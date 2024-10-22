港股 | 午市前瞻 | 特斯拉季績將出爐 中資車股炒唔炒得過？

經過上日回吐後，港股今早表現仍未明朗，藍籌升跌互見，晶片股炒風熄火，惟車股明確衝高，加上重磅股美團(03690)反彈3.75%，恒生指數半日報20585，升107點或0.5%。交投氣氛持續回落，半日主板成交近902億元，不足1000億元水平。

恒生中國企業指數報7393，升53點或0.7%。恒生科技指數報4555，升63點或1.4%。

（Shutterstock圖片）

李偉傑：恒指較大區間為19700至21000

港股上周五（18日）急升過後，本周起開始回吐整固，今早維持於20500附近窄幅上落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場正消化政策消息，暫時未再有新動力下，A股港股同樣未有足夠上升動力。他預期間港股後續會再以區間上落為主，下方20000並不是「非守不可」，支持位最低可能會見19700；而上方於20800會開始受阻，最高料見21000。他認為，市況整固期間投資者傾向尋找有炒作主題個股或板塊，例如今日有較大炒作意欲的汽車板塊。

混能車當炒可選理想汽車

電動車行業龍頭特斯拉將於明日公布第三季業績，此前巴克萊分析指出，目前特斯拉重回基本面，需求前景和利潤轉趨穩定，預料第三季度業績可能會成為一個短期積極催化劑。李偉傑指市場普遍對特斯拉業績有期望，港股因而跟炒電動車股，但電動車行業進入存量博弈時代，他認為特斯拉身為中資電動車企的最大競爭對手，假如其業績強勢，對於中資同業並非好事。但李偉傑不否認目前市場投放意欲強勁，尤其涉及混能車概念特別當炒，如吉利(00175)及理想(02015)今早表現強勢。

他認為投資者可以跟炒上述兩股，但吉利即將升抵前頂14.24元，現價入手在升幅較小，相反理想距離前頂較遠，值博空間較多。

理想汽車現價103.3元，距離前頂位還有約兩成上升空間。（經濟通HV2報價系統截圖）

吉利汽車現價13.72元，距離前頂位14.24元已不遠。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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