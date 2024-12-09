  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 政策市發功港股尾盤轉勢，恒指收升548點衝上兩萬突破50天線

09/12/2024

港股 | 政策市發功港股尾盤轉勢，恒指收升548點衝上兩萬突破50天線

　　港股上周五（6日）急漲後今早出現回吐情緒，加上內地通脹數據進一步走弱，內需、平台股早段領跌，恒指半日跌超百點。直至下午3時後內地公布召開政治局會議，並提出「穩住樓市股市」、「加強超常規逆周期調節」等提法，引發市場對內地加強提振資本市場的憧憬，政策市重現，港股應聲大漲，恒指全體成分股僅一隻下跌，帶動指數倒升突破兩萬點，並在最終以20414點位收市，不但創下近一個月新高，還突破50天線，全日收升548點或2.8%，主板成交超過2065億元，時隔多日以來首次重返兩千億關。

 

　　恒生中國企業指數收報7360，升224點或3.1%，成分股全升。恒生科技指數收報4656，升192點或4.3%，成分股全升。

 

　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報171.7元，升9.3元或5.7%，成交97.37億元；騰訊收報418.8元，升6.2元或1.5%，成交92.8億元；阿里收報86.9元，升2.95元或3.5%，成交76.3億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

 

　　恒指兩大升幅股份依次為藥明康德(02359)及藥明生物(02269)；藥明康德收報59.85元，升5.25元或9.6%，成交12.97億元，盤中高見61.15元，最低見57.5元；藥明生物收報19元，升1.66元或9.6%，成交35.75億元。恒指成份股之中，只有滙控(00005)下跌；滙控收報74.3元，跌0.25元或0.3%，成交12.79億元，盤中低見73.25元，最高見74.45元。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.600

異動股

02313

申洲國際

61.950

異動股

01821

ESR

11.920

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02313 申洲國際
  • 61.950
  • 06690 海爾智家
  • 28.650
  • 09869 海倫司
  • 3.190
  • 03301 融信中國
  • 0.510
  • 00381 僑雄國際
  • 2.320
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 42.950
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.780
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 66.050
  • 目標︰$69.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.440
  • 目標︰$10.50
  • 00981 中芯國際
  • 27.550
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 86.900
  • 00700 騰訊控股
  • 418.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.700
  • 00388 香港交易所
  • 311.600
  • 00941 中國移動
  • 74.000
報章貼士
  • 01122 慶鈴汽車股份
  • 0.560
  • 目標︰--
  • 09899 網易雲音樂
  • 129.400
  • 目標︰$140.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.350
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.410
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 2.280
即時重點新聞

09/12/2024 16:46  《盤後部署》政治局消息支持恒指尾段急升，航空股熱炒東航較落後

09/12/2024 15:32  【政策風向】政治局：明年實施更積極有為宏觀政策，穩住樓市股市

09/12/2024 17:46  騰訊(00700)大股東Prosus持股比例降至不足24%

09/12/2024 17:08  《神州經脈》政治局會議定調明年貨幣政策適度寬鬆，CPI遜預期

09/12/2024 10:39  詹培忠父子涉隱瞞秘密「買殼」串謀欺詐罪成

09/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２８億元，買盈富基金沽藥明生物

09/12/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛削博彩旅遊股目標，獨看好攜程登６４５元

09/12/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議定調明年貨幣政策適度寬鬆，CPI遜預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 政策市發功港股尾盤轉勢，恒指收升548點衝上兩萬突破50天線新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

受惠國策再炒復甦預期，航空股獲券商唱好齊破頂，惟高追要小心新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

海洋公園大熊貓安安、可可亮相超可愛！每節參觀10分鐘 參觀貼士︰先拎門票、勿開閃光燈拍攝、保持安靜 官網每天直播大熊貓可愛瞬間
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕自助餐2024｜迪士尼樂園酒店聖誕大餐︰邊間酒店奇妙處處通會員72折優惠？迪士尼朋友會面自助餐$558起、魔雪奇緣世界睇飄雪歎大餐！
人氣文章

騙局大拆解

網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《爸爸》要說的是情，而不是案情
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

給我一片海灣，還你一個奇蹟！走進日本伊勢的珍珠王國，探索Mikimoto Pearl的故事
人氣文章

港女講男．妮洛

對待渣男的守則：前度再次出現，絕不回收！面對曾經的背叛，別容許自己再受二次傷害
健康好人生 Health Channel
人氣文章
47歲田蕊妮確診肺腺癌需手術！杜汶澤：已100%無癌細胞，大家放心
人氣文章
19歲少女愛吃麻辣燙患6cm盆腔囊腫！網民揭黑心湯底全是化學調味料
人氣文章
TVB型男黃智賢愛心爆棚：車站月台為揸拐杖男子開路，網民大讚人帥心地好！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 22:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事09/12/2024
神州經脈 | 政治局會議定調明年貨幣政策適度寬鬆，CPI遜預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑推3個月快閃達4厘，信銀國際全線升3個月存...

05/12/2024 15:15

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處