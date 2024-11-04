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港股 | 午市前瞻 | 料美國大選點票期間表現波動 人大會議完結前兩萬仍穩

04/11/2024

 

　　本周美國將舉行大選、美聯儲亦要議息，加上人大常委會召開會議，重大事件有定局前，市場未敢輕舉妄動，恒生指數半日反覆，開市後曾升127點見20633，又曾倒跌60點，總體市況沉悶，半日收升21點或0.1%，報20528，主板成交639億元。


　　恒生中國企業指數報7349，升6點或不足0.1%。恒生科技指數報4523，升39點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 料美國大選點票期間表現波動 人大會議前兩萬仍穩

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：美國總統大選結果難預測

 

　　人大常委會議今日在於北京召開，市傳或有10萬億人幣救市方案，但一切有待會議過後落實。港股今早維持觀望，半日窄幅靠穩。華盛證券財富管理部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，人大常委會議直至本周五（8日）才完結，預計此期間內不會再有炒作主題，故本周內先行觀望外圍美國大選結果以及聯儲局議息方面。

 

　　他預期，目前聯儲局減息0.25厘已近乎無懸念，但美國總統大選相對難以預測，預計點票時間內即約本港周三（6日）盤中會因為點票情況而較為波動，但料未會突破近期港股區間20000至21000水平。李偉傑指，假如特朗普勝選料將有較大機會維持極高關稅，對中國以至人民幣走勢都會較為不利，而且特朗普上場對於市場而言會有更多主題，但特朗普早前亦曾當總統，招數之硬相信市場亦會有所預期。

 

每周股票期權降低期權金所需，減低時間值損耗

 

　　港交所(00388)今日起推出每周股票期權系列，該系列已取得證監會批准，今日推出供市場參與者交易。是次適用於每周期權系列的股票期權合約包含十隻藍籌，包括騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)、比亞迪(01211)、京東(09618)、港交所、平保(02318)、滙控(00005)、快手(01024)及百度(09888)。

 

　　港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz指，現時投資者對短期個股期權有更多需求，每周指數或股票期權具有更高效益、更精確以及更靈活的特徵，當中原因包括到期時間較短，期權金相對較少，亦能針對短期及特定時間的風險精準對沖。

 

　　李偉傑認為繼早前推出每周指數期權推出後，每周股票期權將更為有利輪商或其他有需要進行對沖資本提供更靈活選擇，而且每周期權所需期權金較低，減低期權金因時間值大幅損耗風險。

 

活躍期權市場還待公眾教育，關注風險是否可控

 

　　美股期權市場活躍，投資者經常可以入手看漲或看跌期權，來對股份或指數後市表現的衍生波幅獲利。但相對港股期權市場較不活躍，李偉傑認為早前期權市場成交已開始逐步擴大，現時每周期權所需的期權金較少，有望提高市場參與度。但他亦坦言，期權市場需要更多投資者教育來提高市場參與度，需待市場進一步成熟，讓一般投資者都了解期權的對沖作用，才能提升投資者對期權市場參與，同時令風險變得可控亦是推廣期權市場要點之一。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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