中國電動車企業的估值重評。花旗上調理想汽車2024至26年各年銷量預測，至分別53萬、64萬及71萬輛；各年毛利率預測升0.2至1.3個百分點，分別達20.5%、20.2%及19.7%；各年淨利潤預測分別增至90億、101億及110億元人民幣，將目標價由98元升至113.8元，惟考慮到集團的L7、L8及L9車型老化問題、同行競爭及純電動車銷售能見度低，公司股票估值已處於合理水平，且風險及回報達到平衡，維持「中性」評級。

另花旗將小鵬2024至2026年銷量預測從20.7萬、32.2萬及40.5萬輛上調至22.7萬、35.2萬及43萬輛，港股及美股目標價分別從40元及10.3美元，上調至57元及14.6美元，維持「中性」評級。同時將蔚來2024至2026年銷量預測從23萬、36.4萬及45.1萬輛上調至25.2萬、41.3萬及50萬輛，港股及美股目標價分別從53.7元及7美元，上調至68.1元及8.9美元。蔚來旗下ONVO樂道汽車或受惠於今年國慶十一黃金周消費情緒向好，若訂單量向好，將可增強投資者對其新品牌Firefly的信心，維持「買入」評級。

熊麗萍：新能源車銷售佳 理想較落後有機會再升

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今次公布的新能源車銷售數據普遍理想，但部分新能源車股之前已升了一輪，對相關數據應沒太大反應，有些股份如理想汽車則仍相對落後，今日受數據帶動有機會再升，惟今日始終是裂口上升，若有貨宜定下止賺位，不跌穿120元可繼續持有。

理想汽車今日升12.4%收報121.5元，成交35.04億元。其他新能源車股也造好，比亞迪升5.5%報299.4元，小鵬汽車升3.87%報55元，蔚來升4.97%報59.15元，零跑汽車升4.48%報35元。另小米(01810)升6.67%報24元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他新能源車股相關新聞：

大行報告 | 內房股、新能源車股最新評級／目標價，股市轉旺港交所上望？一表盡掌握

【歐盟加稅】歐盟對華電動車關稅表決在即，寶馬敦促德國投反對票

《汽車新勢力》小米汽車：９月小米ＳＵ７交付量超１００００台

《中概異動》比亞迪高開２％，９月銷量按年升４６％，惟出口稍降

【歐盟加稅】歐盟周五表決對華電動車徵稅，稱實施後仍可談判





【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇