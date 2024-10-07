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港股 | 傾力救市 | 財政組合拳或灌兩萬億 增量利好落地前可吼電商汽車

07/10/2024

 

　　國家發展改革委將於明日(2日)上午10時舉辦新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策、紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。外界預期有三大措施，第一加碼發國債、第二加大消費補貼，以及第三力谷企業發債。《經濟通通訊社》記者就新聞發布會搶先諮詢多位財經專家意見。

 

港股 | 傾力救市 | 財政組合拳或灌兩萬億 增量利好落地前可吼電商汽車

（Shutterstock圖片）


　　香港股票分析師協會理事連敬涵表示，目前未知會是何種政策，但連敬認為理論上消費券是最容易運行的政策，亦比較立竿見影，預計會與相關類別為主；至於iFAST Global Markets投資總監溫鋼城則表示，是次政策將會是「內地首次明碼實價說做量化寬鬆（QE），用國家債券、股票去救內房」，對A股將產生即時影響，預期有關經濟政策包括支持汽車家電下鄉、買樓等經濟政策。

 

　　經濟學家陶冬指出，如果中國政府要宣布財政擴張，就一定要增發國債，這是必然的事情，但對於這是不是中國版的量化寬鬆，那還是要看國債是誰在買，如果是由金融機構買入，就不能算QE，但如果是人行下場買國債，那就有機會構成QE。不過內地官媒一直表示，人行買債不等於QE、財政赤字貨幣化或MMT，在法理上是具備可行性的。

 

　　市場憧憬財政支持規模由2萬億增加至超過10萬億元人民幣，相當於國內生產總值(GDP)的1.6%至8%，而瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告中指出，短期內實施1.5萬億至2萬億元人民幣較為溫和的一籃子計劃可能更為合理，到明年再有2至3萬億元的財政擴張。她又指出，到底需要多少財政刺激，答案取決於政府對經濟增長的目標。

 

港股 | 傾力救市 | 財政組合拳或灌兩萬億 增量利好落地前可吼電商汽車

（CNS圖片）

 

此前升勢過急，慎防資金趁利好出貨

 

　　目前可見市場正處觀望狀態，關注明日公布的政策包能否給市場驚喜。連敬涵指，市場氣氛可以興奮亦可以失望，現時難以估計明日市況如何，而今早急升急跌狀況亦反映市場現況忐忑，目前只能預計「唔會大跌」，但日內波隨時有500至600點。　

 

　　至於投資者應如何提前部署，溫鋼城建議關注內房、汽車、電商板塊，他持續看好科技股，但對加倉持保留態度。「目前已經從17000升到23000，累計升幅已經有六千點，建議等回調後再進場。如果明日有好消息放出，會有資金出貨。」在中資股方面，他看好中信証券(06030)、阿里巴巴(09988)等，予阿里巴巴目標價140元。

 

　　政策利好還未在實體經濟體現，但資本市場已經連日狂歡，高盛上調中國股票評級至超配，預計仍有15%-20%的上漲空間，稱得益於中國政府採取果斷的政策措施而帶來的估值改善；至於花旗亦上調中國消費股與房地產股評級，稱基本面「良好」。不過外電亦引述不少基金經理和策略師指出，許多中資股票可能已經被高估了，包括一些前景仍然險峻的內房股。

 

撰文：經濟通通訊社市場組記者戚朗軒、汪澤妍

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