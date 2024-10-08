恒指 | 港股主板成交暫錄5060億元，時隔一周再破歷史新高
08/10/2024
港股主板成交錄5061.69億元，重返5000億關口，時隔一周再度刷新歷史記錄。
現時，恒生指數報21450，跌1649點或跌7.14%，主板成交5061.69億元。國企指數報7686，跌644點或跌7.73%。恒生科技指數報4880，跌505點或跌9.39%。
即月期指新報21489，跌1705點，高水38點。即月國指期貨報7694，跌665點，高水7點。即月科指期貨新報4891，跌526點，高水44點。
上證綜合指數報3486，升150點或升4.51%，成交13939.06億元人民幣；深證成份指數報11407，升877點或升8.34%，成交17772.84億元人民幣。
港股主板成交又破五千億勢再創歷史記錄
北水回歸觸發巨大沽壓，加上發改委記者會驚喜欠奉，港股早盤最多跌超過2300點，午後跌勢持績，成交增至超過5000億元水平，並即將再港股單日最大成交額新紀錄。
內房股續挫；融創中國(01918)跌28%，報2.68元；龍湖(00960)跌18.1%，報13.7元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅27%；萬科企業(02202)跌27.2%，報7.96元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅33.7%；佳兆業集團(01638)跌30.8%，報0.36元；遠洋(03377)跌29.5%，報0.395元。
北水停流期間暴升券商慘遭獲利拋售，全線暴瀉；中金(03908)跌30%，報17.12元；中信証券(06030)跌17%，報25.55元；招商證券(06099)跌28.9%，報18.42元；中國銀河(06881)跌25.5%，報8.2元。
撰文：經濟通市場組
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