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雙１１ | 京東「雙11」港澳首日銷售額升逾3倍

15/10/2024

　　京東(09618)「雙11」於昨日（14日）開啟晚8點銷售。京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）在傳媒溝通會上表示，港、澳地區首日銷售額按年升逾3倍，訂單量亦不錯；相關地區第三季業績按季亦錄高速增長。而且港、澳地區客單價普遍高於299元（人民幣．下同），屬偏中、高水平。

 

雙１１ | 京東「雙11」港澳首日銷售額升逾3倍

 

12月接入香港支付寶，研將香港品牌推銷至內地

 

　　楊肯亦指出，京東在港澳地區將於今年12月接入香港支付寶；即將推出ZA Bank支付滿299-30抽百萬大獎。京東亦為香港用戶提供全品類自營1000萬SKU，覆蓋電子產品、家電家居等，獨家商品包括京東京造、創維定制的定製電視；TCL將於「雙11」期間上線京東香港店舖。

 

　　他亦提到，今年「雙11」期間新增商家數量按年增加很多，另過去一段時期亦引進了日本城、TCL、佳寶食品等到京東上開設旗艦店。另一方面，他表示，香港中、高端消費群眾對性價比亦有要求，與內地差別在於對電商的熟悉程度，仍處於初始階段。集團會多推自營、國產優品，以提升核心競爭力，或是如何支持本地零售品牌，由線下轉型線上，均是集團在香港的核心策略。他補充指，香港在電商方面轉型較慢，現時正與各大品牌商討有關工作，研究如何提高本地品牌電商參與度，下一步甚至將香港品牌推銷至內地。

 

　　楊肯稱，自身及其他電商平台在香港發展將會愈來愈快，亦可見華潤、佳寶有涉足線上銷售，將帶動整體香港零售活動。

 

京東物流最快23日起夥香港郵政推「自取」業務

 

雙１１ | 京東「雙11」港澳首日銷售額升逾3倍

京東物流香港快遞業務負責人馬偉（左）、京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）（中）、京東物流澳門快遞業務銷售負責人吳國河（右）（許英略攝）

 

　　京東物流(02618)香港快遞業務負責人馬偉指出，進軍香港1年後，日均攬派單量增長24倍，港澳互寄單量增65倍，內地—香港互寄單量增長16倍；澳門日均攬派單量增長14倍。另外，同城最快4小時送達，近700家自提點。

 

港澳派送員增至近500人

 

　　「雙11」期間，內地網購次日收貨比例持續提升；港澳派送員增加至近500人；送貨上門、次日達、夜間攬派至晚上11時。

 

　　馬偉亦稱，最快由10月23日起，夥香港郵政推出「自取」業務，用戶在使用京東快遞從內地寄送快遞至香港時，可以選擇在香港119間本地郵政局及162間智郵站進行提取。

 

　　馬偉指出，香港方面續擴張自提點，但暫傾向擴大送貨上門業務至於本地生鮮貨品送遞方面，他稱，未來會致力提供香港用戶提供多更服務，目前雖主營非冷凍產品，但冷鏈亦在擴張計劃之內。

 

經濟通記者許英略北京直擊

 

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