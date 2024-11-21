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港股 | 午市前瞻 | 蔚來冀交付大增惟盈利能力弱 新品牌推出料續燒錢

21/11/2024

 

　　內地年底進入政策空窗期，港股延續上日悶局，恒生指數半日報19680，跌24點或0.1%，主板成交逾664億元，較上日同時段成交稍增60億元。恒生中國企業指數報7071，跌19點或0.3%。恒生科技指數報4388，跌25點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 蔚來冀交付大增惟盈利能力弱 新品牌推出料續燒錢

蔚來汽車主品牌NIO主打高端行政市場，但定價過高難以與其他新能源車品牌競爭。（互聯網圖片）

 

溫鋼城：料短線恒指較大機會向下

 

　　恒指今日低開幾十點後維持窄幅上落悶局。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，暫時恒指走勢還是比較悶，市場對中央公布的六萬億元人民幣地方債政策反應平平，至於外圍方面，特朗普上台後，市場擔心減息步伐會因美國高通脹的局面而減緩，再加上美元反彈不利於企業盈利。他認為，短線恒指向下的機會比較大，可能補回9月尾的高開裂口（約18426點至18500點），最樂觀來看亦可能上望兩萬一，不過如果未來中央政府沒有進一步的刺激措施，恒指大幅反彈的機會不高。

 

蔚來業績遜預期，惟第四季指引支撐股價

 

　　蔚來(09866)公布截至9月底止第三季淨虧損按年擴大至51.4億元（人民幣．下同），去年同期錄淨虧損46.3億元，每股虧損2.5元；經調整淨虧損按年擴大至44億元，去年同期錄經調整淨虧損39.5億元；期內收入186.7億元，按年下降2.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 蔚來冀交付大增惟盈利能力弱 新品牌推出料續燒錢

蔚來汽車年內推出第二品牌樂道，定價更低吸引家庭客，公司因此季度營銷費用大增。（互聯網圖片）

 

　　另外，蔚來給出了有史以來最高的季度交付指引，預期今年第四季汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增長約43.9%至49.9%。收入總額介乎196.76億元至203.83億元，按年增長約15%至19.2%。然而從季度指引數據來計算，隱含汽車銷售單價環比下滑2.8萬元至24.2萬元，低於市場預期25.8萬元，意味著蔚來即使減價促銷，也換不來銷量提升。溫鋼城指出，主品牌NIO汽車定價尷尬，相較於內地新能源汽車普遍在20-30萬人民幣的定價為高，而中高端用戶則未必選擇NIO。

 

　　溫鋼城對蔚來季績不太滿意，提醒投資者蔚來短線走勢可能繼續向下，短線支持位在11月15日跌浪的低位約34.95元，上望38元，但38元已經是最樂觀的情況。他補充道，今蔚來業績表現不如預期，惟股價跌幅小，主要是因為第四季業績指引給予投資者信心。但他直言不看蔚來，蔚來相較於10月2日的高位（60.7港元）已經跌了差不多一半，而近期恒指才跌了兩成左右。對於要入貨新能源汽車的投資者，溫鋼城更看好小鵬(09868)、理想(02015)、比亞迪(01211)。

 

　　繼蔚來、樂道後，蔚來昨日正式將第三品牌命名為「firefly 螢火蟲」，定位相當於寶馬MINI，將於12月21日在NIO Day 2024發布，其首款車型將於2025年上半年開啟交付。溫鋼城坦言，推出新品牌對蔚來未來扭轉虧損表現影響不大，現在放出消息更多是在舒緩投資者情緒。

 

　　談及盈利能力差會不會是新勢力汽車品牌的通病，溫鋼城不認同，他認為汽車廠商能夠盈利關鍵在控制成本和找對汽車銷售市場，而蔚來虧損擴大原因在資本開支較大。蔚來上季銷售和行政費用高達41.1億，較市場預期還要多出超過2億元，主要源自新品牌樂道的營銷成本，而隨著第三品牌螢火蟲的出世，可預見蔚來燒錢模式仍將持續。

 

港股 | 午市前瞻 | 蔚來冀交付大增惟盈利能力弱 新品牌推出料續燒錢

蔚來股價表現。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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