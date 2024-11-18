上月客運數據對辦兼憧憬人行或出手穩匯，中資航空股齊上升可再吼？

內地航空公司有不少美元債，近期股價受制美元強勢、人民幣走弱，惟有內媒指，當前政策工具依然充足，人民幣匯率將保持基本穩定。市場憧憬人民銀行在必要時或會出手穩匯，加上三大航空公司10月客運數據對辦，載客量按年及按月均有增長，三大航股價今日(18日)齊上升，國航(00753)及南航(01055)曾飆逾半成。另外，中證監近日發布市值管理指引，要求上市公司提升盈利能力，今日其他中特估也普遍造好，今年以來一直落後大市的中資航空股可否再吼？

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國航10月載客量按年增18% 東航升15%南航增11%

國航公布，10月載客量約1383.6萬人次，按年增長18.1%，按月升9.7%，貨郵量13.76萬噸，按年增長27.9%，按月升7%，而10個月載客量約1.3億人次，按年升22.2%，貨郵量約120.7萬噸，升40.8%。另10月客運運力投入升14.5%，旅客周轉量升22.1%，平均客座率81.9%，升5.1個百分點。貨運方面，10月貨運運力投入升20.3%，貨郵周轉量升35.5%，貨運載運率37.3%，升4.2個百分點。

東航(00670)公布，10月載客量約1226.7萬人次，按年增長14.92%，按月增加7.33%，貨郵量9232萬公斤，按年升12.09%，按月增加5%。今年首10個月載客量約1.18億人次，按年升23.61%，貨郵量8.6億公斤，升29.7%。另10月客運運力投入升12.34%，達到2019年同期的109.79%，旅客周轉量升23.24%，達到2019年同期的114.83%，客座率84.55%，升7.47個百分點，比2019年同期升3.7個百分點。貨郵周轉量升21.08%，達到2019年同期的113.12%。10月國內和國際市場的客運運力投入分別達到2019年同期的116.1%和98.25%。

南航公布，10月載客量約1466萬人次，按年增長11%，按月升6.9%，貨郵量16.3萬噸，按年增長6.76%，按月跌0.56%。今年首10個月載客量約1.39億人次，按年增17.4%，貨郵量151.6萬噸，增19.2%。10月客運運力投入升8.73%，旅客周轉量升16.2%，客座率為86.72%，升5.57個百分點，貨運方面，10月運力投入升1.97%，貨郵周轉量升6.67%，貨郵載運率為51.96%，升2.29個百分點。

內地明年春節和勞動節各增1天假期 券商：有助出行需求增長

值得留意，國務院日前公布修訂後的《全國年節及紀念日放假辦法》，自2025年1月1日起，全體公民全年共放假天數由11天增至13天，春節和勞動節各增1天假期，即農曆除夕及5月2日。國金證券指，2025年假日增加2天，有助於民航、高鐵出行需求增長。若需求改善，供需優化推動票價提升，疊加票價市場化，航空公司利潤彈性將釋放，航空板塊β較高，牛市超額收益明顯。中信證券稱，參考2024年春節的市場表現，此次修訂從時間條件和意願上將顯著拉動人民群眾的出行需求。

此外，中國證監會上周五(15日)發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》，要求上市公司以提高公司質量為基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

內媒：政策工具充足 人幣匯率將保持基本穩定

另方面，人民幣兌一美元中間價今報7.1907，為11月12日以來新高，較上個交易日升85點子。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開83點子，報7.2393。雖然美聯儲局打壓減息預期，惟內媒強調，當前外匯政策儲備工具依然充足，人民幣匯率將保持基本穩定。《中國證券報》引述專家表示，人民銀行通過發行離岸人民幣央票調節離岸市場的人民幣流動性，有助於穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，而除了離岸人民幣央票，外匯風險準備金、外匯存款準備金、跨境融資宏觀審慎調節參數等均可在必要時候發揮作用。中國銀河證券宏觀經濟分析師張迪指，短期內人民幣對美元匯率比較關鍵的位置可能在7.30元左右。如果來到這個位置附近，人民銀行可能會採取逆周期調節行動，堅決對順周期行為予以糾偏，防止市場單邊預期自我強化，保持人民幣匯率基本穩定。

不過，有交易員指，美國聯儲局減息空間不斷收縮，加上貿易戰憂慮日漸增加，人民幣外部壓力持續，加上內地經濟仍處於修復過程，難以逆轉貶值趨勢。高盛則預計，美國對華加徵平均20%的額外關稅，大部分或在明年上半年徵收，或拖累明年內地經濟增速減慢0.7個百分點，人民幣或會在一年內跌至7.5兌一美元水平，內地會增加財政政策支持和容許匯率略為貶值，以應對關稅。

國航上季純利按年跌2.3% 東航跌28%南航跌24%

值得一提，三大航空公司早前已公布業績，其中國航第三季純利約41.4億元人民幣，按年跌2.3%，相比第二季虧損11.08億元人民幣明顯改善；營業收入486億元人民幣，升6%。首三季純利13.6億元人民幣，升72%；營業收入1281億元人民幣，升21.5%。

東航第三季純利約26.3億元人民幣，按年跌28%；營業收入384億元人民幣，升6%。首三季虧損1.4億元人民幣，比去年同期虧損26億元收窄；營業收入1026億元人民幣，升19.8%。南航第三季純利約31.93億元人民幣，按年跌23.89%，扭轉今年中期虧損10.54億元人民幣；營業收入498.7億元人民幣，升4.64%。首三季純利19.65億元人民幣，升48.86%；營業收入1346億元人民幣，升12.7%。

大華繼顯：核心表現略遜預期 下調南航東航評級

大華繼顯發表研報指，內地三大國有航空公司在強勁季節因素下第三季轉虧為盈，但其核心表現仍略低於預期，期內核心營業利潤同比下降19%至29%。三大航空公司表現未如理想是由於成本略高於預期，加上收益率回落。由於航空業運力過剩，加上主要航空公司的資產負債表疲弱，因此維持行業「減持」評級。當中，基於南航及東航近期股價反彈，將兩間公司評級分別下調至「持有」及「沽售」，目標價分別為3.1元及1.85元，而國航則維持「持有」評級，目標價由3.5元升至4.25元。



惟華泰證券指，航空股作為典型順周期品種，市場風格及油價匯率外生變量或將催化板塊股價。同時行業供給增速放緩趨勢有望持續，民航供需改善將進一步兌現。西部證券則稱，國慶假期航空業客運量保持較好增長，判斷航空股處於長周期底部。

葉尚志：除非經濟持續復甦向好 航空股再升空間不大

（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志表示，航空股今日股價上升，與人民幣未必有很大關係，相信主要因營運數據有改善，加上航空股今年以來一直跑輸大市，即使仍有升幅，累計升幅也不大，故才藉數據向好稍為追落後。當然，若人民幣回穩對有很多美元債的航空股會有些幫助，但料美元仍會維持強勢。至於內地明年春節和勞動節各增1天假期，會有助增加出行需求，但現在很多人出遊都會選搭高鐵，航空公司面對高鐵競爭，未必有很大得益。雖然航空股上季業績稍有改善，但航空業屬重資產行業，買一架飛機已經要用很多錢，何況要買很多架，除非經濟持續復甦向好，航空股股價未必已見底，現價再升空間也未必太大，不值得吸納。

國航今日升3.43%收報4.53元，南航升3.92%報3.45元，東航升3.13%報2.31元，國泰(00293)亦升2.41%報8.91元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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