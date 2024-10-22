滙控：明年起簡化組織架構分四大業務，新設集團營運委員會

滙豐控股(00005)公布，正簡化組織架構為四大業務，以加快推行其優先策略。自2025年1月1日起，公司將透過下列四項業務營運，各有明確職責範圍：香港、英國、企業及機構理財、以及國際財富管理及卓越理財。變革將會減少現行架構下的程序和決策重疊，於服務客戶時能夠產生更大的切合度和靈活性。集團各職能部門將會重組，以支持四項新業務。

明年起簡化組織架構分四大業務

滙控表示，對於香港，作為香港本位市場的業界領袖，是滙豐業務的一項顯著優勢，並繼續是滙控首要的優先策略。新設的「香港業務」將包括滙豐和恒生銀行的「個人銀行」和「工商金融」業務，於集團營運委員會中受廖宜建和Surendra Rosha監督。



對於英國，公司的分隔運作銀行在英國本位市場擁有領導地位，並將繼續成為集團策略的關鍵支柱。新設的「英國業務」將包括該國的「個人銀行」（包括First Direct及M&S Bank）和「工商金融」業務（包括創科金融），受Ian Stuart監督。

在企業及機構理財方面，在強勁的資產負債表和令人欣羨的低成本存款支持下，公司是環球批發銀行業務的市場翹楚，特別是在跨境交易銀行和資本市場業務兩個範疇。滙豐的環球網絡覆蓋逾50個市場，繼續是公司業務能夠突圍而出的重要因素。



公司透過結合英國和香港以外的工商金融業務，以及環球銀行及資本市場業務，加上按地域劃分的西部市場（包括英國非分隔運作銀行、歐洲和美洲，為一個以批發銀行業務為主的區域），建立新的企業及機構理財業務。企業及機構理財業務和西部市場將由Michael Roberts領導。



在國際財富管理及卓越理財方面，公司其中一個最龐大的策略增長機遇來自國際財富管理，特別是在凝聚了滙豐品牌和傳統的亞洲及中東地區。新設的國際財富管理及卓越理財業務，將會融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。國際財富管理及卓越理財業務將由歐柏賢(Barry O'Byrne)領導。





簡化滙豐地域設置，新設集團營運委員會

滙控表示，作為集團新組織架構的一部分，正簡化滙豐的地域設置。「東部市場」將會涵蓋亞太和中東地區，受廖宜建及Surendra Rosha監督。「西部市場」則會包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務，受Michael Roberts監督。



為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為滙豐主要的行政決策機構。有關改革將自2025年1月1日起生效。

撰文：經濟通採訪組

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