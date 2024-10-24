新股 | 德翔海運招股入場費4545元下周掛牌，長和系參投

台資貨櫃航運公司德翔海運(02510)今日起至下周二（29日）在香港公開招股，擬全球發行2.5094億股股份，其中香港公開發售佔10%達2509萬股；國際配售佔90%約2.26億股，每股發售價介乎3.5元至4.5元，每手1000股，入場費為4545.35元，預期於下周五（11月1日）掛牌。



在基石投資者方面，公司已與由長實(00001)通過和記港口集團間接持有的Indigo Rainbow、洪綺勵、環世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購，合計淨額為約6387萬美元(約4.96億港元)的公司股份。



公司估計假設以發售價4港元計算，是次上市集資將收取全球發售所得款項淨額約8.96億港元，約75%將用於2024年4月訂購的兩艘7000TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約；約15%或用於租用貨櫃；其餘約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。



德翔海運是一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司，按船隊規模計，截至2024年1月1日在全球貨櫃航運公司中排名第21，市場份額為0.3%，並於2023年12月在專注於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第六，市場份額為2.3%。截至2024年4月30日，其貨櫃航運網絡覆蓋全球21個國家及地區及56個主要港口，在亞太地區經營覆蓋16個國家及地區的航線服務。 在亞太地區中，公司專注於提供由中國大灣區出發的頻繁航線服務，在該地區開展業務已有二十年。



截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司股東應佔利潤分別10.78億美元、10.75億美元、2071萬美元。今年首4個月則錄股東應佔利潤944.3萬美元，按年跌47.2%。

撰文：經濟通市場組

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