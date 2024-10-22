  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉季績將出爐 中資車股炒唔炒得過？

22/10/2024

 

　　經過上日回吐後，港股今早表現仍未明朗，藍籌升跌互見，晶片股炒風熄火，惟車股明確衝高，加上重磅股美團(03690)反彈3.75%，恒生指數半日報20585，升107點或0.5%。交投氣氛持續回落，半日主板成交近902億元，不足1000億元水平。

 

　　恒生中國企業指數報7393，升53點或0.7%。恒生科技指數報4555，升63點或1.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉季績將出爐 中資車股炒唔炒得過？

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：恒指較大區間為19700至21000

 

　　港股上周五（18日）急升過後，本周起開始回吐整固，今早維持於20500附近窄幅上落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場正消化政策消息，暫時未再有新動力下，A股港股同樣未有足夠上升動力。他預期間港股後續會再以區間上落為主，下方20000並不是「非守不可」，支持位最低可能會見19700；而上方於20800會開始受阻，最高料見21000。他認為，市況整固期間投資者傾向尋找有炒作主題個股或板塊，例如今日有較大炒作意欲的汽車板塊。

 

混能車當炒可選理想汽車

 

　　電動車行業龍頭特斯拉將於明日公布第三季業績，此前巴克萊分析指出，目前特斯拉重回基本面，需求前景和利潤轉趨穩定，預料第三季度業績可能會成為一個短期積極催化劑。李偉傑指市場普遍對特斯拉業績有期望，港股因而跟炒電動車股，但電動車行業進入存量博弈時代，他認為特斯拉身為中資電動車企的最大競爭對手，假如其業績強勢，對於中資同業並非好事。但李偉傑不否認目前市場投放意欲強勁，尤其涉及混能車概念特別當炒，如吉利(00175)及理想(02015)今早表現強勢。

 

　　他認為投資者可以跟炒上述兩股，但吉利即將升抵前頂14.24元，現價入手在升幅較小，相反理想距離前頂較遠，值博空間較多。

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉季績將出爐 中資車股炒唔炒得過？

理想汽車現價103.3元，距離前頂位還有約兩成上升空間。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉季績將出爐 中資車股炒唔炒得過？

吉利汽車現價13.72元，距離前頂位14.24元已不遠。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

893

下跌

737

不變

412

無成交

602

恒生指數

20,498.95

最大成交額股票

02800

盈富基金

21.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01861 保寶龍科技
  • 3.000
  • 08232 CLASSIFIED GP
  • 0.410
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 88.350
  • 00396 興利（香港）控股
  • 0.077
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 10.440
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 77.650
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.100
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.700
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 232.600
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.200
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.250
  • 00700 騰訊控股
  • 421.600
  • 00941 中國移動
  • 72.750
  • 00388 香港交易所
  • 311.000
  • 00981 中芯國際
  • 29.700
報章貼士
  • 02298 都市麗人
  • 0.280
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 15.300
  • 目標︰$16.80
  • 01157 中聯重科
  • 5.020
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 38.700
即時重點新聞

22/10/2024 17:00  《盤後部署》恒指收市靠穩惟現死亡交叉，信義光能再展第二升浪

22/10/2024 16:14  恒指全日反覆終收升20點報20498，成交收窄回到千五億

22/10/2024 16:49  《本港經濟》本港9月整體消費物價按年升2.2%，低於預期

22/10/2024 16:49  國泰(293)9月載客量按年升17.8%，貨運量升11%

22/10/2024 16:44  【聚焦人幣】人幣即期收跌94點子報7.1212，刷近一周新低

22/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２４億元，買盈富基金沽中移動

22/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】野村升比亞迪目標逾兩成，滙證唱好內險升平保目標

22/10/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７３９，一年拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控：明年起簡化組織架構分四大業務，新設集團營運委員會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

平保業績對辦獲大行唱好，股價先升後跌應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

天文台：周四稍後至周五初時掛一號風球，隨後評估是否改發三號新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣預告｜入秋日夜溫差大最低22度！邊日勁乾燥濕度只有35%？熱帶氣旋迫近有機會打風？今個星期六日會落雨嗎？即睇香港9天天氣預報
人氣文章

Foodie What’s On

東京米芝蓮2025｜新增1間三星米芝蓮餐廳 《摘星廚神》木村拓哉親身頒獎！東京贏巴黎 成全球最多星星餐廳城市 1
人氣文章

台灣熱話．姚超文

漠視對岸警告，綠營粉飾太平
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾=食慾！怎樣才是性上癮？打羽毛球、沖凍水涼可減低性衝動？從飲食著手禁慾，先要戒五辛！恆常運動提升性慾兼改善性功能障礙！
人氣文章

Art & Living

展覽「OCEAN or PLASTIC?」：登上法國減塑船Plastic Odyssey，探討人類、海洋與塑膠的關係
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

估價低代表了甚麼？從宋官窯和永樂青花扁壺的估價看背後故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
子宮頸癌｜初期3個症狀＋3個預防方法 愈早發現治癒率愈高 新文章
人氣文章
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強 疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】新文章
人氣文章
外國研究發現：17種癌症有年輕化趨勢！90後患癌比率激增！女性患2類癌死亡率暴升95%！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 17:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/10/2024
滙控：明年起簡化組織架構分四大業務，新設集團營運委員會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎、核武與正視歷史

22/10/2024 14:39

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處