美國減息 | 經絡：實際按息回落至3.625厘，支持樓按市場

美聯儲議息會議結束，宣布減息0.25厘，基準利率由4.75厘至5厘區間，下調至4.5厘至4.75厘區間，是次已是年內連續2次減息，共已減息0.75厘。滙豐銀行同日跟隨宣布減息，現時最優惠利率(P)將由5.625厘下調0.25厘至5.375厘，並於下周一(11日)生效。

實際按息回落至3.625厘，對樓按市場有正面作用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為P-1.75%=3.875厘(P=5.625%)，現時滙豐銀行下調最優惠利率(P)0.25厘，實際按息將下調至3.625厘(5.375%-1.75%)。供樓業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心增加，可帶動一二手物業交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用，估計其他銀行亦會跟隨。





倘美國再減息0.25厘，HIBOR將回落至3厘半或以下水平

最新9月份美國消費者物價指數(CPI)連跌6個月至2.4%，接近美聯儲通脹回落至2%的目標，曹德明表示，即使美國候任總統的經濟政策或會影響聯儲局未來減息步伐，如通脹進展理想，預期聯儲局於12月仍大機會進一步減息0.25厘。香港方面，今日一個月HIBOR報4.11厘，曹氏指，現時美息再次下跌，如美國下月再度減息0.25厘，料HIBOR將跟隨美息反覆回落至3厘半或以下水平，本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐。

建議減息周期選用H按或定按計劃





對於減息周期開展，曹德明對有意置業人士作出以下建議：選用H按，HIBOR於減息周期下跌幅度比最優惠利率P更多，建議買家選用H按計劃，當HIBOR跌穿鎖息位，便可即時慳息，減輕供樓負擔。另外，可選用定按，3間大型銀行推出的定息按揭息率比市面一般按揭計劃低，想有更好更穩定的財務預算，定息按揭是一個值得考慮的選項。



他又指，減息周期開始下，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，並會不定時調整其按揭業務策略，其按揭息率及優惠不一，建議買家貨比三家，選擇較多合適的銀行承造按揭。

撰文：經濟通採訪組

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