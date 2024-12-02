國金頭條 | 感恩節後提早收市，道指標普齊創新高

上周五(29日)為感恩節翌日，雖然美股提前3小時休市，但美股三大指數收市均報升，道指與標普500指數齊創新高。

道指升188.59點，或0.42%，報44910.65點；標普500指數升33.64點，或0.56%，報6032.38點；納指升157.69點，或0.83%，報19218.17點。標普500與道指同創一年以來最佳單月表現。

EPFR Global的數據顯示，投資者過去四周向美國股市投入的資金達到1410億美元，創出紀錄之最。在美國經濟繼續成長推動下，疊加聯儲會降息前景，少數科技巨頭引領美國股市年內上漲了26%。

美元9周來首次錄得周跌幅

美元9周來首次錄得周跌幅。美匯指數跌0.31%，至105.74。日圓自去年10月以來首次升破1美元兌150大關。美元兌日圓一度下跌1.4%至149.47，為10月21日以來最低。此前央行行長植田和男在接受採訪時表示，加息時間正在臨近。東京CPI數據強於預期，提振了日本央行進一步加息的前景。

歐元兌美元漲0.3%，至1.058。歐元本月累計下跌2.8%。美元兌加元下跌0.1%至1.3994。英鎊兌美元漲0.4%至1.2738。

紐約期金升0.78%，報每盎司2685.73美元，但11月整體跌逾3%，主要因美元本月因特朗普勝選而走強，導致金價持續承壓。紐約期油跌0.42%，報每桶68.44美元；布蘭特期油跌0.66%，報每桶72.30美元。

撰文：經濟通市場國金組

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