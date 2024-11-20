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小鵬汽車 | 小鵬低開逾4%，上季虧損收窄惟花旗料利潤率轉窄

20/11/2024

小鵬汽車 | 小鵬低開逾4%，上季虧損收窄惟花旗料利潤率轉窄

　　小鵬汽車(09868)現價跌4.5%，報49.6元，該股成交約13萬股，涉資633萬元。

 

　　小鵬汽車公布第三季淨虧損收窄至18.1億元人民幣，去年同期為淨虧損38.9億元人民幣，每股虧損0.95元人民幣；經調整淨虧損亦收窄至15.3億元人民幣，去年同期經調整淨虧損27.9億元人民幣。

 

　　於第三季，汽車總交付量約4.65萬輛，按年增加16.3%，高過預期。總收入101億元人民幣，按年上升18.4%，其中汽車銷售收入88億元人民幣，按年升12.1%。毛利率為15.3%，去年同期則為負2.7%，其中汽車毛利率8.6%，去年同期為負6.1%。

 

　　公司預期今年第四季汽車交付量將介乎8.7萬至9.1萬輛，按年增加約44.6%至51.3%，超過市場預期的7.4萬輛；總收入將介乎153億至162億元人民幣，按年增加約17.2%至24.1%，勝於預期的147.1億元人民幣。

 

花旗料Mona M03或削小鵬今季平均利潤率

 

　　小鵬汽車業績理想，第四季指引超預期，然而花旗報告中警告，小鵬汽車Mona M03銷量的成長可能會拉低第四季度的平均售價和利潤率，還預計競爭對手將在未來幾個月推出新款車型，這將在本就擁擠的中國市場上進一步加劇競爭。

 

撰文：經濟通市場組

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