恒指季檢 | 快手及新東方染藍，剔出新世界，成分股增至83隻

恒生指數公司公布季度檢討結果，快手(01024)及新東方(09901)納入恒指成分股，剔除新世界發展(00017)，成分股數目將由82隻增加至83隻。所有變動將於12月6日收市後實施，12月9日起生效。

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假設指數於本月20日調整，快手所佔比重為1.28%，新東方所佔比重為0.23%。滙控(00005)、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)權重分別由7.55%、7.58%及7.79%，調整至8%。美團(03690)的權重亦由8.53%，調整至8%。

國企指數成分股納入中國財險，剔除龍湖

國企指數成分股納入中國財險(02328)，剔除龍湖集團(00960)，成分股數目維持50隻。

科技指數成分股則納入美的集團(00300)，剔除微博(09898)，成份股數目維持30隻。

恒生香港上市生物科技指數加入遠大醫藥(00512)、QuantumPharm(02228)及方舟健客(06086)，剔出思路迪醫藥(01244) 、科濟藥業(02171)及康龍化成(03759) ，成分股數目維持50隻。

另外，恒生綜合指數納入美的及黑芝麻智能(02533) ，成份股數目由517隻增至519隻。所有變動將於12月6日收市後實施，並於12月9日起生效。

撰文：經濟通採訪組

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