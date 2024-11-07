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恒指 | 恒指午後升逾300點，內需股衝前海底撈漲8%

07/11/2024

恒指 | 恒指午後升逾300點，內需股衝前海底撈漲8%

 

　　恒指今日低開后倒升，一路向上，午後升幅逾300點。特朗普再次當選美國總統，預料延續之前的強硬對華政策。市場重新聚焦人大常委會議，預期內地或會相應地加大力度推出刺激經濟政策。恒指內需和內房板塊普遍抽升。　


　　內需股領漲恒指：海底撈(06862)現價升7.9%，報17.7元，該股成交約2787萬股，涉資4.84億元；潤啤(00291)升8%，報31.85元；李寧(02331)升5%，報17.52元。內房股亦漲勢強勁：龍湖(00960)升5.1%，報14.08元。


　　銀娛(00027)升4.8%，報36.25元。公司截至2024年9月底止第三季公司錄得淨收益按年上升11%至107億元，但按季下跌2%；經調整EBITDA則按年升6%至29億元，按季下跌7%，低於預期的30.3億元。其中因淨贏率偏低導致經調整EBITDA減少約1.65億元。


　　現時，恒生指數報20849，升310點或升1.5%，主板成交近1375億元。國企指數報7498，升134點或升1.8%。恒生科技指數報4629，升54點或升1.2%。


　　即月期指新報20879，升266點，高水30點。即月國指期貨報7514，升123點，高水16點。即月科指期貨新報4639，升45點，高水23點。


　　上證綜合指數報3444，升60點或升1.8%，成交8090.21億元人民幣。


　　深證成份指數報11135，升167點或升1.5%，成交11384.5億元人民幣。

 

表列十大升幅藍籌股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
海底撈(06862) 17.7元 升7.93%
潤啤(00291) 31.85元 升7.97%
中國宏橋(01378) 14.48元 升6.31%
美團(03690) 199元 升5.12%
龍湖(00960) 14.08元 升5.07%
李寧(02331) 17.52元 升5.04%
農夫山泉(09633) 34.4元 升4.88%
蒙牛乳業(02319) 18.9元 升4.88%
銀娛(00027) 36.25元 升4.77%
百威亞太(01876) 8.55元 升4.65%

撰文：經濟通市場組

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