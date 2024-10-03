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恒指 | 港股急升六日後終見回吐，恒指現跌476點失兩萬二(最新跌幅擴大逾千點)

03/10/2024

 

更新11:19

恒指跌幅擴至逾千點，現報21443

恒指跌幅擴至逾千點，最多跌過1000點，報21443。現時，恒生指數報21443，跌1000點或4.5%，主板成交超過1564億元。國企指數報7646，跌394點或4.9%。恒生科技指數報4775，跌381點或7.4%。

 

恒指 | 港股急升六日後終見回吐，恒指現跌476點失兩萬二

 

　　美國9月小非農新增就業人數超預期升至14.3萬，結束連續5個月放緩局面，美聯儲減息理據轉弱，市場關注非農數據出爐。港股此前錄得六日連升，累計漲幅超過4000點，隨著重磅科技股領跌，內房再早段爆升一波之後急挫，目前一眾藍籌僅五隻上升。現時，恒生指數報21967，跌476點或2.12%，主板成交444.53億元。國企指數報7826，跌215點或跌2.67%。恒生科技指數報4955，跌201點或跌3.91%。


　　即月期指新報22055，跌404點，高水88點。即月國指期貨報7854，跌180點，高水28點。即月科指期貨新報4978，跌186點，高水60點。

 

內房股劇升轉急跌，融創世茂倒挫兩成，大行警告風險

 

　　融創中國(01918)現價跌19.3%，報3.71元，盤中高見5.51元。該股成交約1.78億股，涉資7.7億元。


　　內房股早段峰迴路轉，多隻股份開市後再升一成以上後急速倒跌；萬科企業(02202)跌11.2%，報10.66元；世茂集團(00813)跌24.6%，報2.12元；旭輝控股集團(00884)跌22.7%，報0.68元；遠洋(03377)跌11.3%，報0.55元；奧園(03883)跌10.8%，報0.58元；雅居樂(03383)跌14.4%，報1.67元。


　　藍籌內房難逃沽壓；龍湖(00960)跌8.4%，報17.18元；潤地(01109)跌4.3%，報30.3元；中海外(00688)跌4.8%，報17.44元。


　　摩根大通分析師警告，當前內房股估值水平已經反映了與恒大危機爆發之前相當的經營環境，這並不合理，投資者在當前水平繼續追漲可能面臨高風險。

 

撰文：經濟通市場組

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219

無成交

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