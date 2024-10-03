港股 | 午市前瞻 | 恒指六連漲終見回吐 港股投資組合點配好？

港股此前錄得六連升，累計漲幅超過4000點，但隨著今朝重磅科技股領跌，內房、中資券商再早段爆升一波之後急挫，跌幅不斷擴大，直至跌1001點低見21442點，市況才見回穩，不過半日仍錄得700點或3.1%跌幅，報21743點，一眾藍籌僅中海油(00883)上升。

交投氣氛顯著回落，不過主板成交半日仍錄得逾1808億元，遠超平日水平。

恒生中國企業指數報7764，跌276點或3.4%。恒生科技指數報4889，跌267點或5.2%，成分股全體下跌。

（Shutterstock圖片）

郭家耀：恒指回吐幅度不似會大幅調整

恒指終結連日暴升勢頭，半日跌幅逐步擴大至超過1000點，午間休市前跌幅收窄但仍跌逾800點。宏滙資產管理投資總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，大市連日急升現在回吐亦屬正常，但目前恒指回吐幅度亦不太似會大幅調整，始終市場仍期待中央有更多救市措施，現時屬於市場冷靜期。他認為，恒指高低位計升幅達4000點，若回吐三分之一亦不足為奇，初步先以21000為支持水平，若然回落至該水平，投資者可以乘勢趁低部署。

恒指早市曾經跌超1000點（經濟通HV2報價系統截圖）

公用股佔投資組合約兩成，其他可買券商股

日前大升市期間市場風險胃納急升，防守性股份被資金流出轉追高風險股份，今早跌市下公用股防守回升，雖跌但整體跑贏大市不少。郭家耀指公用股早前受上述資金輪換關係而捱沽，但在未來的減息周期中，必然會對穩定派息公用股有利，故現時亦可以開始部署，並以投資組合約兩至三成為目標。

至於較進取投資者，郭家耀建議可以部署約兩成以下公用股，其餘則可以選擇其他風險較高的股份，但他不建議現價博入最高風險的內房股，始終板塊極為波動，整體宜觀望；他較為推薦其他對成交額更為相關的股份，例如港交所(00388)以及券商股等等，後者宜吼龍頭券商股，如中信証券(06030)及國泰君安國際(01788)等等，憧憬更多IPO上市將對其業績更為有利。郭家耀指部署策略同樣可待大市回落至21000開始部署。

中電股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

長江基建股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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