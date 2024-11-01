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理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通

01/11/2024

　　證監會今天（1日）公布，有14家持牌法團合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃。它們成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商，將與已獲相關內地監管機構確認的內地夥伴券商合作提供相關服務。名單顯示，首批14家券商均為中國內地券商在港分支。

 

理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通

（證監會網頁截圖）

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，是項公布有助推動大灣區內金融市場的互聯互通和促進香港財富管理業務的發展，標誌著證券業界和跨境理財通計劃的一個重要里程碑。證監會將繼續與持份者合作，務求進一步優化和擴大跨境理財通，及與時俱進地回應投資者和業界的跨境投資需要。該會將密切監察跨境理財通的運作，並會在證監會專頁持續更新合資格持牌法團的名單。

 

入榜法團包括招商及廣發等

 

　　14家持牌法團是中國銀河國際證券（香港）有限公司、興證國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、平證證券(香港)有限公司、中信建投（國際）証券有限公司、中信証券經紀（香港）有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司、國信證券（香港）經紀有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、國證國際證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司及中泰國際證券有限公司。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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