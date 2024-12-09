港股 | 政策市發功港股尾盤轉勢，恒指收升548點衝上兩萬突破50天線

港股上周五（6日）急漲後今早出現回吐情緒，加上內地通脹數據進一步走弱，內需、平台股早段領跌，恒指半日跌超百點。直至下午3時後內地公布召開政治局會議，並提出「穩住樓市股市」、「加強超常規逆周期調節」等提法，引發市場對內地加強提振資本市場的憧憬，政策市重現，港股應聲大漲，恒指全體成分股僅一隻下跌，帶動指數倒升突破兩萬點，並在最終以20414點位收市，不但創下近一個月新高，還突破50天線，全日收升548點或2.8%，主板成交超過2065億元，時隔多日以來首次重返兩千億關。

恒生中國企業指數收報7360，升224點或3.1%，成分股全升。恒生科技指數收報4656，升192點或4.3%，成分股全升。

恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報171.7元，升9.3元或5.7%，成交97.37億元；騰訊收報418.8元，升6.2元或1.5%，成交92.8億元；阿里收報86.9元，升2.95元或3.5%，成交76.3億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

恒指兩大升幅股份依次為藥明康德(02359)及藥明生物(02269)；藥明康德收報59.85元，升5.25元或9.6%，成交12.97億元，盤中高見61.15元，最低見57.5元；藥明生物收報19元，升1.66元或9.6%，成交35.75億元。恒指成份股之中，只有滙控(00005)下跌；滙控收報74.3元，跌0.25元或0.3%，成交12.79億元，盤中低見73.25元，最高見74.45元。

撰文：經濟通市場組

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