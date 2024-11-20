金融領袖投資峰會 | 橋水CIO在港買大宅，稱香港在泛亞證券化角色重要

美國橋水投資公司聯席首席投資官鮑勃．普林斯在金融峰會上表示，從商業角度來看，香港在泛亞洲地區前景非常廣闊，雖然亞洲各地的資本市場不斷擴張，惟各地證券化程度非常低，但香港則有潛力在其中扮演非常重要的角色，且大灣區概念亦很好。

特朗普似乎刻意引起不確定性

被問及特朗普將重返白宮將如何影響美國經濟及市場，他指出，市場具備不確定性，而特朗普似乎刻意想引起不確定性。雖然其政策有利企業生意，但料令通脹有重臨風險，並會影響年半後聯儲局主席人選，他亦指出，特朗普政府不想息口回落，而市場則於早期預期息口下跌，會較為有利股市。

對於曾經在中國市場投資獲利，他表示，投資策略注重投資平衡，會關注不同市場的宏觀經濟情況及流動性。

對於被主持人提及近期在香港加多利山買下一座大宅，他笑言太太喜歡香港，亦解釋指基本面穩固，市場存在負面情緒，但其實香港一直沒有太大改變，未來也相信存在機遇，而大灣區也是好的概念。他喜歡香港「好玩」，並有很多的餐廳。

太盟：大部分投資者對中國資產仍採觀望態度，但相信肯定會回歸

傳媒亦曾報道，太盟投資集團聯合創辦人兼首席執行官Chris Gradel在港島斥資5億元購入大宅，他解釋指，先經評估價值後再買入。在香港買入物有所值的物業較困難，目前樓價下跌，故此和在香港一起生活了逾20年的太太希望置業，最後決定購入該幢有百年歷史的物業。

關於中國投資，Chris Gradel表示，會在整個區域中尋覓好機遇，例如中國這種大市場，相信機遇肯定存在。對於投資中國，目前有三類投資者取態。第一種是因為地緣政治關係，而絕對不會投資中國；第二類投資者也是大部分投資者，保持觀望態度，近期政府出台支持經濟政策，相信屬於好勢頭，希望看到新股市場開放及併購重啟，相信這批投資者肯定會重回中國市場。而他也對資本重回中國市場，持樂觀態度；第三類投資者則為積極投資中國市場，例如中東，因為他們認為，美國已不再是石油大客，認為投資中國具備較大價值。

撰文：經濟通採訪組

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